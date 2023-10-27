Putin ປະກາດແຜນການສ້າງສະຖານີ Orbital ໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍໃນປີ 2027

ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຕົວພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ພາຍໃນປີ 2027. ສະຖານີແຫ່ງໃໝ່ ຊຶ່ງມົສກູ ພິຈາລະນາຄວາມຄືບໜ້າທາງທຳມະຊາດ ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ຫຼັງຈາກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລວມເອົາວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ. ແລະຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເດືອນສິງຫາກັບການຍິງດວງຈັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງລັດເຊຍໃນຮອບ 47 ປີ, ທ່ານ Putin ໄດ້ຢືນຢັນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບຕໍ່ຕິດຕາມການພັດທະນາການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຣັດເຊຍໃນ ISS ຈົນຮອດປີ 2028 ເປັນມາດຕະການຊົ່ວຄາວ, ທ່ານ Putin ຍອມຮັບວ່າ ISS ທີ່ເກົ່າແກ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະ ໝົດ ຊັບພະຍາກອນຂອງມັນ. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການບໍ່ພຽງແຕ່ມີຂະບວນການໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີສະຖານີທັງໝົດໃນການປະຕິບັດງານ ເມື່ອ ISS ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້. ທ່ານ Putin ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າການຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສຳຫຼວດອາວະກາດອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂອງລັດເຊຍ ຖ້າການພັດທະນາສະຖານີໃໝ່ບໍ່ກ້າວໜ້າຢ່າງທັນການ.
ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າອົງການອະວະກາດຣັດເຊຍ Roscosmos ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ Putin, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງລັດເຊຍໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ. ທ່ານ Borisov ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການເລີ່ມດຳເນີນວຽກງານຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງຣັດເຊຍພາຍໃນປີ 2024 ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການສູນເສຍຂອງ ISS ກ່ອນທີ່ສະຖານີຂອງຣັດເຊຍຈະກຽມພ້ອມ.
ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກຳປັ່ນ Luna-25 ເມື່ອເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ທ່ານ Putin ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ, ໂຄງການດວງຈັນຈະຄົງຕົວ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຄວາມຜິດພາດ, ໂດຍກ່າວວ່າ, “ຄວາມຜິດພາດແມ່ນຄວາມຜິດພາດ. ມັນເປັນຄວາມອັບອາຍສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ. ນີ້ແມ່ນການສໍາຫຼວດອະວະກາດ, ແລະທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ. ມັນເປັນປະສົບການທີ່ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.” ທ່ານ Borisov ສະເໜີໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງການເປີດຕົວດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປເຖິງປີ 2026 ຈາກວັນທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2027.
ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໝາຍໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ, ອະນາຄົດຂອງພາລະກິດອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະການພັດທະນາໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດນອກໂລກຂອງພວກເຮົາ.
FAQ
ເມື່ອໃດພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍຈະປະຕິບັດງານໄດ້?
ທ່ານປະທານາທິບໍດີປູຕິນກ່າວວ່າ, ພາກທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍຄວນໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ໃນປີ 2027.
ເຫດຜົນອັນໃດແດ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຕັດສິນໃຈຂອງຣັດເຊຍໃນການສ້າງສະຖານີໂຄຈອນໃໝ່?
ຣັດເຊຍມຸ່ງໄປເຖິງການຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS) ຫລຸດລົງ. ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໃຫມ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດເຊຍຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດ.
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບການຍິງດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດຂອງຣັດເຊຍໃນຮອບ 47 ປີ?
ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດຂອງຣັດເຊຍໃນຮອບ 47 ປີ, ຍານ Luna-25, ໄດ້ປະສົບກັບໄພພິບັດທາງເທັກນິກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຕົກຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນເດືອນສິງຫາ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Putin ໄດ້ສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນແລະນໍາໃຊ້ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ.
ໄລຍະເວລາສໍາລັບໂຄງການດວງຈັນຂອງລັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?
ທ່ານ Putin ສະເໜີໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງການສົ່ງຍານດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປເຖິງປີ 2026, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໜຶ່ງປີກ່ວາວັນທີທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ກ່ອນປີ 2027. ການປັບຕົວນີ້ແນໃສ່ເລັ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການດວງຈັນ.