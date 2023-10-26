ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ຊີ້ແຈງແຜນການກໍ່ສ້າງສະຖານີອະວະກາດແຫ່ງໃໝ່ເພື່ອທົດແທນສະຖານີອະວະກາດສາກົນທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ (ISS) ໃນປີ 2027, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍ່ດົນມານີ້. ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍມຸ່ງໄປເຖິງການຮັກສາການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຢູ່ໃນອະວະກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນຈາກ ISS ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໃໝ່.
ການສ້າງສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກາຍເປັນບູລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງ Roscosmos, ອົງການອະວະກາດຂອງປະເທດ. ທ່ານ Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງ, ເພື່ອວຽກງານຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງ ISS.”
ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາເງິນທຶນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມທຸກຍາກອື່ນໆໄດ້ plaguing ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດລັດເຊຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Putin ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດ. ລາວໄດ້ຮັບຮູ້ການຕົກຂອງໂມດູນ Luna-25 ຢູ່ໃນພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບຫຼາຍສິບປີ, ເອີ້ນວ່າມັນເປັນ "ປະສົບການທາງລົບ" ແຕ່ສັນຍາວ່າຈະຮຽນຮູ້ຈາກມັນ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ທ່ານ Putin ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເດືອນຕ່ຳໃນອຸດສາຫະກຳອະວະກາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນຄວາມຊຳນານງານ. ລາວຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸລະກິດເອກະຊົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການປະດິດສ້າງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດກ້າວຫນ້າ.
ISS, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1988 ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະລັດເຊຍ, ໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປົດຕໍາແຫນ່ງໃນປີ 2024. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, NASA ເຊື່ອວ່າສະຖານີດັ່ງກ່າວສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄດ້ຈົນກ່ວາ 2030. ການປະກາດຂອງທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດເຊຍໃນການຮັກສາການປະກົດຕົວຢູ່ໃນອາວະກາດແລະຮັບປະກັນ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງສະດວກກັບສະຖານີໃຫມ່.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງວາງແຜນທີ່ຈະທົດແທນ ISS?
A: ລັດເຊຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທົດແທນ ISS ເພື່ອຮັກສາການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອາວະກາດແລະຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ຖາມ: ສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍຈະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໃນເວລາໃດ?
A: ພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໃນປີ 2027, ອີງຕາມປະທານາທິບໍດີ Putin.
ຖາມ: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດລັດເຊຍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດ?
A: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງລັດເຊຍໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານທຶນຮອນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ: ການຕົກຂອງໂມດູນ Luna-25.
ຖາມ: ISS ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄດ້ດົນປານໃດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການ discommission ໃນປີ 2024, NASA ຄາດຄະເນວ່າ ISS ສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຈົນກ່ວາ 2030.