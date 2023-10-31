ສະຖານີ Orbital ໃໝ່: ບາດກ້າວອັນທະເຍີທະຍານຂອງຣັດເຊຍ ໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ

ຣັດເຊຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະດຳເນີນການຮ່ວມມືທີ່ທະເຍີທະຍານເຂົ້າໄປໃນອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອະວະກາດໂດຍມີແຜນການຂອງຕົນໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່. ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ປະກາດວ່າ ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານນີ້ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນປີ 2027, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບໂຄງການອະວະກາດຂອງປະເທດ.
ສະຖານີວົງໂຄຈອນແຫ່ງໃໝ່ນີ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນຄວາມຄືບໜ້າທາງທຳມະຊາດຂອງຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍຕາມສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS). ໃນຂະນະທີ່ມົສກູໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນ ISS ຈົນເຖິງປີ 2028, ທ່ານ Putin ເນັ້ນຫນັກວ່າສະຖານີໃຫມ່ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ. ມັນມີຈຸດປະສົງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະທົດແທນ ISS ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ຍັງລວມເອົາຜົນສໍາເລັດທາງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຮັບປະກັນວ່າມັນສາມາດຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າອົງການອະວະກາດຣັດເຊຍ Roscosmos ໄດ້ຮັບຮອງວິໄສທັດຂອງທ່ານ Putin ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍານອາວະກາດ ISS ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດຊີວິດຂອງຕົນ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຣັດເຊຍ ຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນວຽກງານຢູ່ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ໂດຍໄວ. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດດ້ານອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຕົກຢູ່ໃນຍົນ Luna-25 ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ແຕ່ທ່ານ Putin ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງການທາງດວງຈັນຂອງລັດເຊຍ. ລາວໄດ້ຮັບຮູ້ອຸບປະສັກທາງເທັກນິກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະພັນລະນາວ່າມັນເປັນບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ທ່ານ Borisov ສະເໜີວ່າ ການຍິງສົ່ງດວງຈັນຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດຈະເລັ່ງໄປເຖິງປີ 2026 ແທນທີ່ຈະເປັນປີ 2027 ທີ່ວາງແຜນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.
ການກໍ່ສ້າງແລະການດຳເນີນງານຢ່າງສຳເລັດຜົນຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງຣັດເຊຍໃນອະວະກາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອະວະກາດທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ແນວຄິດກ້າວໄປໜ້າ, ຣັດເຊຍຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ.
FAQ
ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ແມ່ນຫຍັງ?
ສະຖານີອະວະກາດແຫ່ງໃໝ່ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງຣັດເຊຍໃນການສ້າງສະຖານີອະວະກາດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຈະປ່ຽນແທນສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS).
ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອໃດ?
ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ແລ້ວ, ຂະແໜງການທຳອິດຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2027.
ເປັນຫຍັງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈຶ່ງຈຳເປັນ?
ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພາະວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງ ISS ກໍາລັງຫມົດໄປ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະທົດແທນ ISS ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມເອົາຜົນສໍາເລັດທາງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ສະຖານີອະວະກາດໃໝ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ໂຄງການອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ?
ສະຖານີວົງໂຄຈອນແຫ່ງໃໝ່ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຣັດເຊຍຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ, ສະກັດກັ້ນຊ່ອງຫວ່າງໃນໂຄງການອະວະກາດຂອງຕົນ.
ຣັດເຊຍຈະສືບຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນຕໍ່ໄປເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ດົນມານີ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມຜິດພາດແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ້ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ.