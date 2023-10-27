ການພັດທະນາໃໝ່ໃນໂຄງການສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງຣັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບທອດສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ຈະຖືກວາງໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນປີ 2027. ຂອງການຖ່າຍຮູບດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 47 ປີ. ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ທ່ານ Putin ຢືນຢັນວ່າ ລັດເຊຍ ຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນບັນດາໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ.
ໃນການພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອຸດສາຫະກຳອະວະກາດ, ທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາຢ່າງທັນການໃນໂຄງການອະວະກາດລັດເຊຍ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຕ້ອງປະກອບຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຳຫຼວດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າອົງການອະວະກາດ Roscosmos ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າທີຂອງທ່ານ Putin ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຣັດເຊຍ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍານອາວະກາດ ISS ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 25 ປີແລ້ວ, ຈະບັນລຸຂີດຈຳກັດໃນປີ 2030. ຖ້າຣັດເຊຍບໍ່ເລີ່ມສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2024, ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບຍ້ອນວ່ານີ້. ເຖິງການໝົດອາຍຸຂອງ ISS.
ກ່ຽວກັບການເກີດອຸບັດຕິເຫດຂອງຍານ Luna-25 ລົງຈອດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ທ່ານ Putin ໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແຕ່ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ລາວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດແລະນໍາໃຊ້ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດ.
ກ່ຽວກັບໂຄງການດວງຈັນ, ທ່ານ Borisov ເປີດເຜີຍວ່າ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນຕາຕະລາງ, ດ້ວຍການສົ່ງດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດຈະຖືກເລື່ອນໄປເຖິງປີ 2026 ແທນການວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2027.
ດ້ວຍບັນດາການພັດທະນາບໍ່ດົນມານີ້, ລັດເຊຍ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເສັ້ນຊາຍແດນຂອງການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ.
FAQ:
ຖາມ: ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ທີ່ລັດເຊຍວາງແຜນຈະສ້າງແມ່ນຫຍັງ?
A: ຣັດເຊຍກຳລັງພັດທະນາສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຕົນໃຫ້ເປັນສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS).
ຖາມ: ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອໃດ?
A: ປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ກ່າວວ່າພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນປີ 2027.
ຖາມ: ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດຖ້າລັດເຊຍບໍ່ສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຕົນເອງ?
A: ທ່ານ Yuri Borisov ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າຣັດເຊຍ ລົ້ມເຫລວ ທີ່ຈະເລີ່ມວຽກງານ ສະຖານີວົງໂຄຈອນ ຂອງຕົນເອງ ພາຍໃນປີ 2024, ຄວາມສາມາດ ໃນການບິນອະວະກາດ ທີ່ມີຄົນຂັບ ອາດຈະສູນຫາຍ ໄປຍ້ອນ ISS ໝົດອາຍຸ.
ຖາມ: ສະຖານະຂອງໂຄງການດວງຈັນຂອງຣັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕົ້ນປີນີ້ກັບການຕົກຂອງກຳປັ່ນ Luna-25, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຢືນຢັນວ່າ ຣັດເຊຍ ຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນປະຕິບັດໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ.
ຖາມ: ມີການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງສໍາລັບການເປີດຕົວດວງຈັນຕໍ່ໄປບໍ?
A: ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການເປີດຕົວດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບປີ 2027, ອາດຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າເຖິງ 2026.