Brian May, Queen Guitarist ແລະ Astrophysicist, ຊ່ວຍ NASA ໃນການເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວ

Brian May, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດໃນນາມນັກກີຕ້າຂອງວົງດົນຕີ Rock Queen, ໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລາວອີກຄັ້ງໂດຍການຊ່ວຍອົງການ NASA ໃນການເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ໃນຖານະນັກຟິສິກດາລາສາດ, May ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນພາລະກິດ OSIRIS-REx, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ.
ໃນຄລິບທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ NASA, May ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການເປັນສະມາຊິກທີມຂອງ OSIRIS-REx. ລາວໄດ້ໃຫ້ກຽດຜູ້ນໍາຂອງພາລະກິດ, Dante Lauretta, ແລະທີມງານທັງຫມົດສໍາລັບການເຮັດວຽກຫນັກທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ. ເດືອນພຶດສະພາ, ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຝຶກຊ້ອມສໍາລັບທັດສະນະຂອງ Queen, ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຢູ່ກັບການກັບຄືນຕົວຢ່າງ, ແຕ່ໄດ້ສະແດງການສະຫນັບສະຫນູນແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວສໍາລັບໂອກາດອັນສໍາຄັນ.
ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຈາກ Bennu ໃນປີ 2020 ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກ. ການປະກອບສ່ວນຂອງເດືອນພຶດສະພາໃນພາລະກິດລວມມີການສ້າງຮູບພາບ stereoscopic ຈາກຂໍ້ມູນຂອງຍານອະວະກາດ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການກໍານົດສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ປອດໄພສໍາລັບການເກັບຕົວຢ່າງ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ຖິ້ມແຄບຊູນຕົວຢ່າງຢູ່ລັດຢູທາແລ້ວ, OSIRIS-REx ຈະສືບຕໍ່ເດີນທາງເພື່ອສຶກສາຮູບດາວອີກດວງໜຶ່ງຊື່ Apophis. ພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງອົງການ NASA ໃນການສຶກສາອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN