ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ: ເປັນການຜ່ານທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໄປທົ່ວ Tasmania

ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ໄດ້ຜ່ານຜ່າອັນໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ຂ້າມທະວີບ Tasmania, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຕົກໃຈ. ຍານ ISS, ໂຄຈອນຮອບໂລກຢູ່ລະດັບຄວາມສູງຫຼາຍກວ່າ 400 ກິໂລແມັດ, ໄດ້ເລື່ອນທ້ອງຟ້າຢູ່ເໜືອທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ Tasmania ເວລາປະມານ 4:07 ໂມງແລງ ໃນວັນສຸກທີ່ຈະແຈ້ງ. ໃນເວລາພຽງໜຶ່ງນາທີ, ມັນລອຍຂ້າມທະເລສາບໃຫຍ່ ແລະ Hobart, ຈັບພາບເກືອບທັງໝົດຂອງລັດ.
ISS ສໍາເລັດວົງໂຄຈອນຮອບໂລກປະມານທຸກໆ 90 ນາທີ, ຕາມເສັ້ນທາງວົງມົນເກືອບທີ່ສົມບູນແບບ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມມີໂອກາດເປັນໄລຍະໆເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການຜ່ານແດນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມັນໃນທົ່ວພາກພື້ນຕ່າງໆຂອງໂລກ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ Tasmania, ISS ຈະສັງເກດເຫັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນຄືນວັນສຸກເວລາ 8: 58pm ປະມານ 5 ນາທີ, ແລະຕໍ່ມາໃນເວລາ 10: 34pm ເປັນເວລາ 1 ນາທີ, ຂຶ້ນກັບການເບິ່ງເຫັນແລະການປົກຫຸ້ມຂອງເມກ. ໂອກາດການເບິ່ງເພີ່ມເຕີມປະກອບມີວັນເສົາເວລາ 9:46 ໂມງແລງ, ວັນອາທິດເວລາ 8: 58 ໂມງແລງແລະ 10: 36 ໂມງແລງ, ແລະວັນຈັນເວລາ 9: 47 ໂມງແລງ.
ໃນຂະນະທີ່ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໄດ້ແບ່ງປັນຄໍາເວົ້າຈາກຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມທີ່ຈັບປະສົບການ, ບົດຄວາມນີ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການສະຫນອງປະໂຫຍກຄໍາອະທິບາຍຂອງ footage ທີ່ຖືກຈັບ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ວິດີໂອສະເພາະທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ, ສາຍຕາຂອງ ISS ທີ່ຜ່ານ Tasmania ແມ່ນມີຄວາມປະທັບໃຈແທ້ໆ.
FAQ:
ຖາມ: ສະຖານີອາວະກາດສາກົນແມ່ນຫຍັງ?
A: ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດເປັນສະຖານີອະວະກາດທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນຢູ່ໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການອະວະກາດຈາກປະເທດຕ່າງໆ ລວມທັງອົງການ NASA, Roscosmos, ESA, JAXA ແລະ CSA.
ຖາມ: ISS ໂຄຈອນຮອບໂລກເລື້ອຍປານໃດ?
A: ISS ສໍາເລັດວົງໂຄຈອນຮອບໂລກທຸກໆ 90