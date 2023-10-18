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ນັກບິນອະວະກາດທີ່ເລື່ອນໄດ້ເລື່ອນເວລາຍ່າງໃນອາວະກາດ ເນື່ອງຈາກນໍ້າເຢັນຮົ່ວຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

ByGabriel Botha

Oct 18, 2023
ນັກບິນອະວະກາດທີ່ເລື່ອນໄດ້ເລື່ອນເວລາຍ່າງໃນອາວະກາດ ເນື່ອງຈາກນໍ້າເຢັນຮົ່ວຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ສຳລັບ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສອງ​ຄົນ​ຢູ່​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ສາກົນ (ISS) ​ໄດ້​ຖືກ​ຊັກ​ຊ້າ​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ສານ​ເຢັນ​ອອກ​ນອກ ISS. ນັກບິນອະວະກາດ Loral O'Hara ຂອງອົງການ NASA ແລະນັກບິນອະວະກາດ Andreas Mogensen ຂອງອົງການອະວະກາດເອີຣົບໄດ້ກໍານົດຈະດໍາເນີນການຍານອະວະກາດ, ແຕ່ການຮົ່ວໄຫລໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການ NASA ມີການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍານົດເວລາຍານອະວະກາດໃນທ້າຍປີນີ້.

ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກລັງສີສໍາຮອງຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງອະເນກປະສົງ Nauka ຂອງ ISS, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຮົ່ວໄຫລແລະຢຸດເຮັດວຽກໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ. ປະຈຸບັນນີ້ນັກວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງປະເມີນສະຖານະການແລະກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອວິເຄາະການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນບໍ່ມີສານພິດຫຼືເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບລູກເຮືອ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍາລັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍນ້ອຍໆຂອງສານເຂົ້າໄປໃນລະບົບພາຍໃນແລະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນການຊຸດໂຊມໃນໄລຍະເວລາ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມລ່າຊ້າຂອງຍານອະວະກາດແລ້ວ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າເຢັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຍ່າງທາງອາວະກາດອີກອັນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງມີນັກບິນອາວະກາດ O'Hara ແລະ NASA Jasmin Moghbeli. ຍານອະວະກາດນີ້, ກໍານົດສໍາລັບວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ, ເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດຍ້ອນວ່າມັນຈະເປັນ spacewalk ຍິງທັງຫມົດ, ພຽງແຕ່ສີ່ໃນປະຫວັດສາດ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການເດີນອາວະກາດທີ່ຊັກຊ້າແມ່ນເກັບເອົາຈຸລິນຊີຢູ່ນອກ ISS ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົດລອງ. O'Hara ແລະ Mogensen ຈະດໍາເນີນການ Spacewalk 90 ໃນທ້າຍປີນີ້ເພື່ອສໍາເລັດວຽກງານນີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຖອນເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການປ່ຽນອຸປະກອນອຸປະກອນແສງຕາເວັນຢູ່ດ້ານນອກຂອງ ISS ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດຄືນໃໝ່.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງຕາຕະລາງ, ລູກເຮືອ ISS ແລະວິສະວະກອນ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງພາກພຽນເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການເຮັດວຽກຂອງສະຖານີອາວະກາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

By Gabriel Botha

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