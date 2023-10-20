ລາງວັນ Nobel ສາຂາເຄມີ 2023: ການຄົ້ນພົບ ແລະສັງເຄາະຂອງ Quantum Dots

ລາງວັນໂນແບລສາຂາເຄມີປີ 2023 ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມຄົນສໍາລັບວຽກງານທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຄົ້ນພົບ ແລະສັງເຄາະຈຸດ quantum. ຄຸນສົມບັດຂອງອະນຸພາກ nanoparticles ເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ປ່ອຍແສງຢູ່ໃນຄວາມຍາວ wavelength ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ຖືກ unraveled ໂດຍນັກເຄມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ Louis Brus. ໃນການສົນທະນາທີ່ຜ່ານມາກັບ The Conversation Weekly podcast, Brus ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນຂອງລາວແລະຜົນກະທົບຕໍ່ມາຂອງ quantum dots.
ເຮັດວຽກຢູ່ Bell Labs ໃນຊຸມປີ 1980, Brus ໄດ້ stumbled ຕາມ quantum dots ໃນຂະນະທີ່ສຶກສາການແກ້ໄຂຂອງອະນຸພາກ semiconductor ເອີ້ນວ່າ colloids. ໂດຍ lasers ໂດຍກົງໃສ່ colloids ເຫຼົ່ານີ້, ລາວສັງເກດເຫັນວ່າສີທີ່ປ່ອຍອອກມາແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວຄົ້ນພົບການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນເອກະລັກໃນ spectrum ແລະຄຸນສົມບັດຂອງ particles ດ້ວຍຕົວເອງໃນເວລາທີ່ພວກມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ.
ຈຸດ Quantum ແມ່ນ nanocrystals ທີ່ດູດເອົາແສງສະຫວ່າງແລະປ່ອຍມັນຄືນໃຫມ່ໃນຄວາມຍາວຄື່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງພວກມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຄວາມຍາວຂອງແສງທີ່ເຫັນໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດທາງແສງ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດສັງເກດໄດ້ໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດສະເພາະເຊັ່ນ: ກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກ. ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກມັນ, ແກ້ວແກ້ວທີ່ມີສີສັນສົດໃສທີ່ມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີຈຸດ quantum ຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.
ຫນ້າສົນໃຈ, Brus ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການສັງເກດກ່ອນຫນ້າຂອງຈຸດ quantum ເຮັດໂດຍນັກວິທະຍາສາດລັດເຊຍ Alexei Ekimov. ເນື່ອງຈາກສົງຄາມເຢັນ, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Ekimov ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາສະເພາະໃນພາສາລັດເຊຍແລະລາວບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປປະເທດຕາເວັນຕົກເພື່ອປຶກສາຫາລືການຄົ້ນພົບຂອງລາວ. ມັນແມ່ນພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຄົ້ນພົບໂອກາດຂອງບົດຄວາມຂອງ Ekimov ໃນວັນນະຄະດີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ Brus ເຂົ້າຫາລາວແລະໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາໄດ້ພົບກັນໃນຍຸກ Glasnost ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980.
ການຜະລິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຈຸດ quantum ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ Moungi Bawendi, ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບນອີກຄົນຫນຶ່ງ, ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃນຊຸມປີ 1990. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຈຸດ quantum ໄດ້ພົບເຫັນການນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຮູບພາບຊີວະພາບ. ພວກມັນຖືກ ນຳ ໃຊ້ໂດຍນັກຊີວະເຄມີເພື່ອເຮັດແຜນທີ່ຈຸລັງແລະອະໄວຍະວະໂດຍການຕິດມັນກັບໂມເລກຸນອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການກວດຫາເນື້ອງອກແລະຄໍາແນະນໍາການຜ່າຕັດ.
ການຄົ້ນພົບແລະການສັງເຄາະຈຸດ quantum ໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສໍາຫຼວດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ unravel ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບ nanoparticles ທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Conversation Weekly podcast