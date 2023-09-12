ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດຂີດໝາຍສຳຄັນໃນແຜນການຂອງຕົນ ສຳລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນດາວອັງຄານໃນໄລຍະຍາວ. ຍານອະວະກາດຂອງອົງການອະວະກາດ ທົດລອງໃຊ້ອົກຊີເຈນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ (MOXIE) ໄດ້ສຳເລັດຜົນ ຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ພຽງພໍເພື່ອລ້ຽງໝານ້ອຍ ເປັນເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງຢູ່ເທິງດາວເຄາະແດງ. MOXIE, ອຸປະກອນຂະໜາດ 40 ປອນເທົ່າກັບໄມໂຄເວຟ, ໄດ້ຕິດຢູ່ກັບຍານສຳຫຼວດ Perseverance ທີ່ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານໃນເດືອນກຸມພາ 2021.
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສອງປີ, MOXIE ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສະກັດປະລິມານອົກຊີເຈນອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດ Martian. ການນໍາໃຊ້ຂະບວນການທາງເຄມີ, ມັນແຍກປະລໍາມະນູອົກຊີເຈນອອກຈາກແຕ່ລະໂມເລກຸນຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດ. ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ 95%, ໄນໂຕຣເຈນ 3%, ອາກອນ 1.6%, ແລະອົກຊີໃນປະລິມານໜ້ອຍ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ MOXIE ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີທີ່ສາມາດຜະລິດອາກາດຫາຍໃຈໄດ້ ແລະລະບົບຂັບຖ່າຍຈະຫຼວດສຳລັບນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດ. ຕະຫຼອດພາລະກິດຂອງຕົນ, MOXIE ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດສ້າງອົກຊີເຈນ 122 ກຼາມ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບປະລິມານທີ່ຫມານ້ອຍກິນໃນ 10 ຊົ່ວໂມງ. ໃນປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຜະລິດອອກຊິເຈນ 12 ກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເດີມຂອງອົງການ NASA.
ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານ Pam Melroy ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງ MOXIE ໂດຍກ່າວວ່າ "ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສະກັດອົກຊີເຈນຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ, ອົກຊີເຈນທີ່ສາມາດຊ່ວຍສະຫນອງອາກາດຫາຍໃຈຫຼືລະບົບຂັບໄລ່ລູກສອນໄຟໃຫ້ກັບນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດ." ນາງໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເທິງດາວອັງຄານແລະດວງຈັນ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ, ເສດຖະກິດຂອງດວງຈັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍສະຫນັບສະຫນູນການສໍາຫຼວດຂອງມະນຸດຂອງດາວອັງຄານ.
ຜົນສໍາເລັດນີ້ໂດຍ MOXIE ແມ່ນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບພາລະກິດທີ່ມີຄົນໄປດາວອັງຄານ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ພັດທະນາໂດຍ MOXIE ອາດຈະມີຄວາມສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດເທິງດາວເຄາະແດງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນຢູ່ໃນດາວອັງຄານຂອງອົງການ NASA
– ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານ Pam Melroy