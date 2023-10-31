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ສະຖານີ Orbital ໃໝ່: ບາດກ້າວອັນທະເຍີທະຍານຂອງຣັດເຊຍ ໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ByGabriel Botha

Oct 31, 2023
ສະຖານີ Orbital ໃໝ່: ບາດກ້າວອັນທະເຍີທະຍານຂອງຣັດເຊຍ ໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໂດຍ​ມີ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ໃຫມ່. ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ປະກາດວ່າ ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານນີ້ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນປີ 2027, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບໂຄງການອະວະກາດຂອງປະເທດ.

ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ນີ້​ຖືກ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ຕາມ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ສາກົນ (ISS). ໃນຂະນະທີ່ມົສກູໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນ ISS ຈົນເຖິງປີ 2028, ທ່ານ Putin ເນັ້ນຫນັກວ່າສະຖານີໃຫມ່ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ. ມັນມີຈຸດປະສົງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະທົດແທນ ISS ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ຍັງລວມເອົາຜົນສໍາເລັດທາງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຮັບປະກັນວ່າມັນສາມາດຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຣັດ​ເຊຍ Roscosmos ໄດ້​ຮັບຮອງ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ຂອງ​ທ່ານ Putin ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ, ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ການ​ບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ. ທ່ານ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ, ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ ISS ໃກ້​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຕົນ, ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຕ້ອງ​ໄດ້​ເລີ່​ມດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຢູ່​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ໄວ. ການ​ບໍ່​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສາມາດ​ດ້ານ​ອະວະກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຍົນ Luna-25 ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ, ​ແຕ່​ທ່ານ Putin ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງການ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ. ລາວໄດ້ຮັບຮູ້ອຸບປະສັກທາງເທັກນິກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະພັນລະນາວ່າມັນເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ທ່ານ Borisov ສະເໜີວ່າ ການຍິງສົ່ງດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດຈະເລັ່ງໄປເຖິງປີ 2026 ແທນທີ່ຈະເປັນປີ 2027 ທີ່ວາງແຜນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.

ການ​ກໍ່ສ້າງ​ແລະ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຂອງ​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່​ຈະ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ອະວະກາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ​ແຕ່​ຍັງ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ​ທົ່ວ​ໂລກ. ດ້ວຍ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ກ້າວໜ້າ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິດ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ, ຣັດ​ເຊຍ​ຈະ​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ການບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ.

FAQ

ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ?
ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ໂຄງການ​ທີ່​ທະເຍີທະຍານ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ແທນ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ສາກົນ (ISS).

ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອໃດ?
ຕາມ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Putin ແລ້ວ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ທຳ​ອິດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ປີ 2027.

ເປັນຫຍັງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈຶ່ງຈຳເປັນ?
ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພາະວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງ ISS ກໍາລັງຫມົດໄປ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະທົດແທນ ISS ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມເອົາຜົນສໍາເລັດທາງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.

ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ໃໝ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ແນວ​ໃດ​ຕໍ່​ໂຄງການ​ອະວະກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ?
ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຈະ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ, ສະກັດ​ກັ້ນ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃນ​ໂຄງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຕົນ.

ຣັດ​ເຊຍ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໂຄງ​ການ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ໄປ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມຜິດພາດແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ້ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ.

By Gabriel Botha