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ຣັດ​ເຊຍ​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄປ​ສູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃໝ່​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2027

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ຣັດ​ເຊຍ​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄປ​ສູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃໝ່​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2027

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ Vladimir Putin ໄດ້ຊີ້ແຈງແຜນການກໍ່ສ້າງສະຖານີອະວະກາດແຫ່ງໃໝ່ເພື່ອທົດແທນສະຖານີອະວະກາດສາກົນທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ (ISS) ໃນປີ 2027, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍ່ດົນມານີ້. ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຣັດ​ເຊຍ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ຮັກສາ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ​ຂອງ​ມະນຸດ​ຢູ່​ໃນ​ອະວະກາດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ແລະ​ຮັບປະກັນ​ການ​ຫັນປ່ຽນ​ຈາກ ISS ​ໄປ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່.

ການສ້າງສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກາຍເປັນບູລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງ Roscosmos, ອົງການອະວະກາດຂອງປະເທດ. ທ່ານ Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງ, ເພື່ອວຽກງານຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງ ISS.”

ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາເງິນທຶນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມທຸກຍາກອື່ນໆໄດ້ plaguing ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດລັດເຊຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Putin ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບອະນາຄົດ. ລາວໄດ້ຮັບຮູ້ການຕົກຂອງໂມດູນ Luna-25 ຢູ່ໃນພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບຫຼາຍສິບປີ, ເອີ້ນວ່າມັນເປັນ "ປະສົບການທາງລົບ" ແຕ່ສັນຍາວ່າຈະຮຽນຮູ້ຈາກມັນ.

​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຄ້າງ, ທ່ານ Putin ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ເງິນ​ເດືອນ​ຕ່ຳ​ໃນ​ອຸດສາຫະກຳ​ອະວະກາດ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ບັນດາ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ປະກອບສ່ວນ​ຄວາມ​ຊຳນານ​ງານ. ລາວຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸລະກິດເອກະຊົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການປະດິດສ້າງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດກ້າວຫນ້າ.

ISS, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1988 ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະລັດເຊຍ, ໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປົດຕໍາແຫນ່ງໃນປີ 2024. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, NASA ເຊື່ອວ່າສະຖານີດັ່ງກ່າວສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄດ້ຈົນກ່ວາ 2030. ການປະກາດຂອງທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງລັດເຊຍໃນການຮັກສາການປະກົດຕົວຢູ່ໃນອາວະກາດແລະຮັບປະກັນ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນີ​ໃຫມ່​.

ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງວາງແຜນທີ່ຈະທົດແທນ ISS?
A: ລັດເຊຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທົດແທນ ISS ເພື່ອຮັກສາການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອາວະກາດແລະຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ຖາມ: ສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍຈະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໃນເວລາໃດ?
A: ພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງສະຖານີອາວະກາດໃຫມ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໃນປີ 2027, ອີງຕາມປະທານາທິບໍດີ Putin.

ຖາມ: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດລັດເຊຍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດ?
A: ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງລັດເຊຍໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານທຶນຮອນ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ: ການຕົກຂອງໂມດູນ Luna-25.

ຖາມ: ISS ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໄດ້ດົນປານໃດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການ discommission ໃນປີ 2024, NASA ຄາດຄະເນວ່າ ISS ສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຈົນກ່ວາ 2030.

By Robert Andrew