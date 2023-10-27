ການປະຕິວັດການຕິດຕາມ ແລະຄວບຄຸມສຽງສະທ້ອນສຽງ: ການກ້າວຂ້າມ Quantum ໃນເຕັກໂນໂລຊີ

ສຽງສະທ້ອນສຽງເປັນອົງປະກອບພື້ນຖານໃນອຸປະກອນຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງໂທລະສັບສະຫຼາດແລະລະບົບ Wi-Fi, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກັ່ນຕອງສຽງລົບກວນແລະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, resonators ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ degrade ໃນໄລຍະເວລາ, ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະການເຊື່ອມໂຊມຂອງສຽງສະທ້ອນສຽງດັງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານລະຫວ່າງ Harvard SEAS ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ໄດ້ນໍາສະເຫນີການແກ້ໄຂການປະຕິວັດທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຫຼົ່ານີ້.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກການທີ່ທັນສະ ໄໝ ທີ່ນໍາໃຊ້ປະລໍາມະນູທີ່ຫວ່າງຢູ່ໃນຊິລິຄອນ carbide, ເປັນ semiconductor ການຄ້າທີ່ກຽມພ້ອມ. ໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບ່ອນຫວ່າງຂອງປະລໍາມະນູເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວັດແທກຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄຸນນະພາບຂອງສຽງສະທ້ອນສຽງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນພົບຄວາມກ້າວ ໜ້າ ນີ້ເປີດໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳ ລັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ quantum ທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍສຽງ, ເຮັດໃຫ້ການຫມູນໃຊ້ຂອງລັດ quantum ທີ່ຝັງຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປນີ້.
ດ້ວຍວິທີການນະວະນິຍາຍນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສະປິນ, ເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີ quantum ຫຼາຍ. ຕາມປະເພນີ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນຖືກຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແຕ່ເຕັກນິກໃຫມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນຮູບແບບກົນຈັກຂອງວັດສະດຸໂດຍຜ່ານຄື້ນສຽງ, ສະເຫນີລະດັບການຄວບຄຸມທີ່ທຽບເທົ່າ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄຸນສົມບັດກົນຈັກທໍາມະຊາດຂອງ silicon carbide, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຂະຫຍາຍລະດັບການຄວບຄຸມວັດສະດຸ, ປົດລັອກໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະເຄືອຂ່າຍ quantum.
ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄປໄກເກີນຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ quantum. ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເລັ່ງ, gyroscopes, ແລະໂມງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານ resonators acoustic ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຕັກນິກນີ້ສະເຫນີວິທີການທີ່ບໍ່ມີການທໍາລາຍໃນແຜນທີ່ອອກຄື້ນຟອງສຽງພາຍໃນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດຈຸດຂອງການເຊື່ອມໂຊມແລະພື້ນທີ່ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Electronics, ວາງພື້ນຖານສໍາລັບຍຸກໃຫມ່ຂອງການຕິດຕາມແລະການຄວບຄຸມໃນພາກສະຫນາມຂອງສຽງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງອະຕອມທີ່ຫວ່າງຢູ່ໃນຊິລິໂຄນ carbide, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ເຕັກໂນໂລຢີການສື່ສານທີ່ປັບປຸງ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ quantum. ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງສະທ້ອນສຽງສຽງດັງແມ່ນໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການກ້າວກະໂດດຂອງ quantum ທັງດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ເຄື່ອງສະທ້ອນສຽງສຽງແມ່ນຫຍັງ?
A: Acoustic resonators ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ ແລະລະບົບ Wi-Fi ເພື່ອກັ່ນຕອງສິ່ງລົບກວນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານຫຼຸດລົງ.
ຖາມ: ເຄື່ອງສະທ້ອນສຽງສຽງຈະເສື່ອມໂຊມຕາມເວລາແນວໃດ?
A: ສຽງສະທ້ອນສຽງສາມາດເສື່ອມໂຊມໄດ້ເນື່ອງຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ, ລວມທັງຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເຕີບໂຕຂອງຜລຶກ, ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການຜະລິດ, ແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມ ແລະວິເຄາະການເຊື່ອມໂຊມຂອງສຽງດັງຈຶ່ງສຳຄັນ?
A: ການຕິດຕາມແລະການວິເຄາະການເຊື່ອມໂຊມຊ່ວຍກໍານົດບັນຫາການປະຕິບັດ, ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນ, ແລະປັບປຸງອາຍຸການໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ resonators acoustic.
Q: ຄວາມສໍາຄັນຂອງປະລໍາມະນູ vacancies ໃນ silicon carbide ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຫວ່າງງານປະລໍາມະນູໃນ silicon carbide ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວັດແທກຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄຸນນະພາບຂອງ resonators acoustic. ຕຳແໜ່ງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ quantum ທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍສຽງ.
ຖາມ: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດກັບເຕັກໂນໂລຢີ quantum?
A: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສະປິນ, ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ quantum. ໂດຍການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນການຜິດປົກກະຕິດ້ວຍຄື້ນສຽງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດບັນລຸການຄວບຄຸມ spin coherence ຄ້າຍຄືກັນກັບເຕັກນິກພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພື້ນເມືອງ.
ຖາມ: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໃດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້?
A: ນອກເຫນືອຈາກເທກໂນໂລຍີ quantum, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍ accelerometers, gyroscopes, ໂມງ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີການສື່ສານໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະເວລາແລະກໍານົດພື້ນທີ່ຂອງການເຊື່ອມໂຊມແລະການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມ.