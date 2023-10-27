ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະມີພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຕົນ ພາຍໃນປີ 2027. ໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານນີ້, ຖືວ່າເປັນການສືບທອດຕາມທຳມະຊາດຂອງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS), ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໃນນັ້ນມີການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງດວງຈັນທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ.
ການຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມ ISS ຂອງຣັດເຊຍໄປຮອດປີ 2028 ແມ່ນທ່ານ Putin ຖືວ່າເປັນການຊົ່ວຄາວ, ເປັນສັນຍານເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຕົນໃນການພັດທະນາການທົດແທນຢ່າງຮອບດ້ານ. ທ່ານ Putin ກ່າວວ່າ "ຍ້ອນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ ໝົດ ໄປ, ພວກເຮົາຕ້ອງການບໍ່ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນດຽວ, ແຕ່ສະຖານີທັງ ໝົດ ທີ່ຈະຖືກ ນຳ ມາໃຫ້ບໍລິການ,". ການພັດທະນາຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຂອງລັດເຊຍແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັດເຊຍຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດ.
ທ່ານ Yuri Borisov ຫົວໜ້າອົງການອະວະກາດ Roscosmos ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງທ່ານ Putin, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງລັດເຊຍ ໃນພາລະກິດອະວະກາດມີຄົນຂັບ. ທ່ານ Borisov ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ສະຖານີວົງໂຄຈອນຂອງລັດເຊຍ ໃນປີ 2024, ຣັດເຊຍ ອາດຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດຍ້ອນການສິ້ນສຸດຂອງ ISS.
ເຖິງວ່າຈະເກີດອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນ Luna-25 ຕົກຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ທ່ານ Putin ໄດ້ປະກາດວ່າໂຄງການດວງຈັນຈະອົດທົນ. ໂດຍໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຜິດພາດທີ່ໄດ້ເຮັດ, ທ່ານ Putin ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ, ຮັບປະກັນວ່າຈະແຈ້ງຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດ. ທ່ານ Borisov ຍັງໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກ້າວໄປໜ້າການສົ່ງຍານດວງຈັນໄປຮອດປີ 2026.
ແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງລັດເຊຍສໍາລັບສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ໂດຍການໝູນໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຣັດເຊຍມີຈຸດໝາຍສ້າງສະຖານີທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີຄວາມຊຳນານໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ.
FAQ
ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍແມ່ນຫຍັງ?
ສະຖານີວົງໂຄຈອນແຫ່ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນໂຄງການທີ່ແນໃສ່ປ່ຽນແທນສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS) ທີ່ມີອາຍຸແລ້ວ ແລະຊຸກຍູ້ການສຳຫຼວດອະວະກາດ.
ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອໃດ?
ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃຫ້ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະປະຕິບັດງານພາຍໃນປີ 2027.
ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?
ຣັດເຊຍໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມ ISS ໄປຮອດປີ 2028, ແຕ່ຖືວ່າເປັນມາດຕະການຊົ່ວຄາວຍ້ອນຊັບພະຍາກອນກຳລັງໝົດ. ໃນທີ່ສຸດ ສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ຈະປ່ຽນແທນ ISS.
ຣັດເຊຍຈະສືບຕໍ່ໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນບໍ?
ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາລະກິດດວງຈັນໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຢືນຢັນວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການດວງຈັນຂອງຕົນ, ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມຜິດພາດແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ້ໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ.
ເປັນຫຍັງການພັດທະນາຂອງສະຖານີວົງໂຄຈອນໃຫມ່ຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບລັດເຊຍ?
ການພັດທະນາສະຖານີວົງໂຄຈອນໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຣັດເຊຍ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການບິນອະວະກາດທີ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ປ້ອງກັນການຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໃນດ້ານການສຳຫຼວດອະວະກາດ.