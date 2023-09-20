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ພາລະກິດທາງຈິດ: ການສຳຫຼວດຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍໂລຫະ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ພາລະກິດທາງຈິດ: ການສຳຫຼວດຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍໂລຫະ

ພາລະກິດຂອງ Psyche, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 5 ເດືອນຕຸລາປີ 2023, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບດາວ Psyche, ເຊິ່ງລອຍຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມປະຫຼາດໃຈໃນຮູບດາວເຄາະນ້ອຍ ເພາະບາງຄົນເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນຊາກຂອງແກນທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດເຫຼັກຂອງດາວເຄາະທີ່ລົ້ມເຫລວ, ເຊິ່ງອາດມີມູນຄ່າເຖິງ 10,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການຄາດເດົາວ່າ Psyche ອາດຈະເປັນ "ຂີ້ເຫຍື້ອ" ແທນທີ່ຈະເປັນຮູບດາວໂລຫະແຂງ.

ນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Arizona, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຍານອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ Psyche ເປັນເວລາສາມປີ, ໃນລະຫວ່າງນັ້ນນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຮູບດາວແລະພູມສັນຖານຂອງມັນ. ພວກມັນຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງຫນ້າດິນຂອງມັນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບພາຍໃນຂອງດາວເຄາະເທິງແຜ່ນດິນໂລກເຊັ່ນໂລກ.

ໃນຂະນະທີ່ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງວັດຖຸໃນອາວະກາດແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊັບພະຍາກອນໂລຫະທີ່ມີທ່າແຮງໃນ Psyche ມີມູນຄ່າໃນຈໍານວນດາລາສາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການ NASA ຊີ້ແຈງວ່າພາລະກິດບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນຮູບດາວ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະສຶກສາມັນເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບດາວເຄາະນ້ອຍແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

Psyche, ຊື່ຕາມເທບທິດາຂອງຈິດວິນຍານຂອງກເຣັກ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 140 ໄມແລະມີພື້ນທີ່ປະມານ 64,000 ຕາແມັດ. ການຄາດຄະເນຄວາມຫນາແຫນ້ນໃນປະຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍແມ່ນ 30 ຫາ 60% ໂລຫະໂດຍປະລິມານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຍກອົງປະກອບຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນແກນເຫຼັກແລະຫີນກ້ອນຫີນເນື່ອງຈາກການປະທະກັນທີ່ຜ່ານມາ.

ຍານ​ອະວະກາດ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ມື​ຕົ້ນຕໍ XNUMX ອັນ​ເພື່ອ​ສຳ​ຫຼວດ Psyche: ​ເຄື່ອງ​ວັດແທກ​ພາບ​ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ, ​ແສງ​ແກມມາ ​ແລະ​ນິວ​ຕຣອນ spectrometer, ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ວັດແທກ​ແມ່​ເຫຼັກ. ເຄື່ອງ​ມື​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເກັບ​ກໍາ​ຮູບ​ພາບ​, ການ​ວັດ​ແທກ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​, ແລະ​ກວດ​ສອບ​ການ​ສະ​ຫນາມ​ແມ່​ເຫຼັກ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​, ຕາມ​ລໍາ​ດັບ​.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍານອະວະກາດ Psyche ຈະໃຊ້ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມວິທະຍຸ X-band ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະໂຄງສ້າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວປະກອບມີ flyby ຂອງດາວອັງຄານໃນເດືອນພຶດສະພາ 2026 ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອກາວິທັດກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນຮອບ Psyche.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ພາລະກິດ Psyche ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ໂດຍການສຶກສາຮູບດາວທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໂລຫະ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະປະຫວັດສາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Arizona

By Robert Andrew

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