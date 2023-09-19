ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂອງ COVID-19

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ທີ່ດຳເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຢາ Mario Negri ຂອງອີຕາລີ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ບຸກຄົນທີ່ປະສົບກັບກໍລະນີຮ້າຍແຮງຂອງ COVID-19 ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີພັນທຸກຳສະເພາະທີ່ເຂົາເຈົ້າສືບທອດມາຈາກ Neanderthals. ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ແຂວງ Bergamo, ເຊິ່ງເປັນຈຸດສູນກາງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກລະບາດໃນອີຕາລີ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດພີມມາໃນວາລະສານ iScience, ພົບວ່າສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງ genome ຂອງມະນຸດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ແລະມີອາການຮ້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫນັກທີ່ສຸດ. ການສຶກສາມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 1,200 ຄົນ, ແລະການວິເຄາະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 3 ໃນຫົກພັນທຸກໍາໃນພາກພື້ນຢູ່ໃນໂຄໂມໂຊມ 19 ແມ່ນພົວພັນກັບການເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ COVID-9 ຮ້າຍແຮງ. genes ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ CCR6 ແລະ CXCR1, ເຊິ່ງມີບົດບາດໃນກິດຈະກໍາຂອງເມັດເລືອດຂາວແລະການອັກເສບໃນລະຫວ່າງການຕິດເຊື້ອ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ LZTFLXNUMX, ເຊິ່ງຄວບຄຸມການພັດທະນາແລະການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງທາງເດີນຫາຍໃຈ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າເຊື້ອສາຍໃດໃນບັນດາສາມມີບົດບາດສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດເຂດ genomic ໃຫມ່ 17 ທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດຮ້າຍແຮງຫຼືຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະຂອງການສຶກສາແມ່ນວ່າສາມໃນຫົກພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງ COVID-19 ໄດ້ຖືກສືບທອດມາຈາກ Neanderthals, ໂດຍສະເພາະຈາກ genome Vindija ທີ່ຄົ້ນພົບໃນ Croatia. ໃນຂະນະທີ່ພັນທຸກໍາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຄີຍປົກປ້ອງ Neanderthal, ປະຈຸບັນພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ຂອງພູມຕ້ານທານຫຼາຍເກີນໄປໃນມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ, ນໍາໄປສູ່ການເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.
ການສຶກສາຍັງເປີດເຜີຍວ່າບຸກຄົນທີ່ມີ haplotype Neanderthal ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນໂຣກ COVID-19 ຮ້າຍແຮງ, ຕ້ອງການການດູແລຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແລະຕ້ອງການການລະບາຍອາກາດກົນຈັກເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີມໍລະດົກທາງພັນທຸກໍານີ້. ການປະກົດຕົວຂອງ haplotype Neanderthal ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຮ້າຍແຮງໃນບັນດາຍາດພີ່ນ້ອງລະດັບທໍາອິດ.
ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຫຼັກຖານຕື່ມອີກກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ພັນທຸກໍາມີບົດບາດໃນການກໍານົດຄວາມຮຸນແຮງຂອງ COVID-19. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດໃຈທາງພັນທຸກໍາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍກໍານົດບຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາດຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບພະຍາດຮ້າຍແຮງແລະຮັບປະກັນການແຊກແຊງທີ່ເຫມາະສົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາ: ວາລະສານ iScience
– Giuseppe Remuzzi, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ Mario Negri
– Marina Noris, ຫົວໜ້າສູນພັນທຸກໍາມະນຸດຂອງສະຖາບັນ Mario Negri
- ການສຶກສາປີ 2022 ໂດຍສະຖາບັນ Karolinska ແລະສະຖາບັນ Max Planck