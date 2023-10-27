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ການພັດທະນາໃໝ່ໃນໂຄງການສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງຣັດເຊຍ

ByMampho Brescia

Oct 27, 2023
ການພັດທະນາໃໝ່ໃນໂຄງການສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງຣັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບທອດສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ຈະຖືກວາງໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນປີ 2027. ຂອງການຖ່າຍຮູບດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 47 ປີ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ດັ່ງກ່າວ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ທ່ານ Putin ຢືນຢັນ​ວ່າ ລັດ​ເຊຍ ຍັງ​ຄົງ​ຍຶດໝັ້ນ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ.

ໃນການພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອຸດສາຫະກຳອະວະກາດ, ທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາຢ່າງທັນການໃນໂຄງການອະວະກາດລັດເຊຍ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ. ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ວິທະຍາສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແລະ ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ສຳ​ຫຼວດອະວະກາດ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ອະວະກາດ Roscosmos ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ທ່ານ Putin ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ມີ​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ. ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ ISS ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 25 ປີ​ແລ້ວ, ຈະ​ບັນລຸ​ຂີດ​ຈຳກັດ​ໃນ​ປີ 2030. ຖ້າຣັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ເລີ່​ມສ້າງ​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ປີ 2024, ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ນີ້. ເຖິງການໝົດອາຍຸຂອງ ISS.

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ​ຂອງ​ຍານ Luna-25 ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ Putin ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອຸປະຕິ​ເຫດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ ​ແຕ່​ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ໂຄງການ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ. ລາວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດແລະນໍາໃຊ້ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດ.

ກ່ຽວກັບໂຄງການດວງຈັນ, ທ່ານ Borisov ເປີດເຜີຍວ່າ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນຕາຕະລາງ, ດ້ວຍການສົ່ງດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດຈະຖືກເລື່ອນໄປເຖິງປີ 2026 ແທນການວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2027.

ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ລັດ​ເຊຍ ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ການ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ.

FAQ:

ຖາມ: ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ທີ່ລັດເຊຍວາງແຜນຈະສ້າງແມ່ນຫຍັງ?
A: ຣັດ​ເຊຍ​ກຳລັງ​ພັດທະນາ​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ເປັນ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ສາກົນ (ISS).

ຖາມ: ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອໃດ?
A: ປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ກ່າວວ່າພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນປີ 2027.

ຖາມ: ມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດຖ້າລັດເຊຍບໍ່ສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຕົນເອງ?
A: ທ່ານ Yuri Borisov ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າຣັດເຊຍ ລົ້ມເຫລວ ທີ່ຈະເລີ່ມວຽກງານ ສະຖານີວົງໂຄຈອນ ຂອງຕົນເອງ ພາຍໃນປີ 2024, ຄວາມສາມາດ ໃນການບິນອະວະກາດ ທີ່ມີຄົນຂັບ ອາດຈະສູນຫາຍ ໄປຍ້ອນ ISS ໝົດອາຍຸ.

ຖາມ: ສະຖານະຂອງໂຄງການດວງຈັນຂອງຣັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?
A: ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້​ກັບ​ການ​ຕົກ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ Luna-25, ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ Putin ຢືນຢັນ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຍັງ​ຄົງ​ຍຶດໝັ້ນ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ.

ຖາມ: ມີການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງສໍາລັບການເປີດຕົວດວງຈັນຕໍ່ໄປບໍ?
A: ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການເປີດຕົວດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບປີ 2027, ອາດຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າເຖິງ 2026.

By Mampho Brescia