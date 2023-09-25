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ຈີນ​ຊົມ​ເຊີຍ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ

ByMampho Brescia

Sep 25, 2023
ຈີນ​ຊົມ​ເຊີຍ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ

ອິນເດຍສ້າງປະຫວັດສາດໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023, ໃນຂະນະທີ່ຍານ Vikram Lander ຂອງຕົນໄດ້ລົງຈອດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຜົນສຳ​ເລັດ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ​ນີ້ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອິນ​ເດຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໄປ​ເຖິງ​ດວງ​ຈັນ​ນີ້. ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ​ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ​ອິນ​ເດຍຕໍ່​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ Chandrayaan-3, ​ແລະ​ປະຈຸ​ບັນ, ກົງສຸນ​ໃຫຍ່​ຈີນ​ປະຈຳ​ນະຄອນ Kolkata ກໍ່​ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ​ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ຜົນງານ​ອັນ​ສຳຄັນ​ນີ້.

ໃນປັດຈຸບັນ, Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ແມ່ນຢູ່ໃນ "ຮູບແບບນອນ" ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍທັງຫມົດ. ຂັ້ນຕອນຂອງການພັກຜ່ອນນີ້ແມ່ນສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຕໍ່ໄປໃນດ້ານຂອງດວງຈັນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຍານອະວະກາດສາມາດປະຫຍັດພະລັງງານແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການ​ຮັບ​ຮູ້​ໃນ​ທາງ​ບວກ​ຂອງ​ຈີນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແລະ​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສຳຫຼວດ​ອະວະກາດ. ອິນ​ເດຍ ​ແລະ ຈີນ ​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ໂຄງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຕົນ, ​ໂດຍ​ແຕ່ລະຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້.

ການ​ລົງ​ຈອດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຢູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ. ການສຳຫຼວດອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີແຜນຜັງນີ້ສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ແລະທ່າແຮງໃນການຢູ່ອາໄສຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງອິນເດຍແລະຕໍາແຫນ່ງປະເທດເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນຊຸມຊົນອະວະກາດທົ່ວໂລກ.

ຂະນະ​ທີ່​ອິນ​ເດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ສຳ​ຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ, ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ກໍ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເບິ່ງ​ແລະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ຕົນ. ການຮ່ວມມືແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງອົງການອະວະກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງວິທະຍາສາດຕື່ມອີກແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ANI (ບໍ່​ມີ URL ໃຫ້​)

ນິຍາມ:
– Vikram Lander: ໂມດູນຍານອາວະກາດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອພາລະກິດລົງຈອດຕາມດວງຈັນ.
– Pragyan Rover: ຍານສຳຫຼວດຫຸ່ນຍົນທີ່ບັນທຸກໂດຍ Vikram Lander, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະ ທົດລອງວິທະຍາສາດ.

By Mampho Brescia

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