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ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າ ມະນຸດຍຸກທຳອິດສ້າງໂຄງສ້າງຈາກໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 476,000 ປີກ່ອນ.

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າ ມະນຸດຍຸກທຳອິດສ້າງໂຄງສ້າງຈາກໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 476,000 ປີກ່ອນ.

ນັກໂບຮານຄະດີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຈາກໄມ້ໄວກວ່າທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບໄມ້ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນນ້ຳຕົກ Kalambo, ປະເທດ Zambia, ເຊິ່ງຄາດວ່າມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 476,000 ປີ ແລະ ຄາດຄະເນການວິວັດທະນາການຂອງ homo sapiens.

ການຄົ້ນພົບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນໃຫ້ຫຼັກຖານທຳອິດຂອງມະນຸດທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດໄມ້ທ່ອນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້. ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຫີນ​ທີ່​ຖືກ​ຕັດ​ເທິງ​ໄມ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມະນຸດ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ມີ​ຮູບ​ຮ່າງ​ແລະ​ເຂົ້າ​ກັບ​ໄມ້​ທ່ອນ​ໃຫຍ່​ສອງ​ຢ່າງ, ອາດ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ເວທີ ຫຼື​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ເຮືອນ. ອັນນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາວ່າມະນຸດຍຸກຫີນເປັນພຽງຄົນດຽວ.

ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການນັດພົບ luminescence, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໄດ້ກໍານົດອາຍຸຂອງການຄົ້ນພົບໂດຍການກວດເບິ່ງແຮ່ທາດທີ່ໃຊ້ເວລາສຸດທ້າຍໃນດິນຊາຍອ້ອມຂ້າງໄດ້ຖືກແສງແດດ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ ແລະວິທີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃນໄລຍະຍຸກຫີນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Deep Roots Of Humanity, ເຊິ່ງຄົ້ນຫາການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຂອງມະນຸດໃນຍຸກຫີນ, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະພາຄົ້ນຄ້ວາສິລະປະແລະມະນຸດສະທໍາຂອງອັງກິດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄະນະກໍາມະການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດຂອງ Zambia, ພິພິທະພັນ Livingstone, ພິພິທະພັນ Moto Moto, ແລະພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ, Lusaka.

ສາດສະດາຈານ Larry Barham, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນຕົ້ນໆ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ, “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫັນປ່ຽນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີວິດ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ພຽງ​ການ​ສ້າງ​ເວທີ​ເພື່ອ​ນັ່ງ​ຢູ່​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄືກັບພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄິດ."

ການຂຸດຄົ້ນຢູ່ Kalambo Falls, ສະຖານທີ່ພິເສດແລະເປັນຊັບສິນມໍລະດົກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Zambia, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຕື່ມອີກຍ້ອນວ່າໂຄງການຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ.

By Gabriel Botha

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