ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບຂອງເລື່ອງທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງຈັກກະວານ. ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວ 8 ພັນລ້ານປີ (FRB), ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ແລະຫ່າງໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ, ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກກາແລັກຊີທີ່ປະທະກັນ. FRB ນີ້, ກໍານົດ FRB 20220610A, ຖືກກວດພົບໂດຍ Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີ.
FRBs ແມ່ນການລະເບີດສັ້ນໆຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ແກ່ຍາວເປັນ milliseconds, ໂດຍທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ຮູ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, FRB ທີ່ທໍາລາຍສະຖິຕິນີ້, ມາຈາກການລວມຕົວຂອງກາລັກຊີ, ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການລະເບີດທີ່ລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້. ການລະເບີດໄດ້ປ່ອຍອອກພະລັງງານຫຼາຍເປັນ milliseconds ຍ້ອນວ່າແສງຕາເວັນຜະລິດໃນ 30 ປີ.
ສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຈັກກະວານຫມາຍເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້. ເລື່ອງທີ່ຂາດຫາຍໄປນີ້, ປະກອບດ້ວຍອະຕອມທີ່ເອີ້ນວ່າ baryons, ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ມືດ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນເລື່ອງ "ທໍາມະດາ" ທີ່ມີການແຈກຢາຍເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງ galaxies. ເຕັກນິກໃນປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນການກວດຫາເລື່ອງນີ້ເພາະວ່າມັນແຜ່ລາມແລະຮ້ອນຫຼາຍ.
ນັກວິທະຍາສາດ, ລວມທັງນັກດາລາສາດຊາວອົດສະຕຣາລີ Jean-Pierre 'J-P' Macquart, ໄດ້ສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ້ FRBs ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້. ໃນຂະນະທີ່ FRBs ເດີນທາງຜ່ານໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລັງສີຂອງພວກມັນຖືກກະແຈກກະຈາຍໂດຍສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ການກະແຈກກະຈາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຈັກກະວານແລະຊອກຫາບັນຫາ baryonic ທີ່ຂາດຫາຍໄປ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທີມງານໄດ້ຢືນຢັນຄວາມສໍາພັນຂອງ Macquart, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ FRB ທີ່ຢູ່ໄກອອກໄປ, ອາຍແກັສທີ່ແຜ່ຫຼາຍມັນເປີດເຜີຍລະຫວ່າງກາແລັກຊີ. ດ້ວຍປະມານ 50 FRBs ປະຈຸບັນຖືກຕິດຕາມກັບແຫຼ່ງຂອງພວກເຂົາ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຫຼາຍພັນຄົນຈະຖືກກວດພົບໃນອະນາຄົດ. telescopes Square Kilometer Array (SKA) ທີ່ຈະມາເຖິງໃນອົດສະຕາລີແລະອາເມລິກາໃຕ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ (ELT) ໃນປະເທດຊິລີ, ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ FRBs ແລະໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານ.
ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍທີມງານ ASKAP ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງ FRBs ໃນການເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປແລະອົງປະກອບຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມວາລະສານວິທະຍາສາດ (ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່)
- ທີມຄົ້ນຄ້ວາ ASKAP