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ປະທານາທິບໍດີ ປູ​ຕິນ ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ບັນລຸ​ໃນ​ປີ 2027

ByGabriel Botha

Oct 27, 2023
ປະທານາທິບໍດີ ປູ​ຕິນ ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ບັນລຸ​ໃນ​ປີ 2027

ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະມີພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຕົນ ພາຍໃນປີ 2027. ໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານນີ້, ຖືວ່າເປັນການສືບທອດຕາມທຳມະຊາດຂອງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS), ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ທີ່​ປະສົບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ Putin ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ.

ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ISS ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໄປ​ຮອດ​ປີ 2028 ​ແມ່ນ​ທ່ານ Putin ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວຄາວ, ​ເປັນ​ສັນຍານ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຢ່າງ​ຮອບດ້ານ. ທ່ານ Putin ກ່າວວ່າ "ຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ ໝົດ ໄປ, ພວກເຮົາຕ້ອງການບໍ່ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນດຽວ, ແຕ່ສະຖານີທັງ ໝົດ ທີ່ຈະຖືກ ນຳ ມາໃຫ້ບໍລິການ,". ການພັດທະນາຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັດເຊຍຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ.

ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ອະວະກາດ Roscosmos ​ໄດ້​ສະໜັບສະໜູນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ Putin, ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ພາລະກິດ​ອະວະກາດ​ມີ​ຄົນ​ຂັບ. ທ່ານ Borisov ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເລີ່​ມປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ປີ 2024, ຣັດ​ເຊຍ ອາດ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຍ້ອນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ ISS.

​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ອຸປະຕິ​ເຫດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ Luna-25 ຕົກ​ຢູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ Putin ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຈະ​ອົດທົນ. ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ, ທ່ານ Putin ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ປະສົບ​ການ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ດັ່ງກ່າວ, ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ອະນາຄົດ. ທ່ານ Borisov ຍັງ​ໄດ້​ຊີ້​ແຈງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ດວງ​ຈັນ​ໄປ​ຮອດ​ປີ 2026.

ແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງລັດເຊຍສໍາລັບສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ​ໂດຍ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ວິທະຍາສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ຈຸດໝາຍ​ສ້າງ​ສະຖານີ​ທີ່​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຊຳນານ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

FAQ

ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?

ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ແມ່ນ​ໂຄງການ​ທີ່​ແນ​ໃສ່​ປ່ຽນ​ແທນ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ສາກົນ (ISS) ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ແລ້ວ ​ແລະ​ຊຸກຍູ້​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ.

ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອໃດ?

ປະທານາທິບໍດີ ປູ​ຕິນ ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສະຖານີ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໃໝ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2027.

ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກຸ່ມ ISS ​ໄປ​ຮອດ​ປີ 2028, ​ແຕ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ມາດ​ຕະການ​ຊົ່ວຄາວ​ຍ້ອນ​ຊັບພະຍາກອນ​ກຳລັງ​ໝົດ. ໃນທີ່ສຸດ ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະປ່ຽນແທນ ISS.

ຣັດເຊຍຈະສືບຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນບໍ?

​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ Putin ຢືນຢັນ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ, ​ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຄວາມ​ຜິດພາດ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຂະ​ບວນການ​ຮຽນ​ຮູ້​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ.

ເປັນຫຍັງການພັດທະນາຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບລັດເຊຍ?

ການພັດທະນາສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຣັດເຊຍ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ປ້ອງກັນການຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນດ້ານການສຳຫຼວດອະວະກາດ.

By Gabriel Botha