ພາລະກິດທາງຈິດ: ການສຳຫຼວດຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍໂລຫະ

ພາລະກິດຂອງ Psyche, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 5 ເດືອນຕຸລາປີ 2023, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບດາວ Psyche, ເຊິ່ງລອຍຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມປະຫຼາດໃຈໃນຮູບດາວເຄາະນ້ອຍ ເພາະບາງຄົນເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນຊາກຂອງແກນທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດເຫຼັກຂອງດາວເຄາະທີ່ລົ້ມເຫລວ, ເຊິ່ງອາດມີມູນຄ່າເຖິງ 10,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການຄາດເດົາວ່າ Psyche ອາດຈະເປັນ "ຂີ້ເຫຍື້ອ" ແທນທີ່ຈະເປັນຮູບດາວໂລຫະແຂງ.
ນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Arizona, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຍານອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ Psyche ເປັນເວລາສາມປີ, ໃນລະຫວ່າງນັ້ນນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຮູບດາວແລະພູມສັນຖານຂອງມັນ. ພວກມັນຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງຫນ້າດິນຂອງມັນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບພາຍໃນຂອງດາວເຄາະເທິງແຜ່ນດິນໂລກເຊັ່ນໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງວັດຖຸໃນອາວະກາດແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊັບພະຍາກອນໂລຫະທີ່ມີທ່າແຮງໃນ Psyche ມີມູນຄ່າໃນຈໍານວນດາລາສາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການ NASA ຊີ້ແຈງວ່າພາລະກິດບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນຮູບດາວ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະສຶກສາມັນເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
Psyche, ຊື່ຕາມເທບທິດາຂອງຈິດວິນຍານຂອງກເຣັກ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 140 ໄມແລະມີພື້ນທີ່ປະມານ 64,000 ຕາແມັດ. ການຄາດຄະເນຄວາມຫນາແຫນ້ນໃນປະຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍແມ່ນ 30 ຫາ 60% ໂລຫະໂດຍປະລິມານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຍກອົງປະກອບຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນແກນເຫຼັກແລະຫີນກ້ອນຫີນເນື່ອງຈາກການປະທະກັນທີ່ຜ່ານມາ.
ຍານອະວະກາດຈະນຳເອົາເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ XNUMX ອັນເພື່ອສຳຫຼວດ Psyche: ເຄື່ອງວັດແທກພາບຫຼາຍປະເພດ, ແສງແກມມາ ແລະນິວຕຣອນ spectrometer, ແລະເຄື່ອງວັດແທກແມ່ເຫຼັກ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະເກັບກໍາຮູບພາບ, ການວັດແທກອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບ, ແລະກວດສອບການສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງເຫຼືອ, ຕາມລໍາດັບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍານອະວະກາດ Psyche ຈະໃຊ້ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມວິທະຍຸ X-band ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະໂຄງສ້າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວປະກອບມີ flyby ຂອງດາວອັງຄານໃນເດືອນພຶດສະພາ 2026 ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອກາວິທັດກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນຮອບ Psyche.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ພາລະກິດ Psyche ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ໂດຍການສຶກສາຮູບດາວທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໂລຫະ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະປະຫວັດສາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Arizona