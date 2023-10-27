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Putin ປະກາດແຜນການສ້າງສະຖານີ Orbital ໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍໃນປີ 2027

ByGabriel Botha

Oct 27, 2023
Putin ປະກາດແຜນການສ້າງສະຖານີ Orbital ໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍໃນປີ 2027

ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຕົວພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ພາຍໃນປີ 2027. ສະຖານີແຫ່ງໃໝ່ ຊຶ່ງມົສກູ ພິຈາລະນາຄວາມຄືບໜ້າທາງທຳມະຊາດ ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ຫຼັງຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລວມເອົາວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ. ​ແລະ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ອະນາຄົດ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເດືອນສິງຫາກັບການຍິງດວງຈັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງລັດເຊຍໃນຮອບ 47 ປີ, ທ່ານ Putin ໄດ້ຢືນຢັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບຕໍ່ຕິດຕາມການພັດທະນາການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ.

ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຣັດເຊຍໃນ ISS ຈົນຮອດປີ 2028 ເປັນມາດຕະການຊົ່ວຄາວ, ທ່ານ Putin ຍອມຮັບວ່າ ISS ທີ່ເກົ່າແກ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະ ໝົດ ຊັບພະຍາກອນຂອງມັນ. ທ່ານ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ການ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ມີ​ຂະ​ບວນ​ການ​ໃໝ່​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ສະ​ຖາ​ນີ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ເມື່ອ ISS ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້. ທ່ານ Putin ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າການຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສຳຫຼວດອາວະກາດອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂອງລັດເຊຍ ຖ້າການພັດທະນາສະຖານີໃໝ່ບໍ່ກ້າວໜ້າຢ່າງທັນການ.

ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຣັດ​ເຊຍ Roscosmos ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ Putin, ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການ​ບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ. ທ່ານ Borisov ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຂອງ​ການ​ເລີ່​ມດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2024 ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂອງ ISS ກ່ອນ​ທີ່​ສະຖານີ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ຈະ​ກຽມພ້ອມ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ Luna-25 ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ Putin ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ, ​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຈະ​ຄົງ​ຕົວ ​ແລະ ຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ, ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຄວາມ​ຜິດພາດ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຜິດພາດ. ມັນເປັນຄວາມອັບອາຍສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​, ແລະ​ທຸກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​. ມັນເປັນປະສົບການທີ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.” ທ່ານ Borisov ສະເໜີໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງການເປີດຕົວດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປເຖິງປີ 2026 ຈາກວັນທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2027.

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ໃໝ່​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ, ອະນາຄົດ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ອະວະກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ບັນລຸ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ແລະ​ການ​ພັດທະນາ​ໃນ​ການ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ວິທະຍາສາດ​ນອກ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

FAQ

​ເມື່ອ​ໃດ​ພາກສ່ວນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ງານ​ໄດ້?

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປູ​ຕິນ​ກ່າວ​ວ່າ, ພາກ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2027.

ເຫດຜົນ​ອັນ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສະຖານີ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່?

ຣັດ​ເຊຍ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ (ISS) ຫລຸດ​ລົງ. ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໃຫມ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດເຊຍຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດ.

ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​ຍິງ​ດວງ​ຈັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ຮອບ 47 ປີ?

ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດຂອງຣັດເຊຍໃນຮອບ 47 ປີ, ຍານ Luna-25, ໄດ້ປະສົບກັບໄພພິບັດທາງເທັກນິກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນເດືອນສິງຫາ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Putin ໄດ້ສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນແລະນໍາໃຊ້ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ.

ໄລຍະເວລາສໍາລັບໂຄງການດວງຈັນຂອງລັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານ Putin ສະເໜີໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງການສົ່ງຍານດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປເຖິງປີ 2026, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໜຶ່ງປີກ່ວາວັນທີທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ກ່ອນປີ 2027. ການປັບຕົວນີ້ແນໃສ່ເລັ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການດວງຈັນ.

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