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ການ​ທົດ​ລອງ​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຂອງ NASA ສ້າງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ແດງ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ການ​ທົດ​ລອງ​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຂອງ NASA ສ້າງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ແດງ

ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດຂີດໝາຍສຳຄັນໃນແຜນການຂອງຕົນ ສຳລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນດາວອັງຄານໃນໄລຍະຍາວ. ຍານອະວະກາດຂອງອົງການອະວະກາດ ທົດລອງໃຊ້ອົກຊີເຈນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ (MOXIE) ໄດ້ສຳເລັດຜົນ ຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ພຽງພໍເພື່ອລ້ຽງໝານ້ອຍ ເປັນເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງຢູ່ເທິງດາວເຄາະແດງ. MOXIE, ອຸປະກອນຂະໜາດ 40 ປອນເທົ່າກັບໄມໂຄເວຟ, ໄດ້ຕິດຢູ່ກັບຍານສຳຫຼວດ Perseverance ທີ່ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານໃນເດືອນກຸມພາ 2021.

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສອງປີ, MOXIE ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສະກັດປະລິມານອົກຊີເຈນອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດ Martian. ການນໍາໃຊ້ຂະບວນການທາງເຄມີ, ມັນແຍກປະລໍາມະນູອົກຊີເຈນອອກຈາກແຕ່ລະໂມເລກຸນຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດ. ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ 95%, ໄນໂຕຣເຈນ 3%, ອາກອນ 1.6%, ແລະອົກຊີໃນປະລິມານໜ້ອຍ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ MOXIE ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີທີ່ສາມາດຜະລິດອາກາດຫາຍໃຈໄດ້ ແລະລະບົບຂັບຖ່າຍຈະຫຼວດສຳລັບນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດ. ຕະຫຼອດພາລະກິດຂອງຕົນ, MOXIE ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດສ້າງອົກຊີເຈນ 122 ກຼາມ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບປະລິມານທີ່ຫມານ້ອຍກິນໃນ 10 ຊົ່ວໂມງ. ໃນປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຜະລິດອອກຊິເຈນ 12 ກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເດີມຂອງອົງການ NASA.

ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານ Pam Melroy ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງ MOXIE ໂດຍກ່າວວ່າ "ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສະກັດອົກຊີເຈນຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ, ອົກຊີເຈນທີ່ສາມາດຊ່ວຍສະຫນອງອາກາດຫາຍໃຈຫຼືລະບົບຂັບໄລ່ລູກສອນໄຟໃຫ້ກັບນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດ." ນາງໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເທິງດາວອັງຄານແລະດວງຈັນ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ, ເສດຖະກິດຂອງດວງຈັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະໃນທີ່ສຸດກໍສະຫນັບສະຫນູນການສໍາຫຼວດຂອງມະນຸດຂອງດາວອັງຄານ.

ຜົນສໍາເລັດນີ້ໂດຍ MOXIE ແມ່ນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບພາລະກິດທີ່ມີຄົນໄປດາວອັງຄານ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ພັດທະນາໂດຍ MOXIE ອາດຈະມີຄວາມສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດເທິງດາວເຄາະແດງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນຢູ່ໃນດາວອັງຄານຂອງອົງການ NASA
– ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານ Pam Melroy

By Gabriel Botha

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