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ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເປີດ​ສ່ວນ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃໝ່​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2027, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້

ByMampho Brescia

Oct 27, 2023
ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເປີດ​ສ່ວນ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃໝ່​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2027, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກພັດທະນາເພື່ອທົດແທນສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນປີ 2027. ອຸດສາຫະກໍາ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຣັດ​ເຊຍ​ເຄີຍ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ ISS, ​ແຕ່​ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ສູ່​ການ​ສ້າງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ຕົນ. ທ່ານ Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງລະຫວ່າງ XNUMX ສະຖານີ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວຽກງານກ່ຽວກັບສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຄວນສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຂອງ ISS ຫລຸດລົງ.

ໃນເດືອນສິງຫາ, ລັດເຊຍໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງເມື່ອໂມດູນ Luna-25 ຂອງມັນຕົກຢູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມຮົບກ່ອນການລົງຈອດ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ແມ່ນ​ບໍ່​ສາມາດ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ໄດ້​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ສັບສົນ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ປະສົບ​ການ​ນີ້​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ອຸບັດ​ເຫດ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

ນອກຈາກ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ, ທ່ານ Putin ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຖິງ​ເງິນ​ເດືອນ​ຕ່ຳ​ໃນ​ອຸດສາຫະກຳ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ. ທ່ານ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທຸລະ​ກິດ​ເອກະ​ຊົນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ.

ISS, ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງການຮ່ວມມືສາກົນລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະລັດເຊຍ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປົດຕໍາແຫນ່ງໃນປີ 2024. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, NASA ຄາດຄະເນວ່າມັນສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຈົນກ່ວາ 2030. ລັດເຊຍວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີອະວະກາດໃຫມ່ໃນປີ 2027. ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ.

ເຖິງວ່າຈະມີບັນຫາດ້ານທຶນຮອນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆທີ່ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງລັດເຊຍປະເຊີນຫນ້າ, ການປະກາດຂອງທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລັດເຊຍທີ່ຈະຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ແລະ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ໃໝ່​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ໂຄງການ​ອະວະກາດ​ທີ່​ທະເຍີທະຍານ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

FAQ

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງສ້າງສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ເພື່ອທົດແທນ ISS?
A: ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ປະກາດ​ເຈດ​ຕະນາ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ ISS ​ແລະ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ຕົນ.

ຖາມ: ສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຕອນໃດ?
A: ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຄວນຈະຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນພາຍໃນປີ 2027.

ຖາມ: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດລັດເຊຍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດ?
A: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງລັດເຊຍໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານທຶນຮອນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ: ໂມດູນ Luna-25 ຕົກຢູ່ເທິງດວງຈັນ.

ຖາມ: ISS ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການດົນປານໃດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ ISS ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປົດຕໍາແຫນ່ງໃນປີ 2024, NASA ຄາດຄະເນວ່າມັນສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄດ້ຈົນກ່ວາ 2030.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://phys.org/news/2023-10-putin-segment-iss-orbit.html

By Mampho Brescia

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