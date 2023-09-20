ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າ ມະນຸດຍຸກທຳອິດສ້າງໂຄງສ້າງຈາກໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 476,000 ປີກ່ອນ.

ນັກໂບຮານຄະດີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຈາກໄມ້ໄວກວ່າທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບໄມ້ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນນ້ຳຕົກ Kalambo, ປະເທດ Zambia, ເຊິ່ງຄາດວ່າມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 476,000 ປີ ແລະ ຄາດຄະເນການວິວັດທະນາການຂອງ homo sapiens.
ການຄົ້ນພົບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນໃຫ້ຫຼັກຖານທຳອິດຂອງມະນຸດທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດໄມ້ທ່ອນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້. ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນທີ່ຖືກຕັດເທິງໄມ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດໃນຕອນຕົ້ນມີຮູບຮ່າງແລະເຂົ້າກັບໄມ້ທ່ອນໃຫຍ່ສອງຢ່າງ, ອາດເປັນພື້ນຖານຂອງເວທີ ຫຼືສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຮືອນ. ອັນນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຜ່ານມາວ່າມະນຸດຍຸກຫີນເປັນພຽງຄົນດຽວ.
ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການນັດພົບ luminescence, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໄດ້ກໍານົດອາຍຸຂອງການຄົ້ນພົບໂດຍການກວດເບິ່ງແຮ່ທາດທີ່ໃຊ້ເວລາສຸດທ້າຍໃນດິນຊາຍອ້ອມຂ້າງໄດ້ຖືກແສງແດດ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ ແລະວິທີການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃນໄລຍະຍຸກຫີນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Deep Roots Of Humanity, ເຊິ່ງຄົ້ນຫາການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຂອງມະນຸດໃນຍຸກຫີນ, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະພາຄົ້ນຄ້ວາສິລະປະແລະມະນຸດສະທໍາຂອງອັງກິດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄະນະກໍາມະການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດຂອງ Zambia, ພິພິທະພັນ Livingstone, ພິພິທະພັນ Moto Moto, ແລະພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ, Lusaka.
ສາດສະດາຈານ Larry Barham, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນຕົ້ນໆ. ທ່ານກ່າວວ່າ, “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫັນປ່ຽນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນຈະເປັນພຽງການສ້າງເວທີເພື່ອນັ່ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳເພື່ອເຮັດວຽກປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄືກັບພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄິດ."
ການຂຸດຄົ້ນຢູ່ Kalambo Falls, ສະຖານທີ່ພິເສດແລະເປັນຊັບສິນມໍລະດົກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Zambia, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຕື່ມອີກຍ້ອນວ່າໂຄງການຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ.