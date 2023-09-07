ການຄົ້ນພົບໃໝ່: ຂຸມດຳຂະໜາດນ້ອຍກິນດາວທີ່ຄ້າຍຄືດວງອາທິດຢູ່ໃນ Galaxy ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ

ນັກດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບດາວດວງໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ ຄ່ອຍໆຖືກຂຸມດຳຂະໜາດນ້ອຍກິນ. ດາວດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ Swift J0230, ຕັ້ງຢູ່ໃນກາລັກຊີໃກ້ຄຽງ 2MASX J02301709+2836050, ປະມານ 500 ລ້ານປີແສງຈາກທາງຊ້າງເຜືອກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງ "ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດຫາຍໄປ" ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂຸມດໍາແລະການຂັດຂວາງຂອງດາວທີ່ໂຄຈອນ.
ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບດາວເຄາະໂດຍຜ່ານແສງ X-ray ສົດໃສທີ່ມາຈາກສູນກາງຂອງ galaxy ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫມ່ທີ່ພັດທະນາສໍາລັບ Neil Gehrels Swift Observatory. ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Swift J0230 ຈະສະຫວ່າງສົດໃສເປັນເວລາ 7-10 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະປິດຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຮັດຊ້ໍາຮອບນີ້ທຸກໆ 25 ມື້.
ພຶດຕິກໍານີ້ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງສອງປະເພດຂອງການລະເບີດທີ່ປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຕິສໍາພັນຂອງຂຸມດໍາ: ການລະເບີດແບບເຄິ່ງໄລຍະແລະການລະເບີດນິວເຄລຍເປັນໄລຍະ. ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງ Swift J0230 ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ, ແນະນໍາວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສອງປະເພດຂອງການລະເບີດ.
ອີງຕາມຕົວແບບທີ່ພັດທະນາສໍາລັບເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດວ່າ Swift J0230 ເປັນຕົວແທນຂອງດາວທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາທີ່ໂຄຈອນຢູ່ໃນຂຸມດໍາທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາຢູ່ໃຈກາງຂອງ galaxy ຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວນໍາມັນມາໃກ້ກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຂຸມດໍາ, ວັດຖຸທີ່ທຽບເທົ່າກັບສາມໜ່ວຍໂລກຈະຖືກດຶງອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວ ແລະຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອມັນຕົກຢູ່ໃນຂຸມດໍາ. ຂະບວນການນີ້ປ່ອຍອອກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ X-rays.
ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ທ່ານດຣ. Phil Evans, ກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນການສັງເກດຄັ້ງທໍາອິດຂອງດາວຄ້າຍຄືແສງຕາເວັນໄດ້ຖືກ shredded ຊ້ໍາແລະບໍລິໂພກໂດຍຂຸມດໍາທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ. ການຄົ້ນພົບເຫດການ "ການຂັດຂວາງບາງສ່ວນທີ່ຊ້ໍາກັນ" ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບປະເພດຂອງວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມຖີ່ຂອງມັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າຂຸມດໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ devouring Swift J0230 ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 10,000 ຫາ 100,000 ເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຂຸມດໍາ supermass ປົກກະຕິແລ້ວພົບເຫັນຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງ galaxy ໄດ້. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບການເປີດເຜີຍວັດຖຸເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: Swift J0230 ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດຈັບຊົ່ວຄາວໃຫມ່.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການພົວພັນລະຫວ່າງຂຸມດໍາແລະດວງດາວທີ່ໂຄຈອນ, ສ່ອງແສງເຖິງປະກົດການທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງການທໍາລາຍດາວໂດຍຂຸມດໍາທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາໄລ Leicester (ຖະແຫຼງຂ່າວ)
- ດາລາສາດທໍາມະຊາດ (ບົດຄວາມວາລະສານ)