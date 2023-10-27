ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກພັດທະນາເພື່ອທົດແທນສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນປີ 2027. ອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍເຄີຍກ່າວເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກ ISS, ແຕ່ໄດ້ຫັນໄປສູ່ການສ້າງສະຖານີອະວະກາດໂຄຈອນຂອງຕົນ. ທ່ານ Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງລະຫວ່າງ XNUMX ສະຖານີ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວຽກງານກ່ຽວກັບສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຄວນສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຂອງ ISS ຫລຸດລົງ.
ໃນເດືອນສິງຫາ, ລັດເຊຍໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງເມື່ອໂມດູນ Luna-25 ຂອງມັນຕົກຢູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມຮົບກ່ອນການລົງຈອດ. ແນວໃດກໍດີ, ທ່ານປູຕິນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຄວາມຜິດພາດແມ່ນບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສັບສົນດັ່ງກ່າວ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການນີ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດໃນອະນາຄົດ.
ນອກຈາກການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕັກນິກ, ທ່ານ Putin ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເງິນເດືອນຕ່ຳໃນອຸດສາຫະກຳອະວະກາດຂອງລັດເຊຍ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມດຶງດູດນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດເອກະຊົນໃນຂະແໜງການ.
ISS, ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງການຮ່ວມມືສາກົນລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະລັດເຊຍ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປົດຕໍາແຫນ່ງໃນປີ 2024. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, NASA ຄາດຄະເນວ່າມັນສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຈົນກ່ວາ 2030. ລັດເຊຍວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີອະວະກາດໃຫມ່ໃນປີ 2027. ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ.
ເຖິງວ່າຈະມີບັນຫາດ້ານທຶນຮອນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອື່ນໆທີ່ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງລັດເຊຍປະເຊີນຫນ້າ, ການປະກາດຂອງທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລັດເຊຍທີ່ຈະຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ການສົ່ງອອກແລະປະຕິບັດງານຢ່າງສຳເລັດຜົນຂອງພາກສ່ວນສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ນີ້ຈະເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບໂຄງການອະວະກາດທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງຣັດເຊຍ.
FAQ
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງສ້າງສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ເພື່ອທົດແທນ ISS?
A: ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດເຈດຕະນາທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກ ISS ແລະໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາສະຖານີອະວະກາດໂຄຈອນຂອງຕົນ.
ຖາມ: ສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຕອນໃດ?
A: ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຄວນຈະຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນພາຍໃນປີ 2027.
ຖາມ: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດລັດເຊຍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດ?
A: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງລັດເຊຍໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານທຶນຮອນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ: ໂມດູນ Luna-25 ຕົກຢູ່ເທິງດວງຈັນ.
ຖາມ: ISS ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການດົນປານໃດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ ISS ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປົດຕໍາແຫນ່ງໃນປີ 2024, NASA ຄາດຄະເນວ່າມັນສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄດ້ຈົນກ່ວາ 2030.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://phys.org/news/2023-10-putin-segment-iss-orbit.html