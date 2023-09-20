ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ທີ່ Kalambo Falls ໃນ Zambia. ອີງຕາມການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Nature, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບໄມ້ທີ່ຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີທີ່ເຊື່ອວ່າມີອາຍຸຢ່າງຫນ້ອຍ 476,000 ປີ, predating ວິວັດທະນາການຂອງ Homo sapiens. ໄມ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງເຄື່ອງໝາຍຕັດດ້ວຍຫີນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມະນຸດໃນສະໄໝກ່ອນໄດ້ຕັ້ງຮູບຊົງໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໄມ້ທ່ອນໃຫຍ່ສອງອັນເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງ, ອາດຈະເປັນເວທີ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ຈາກນ້ໍາຕົກ Kalambo ເປັນຫຼັກຖານທໍາອິດທີ່ສຸດໃນໂລກຂອງມະນຸດໂດຍເຈດຕະນາ crafting ໄມ້ທ່ອນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້. ເຕັກນິກການເຮັດໄມ້ທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນວ່າມະນຸດຍຸກຫີນເປັນຄົນຮັກຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສາດສະດາຈານ Larry Barham ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດໃນຕົ້ນໆຂອງພວກເຮົາ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສັດເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະໃຊ້ສະຕິປັນຍາ, ຈິນຕະນາການແລະທັກສະຂອງພວກເຂົາເພື່ອສ້າງສິ່ງປະດິດສ້າງແລະບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ອາຍຸຂອງສິ່ງປະດິດທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການນັດພົບ luminescence, ເຊິ່ງປະເມີນວ່າແຮ່ທາດໃນດິນຊາຍອ້ອມຂ້າງຖືກແສງແດດຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ການນັດພົບຂອງ Luminescence ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຫາຜົນການຄົ້ນພົບຈາກໄລຍະເວລາກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ສະຫຼຸບພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ສະຖານທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo ໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນໃນຊຸມປີ 1960, ແຕ່ອາຍຸຂອງໄມ້ຍັງຄົງບໍ່ແນ່ນອນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Deep Roots Of Humanity, ສ່ອງແສງເຖິງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຂອງມະນຸດໃນຍຸກຫີນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະພາຄົ້ນຄວ້າສິລະປະ ແລະມະນຸດສະທຳຂອງອັງກິດ, ຮ່ວມມືກັບຄະນະກຳມະການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ, ພິພິທະພັນ Livingstone, ຫໍພິພິທະພັນ Moto Moto, ແລະ ພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ, Lusaka ໃນ Zambia. ສາດສະດາຈານ Barham ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຄົ້ນພົບໃນອະນາຄົດຢູ່ສະຖານທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນເປັນຊັບສິນມໍລະດົກພິເສດສໍາລັບ Zambia.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເຮັດໃຫ້ການສຸມໃສ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະ ingenuity ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດໃນສະໄຫມໂບຮານຂອງພວກເຮົາ, ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool
- ທໍາມະຊາດ (ວາລະສານ)