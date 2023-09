ກວດສອບການໄຫຼຂອງ Plasma ຮ້ອນທີ່ຫາຍາກໃນບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງ

By

ຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກ, aurorae ແມ່ນການເບິ່ງເຫັນທົ່ວໄປ, ສະແດງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີສີສັນຢູ່ໃນບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງທີ່ເກີດຈາກປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງລົມແສງຕາເວັນກັບແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດ, ປະກົດການບັນຍາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດເກີດຂຶ້ນ: subaurral ion drifts (SAID).

ເຫດການ SAID ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄຫຼວຽນຂອງ plasma ຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຜ່ານ ionosphere. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າ, ເຊັ່ນ: arcs ສີແດງ auroral ທີ່ຫມັ້ນຄົງ (SAR) ແລະການປັບປຸງຄວາມໄວການປ່ອຍອາຍພິດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ (STEVE). ໂດຍປົກກະຕິ, ເຫດການ SAID ເກີດຂື້ນລະຫວ່າງຕອນກາງຄືນແລະເວລາທ່ຽງຄືນ, ແຕ່ມີຕົວຢ່າງຂອງການໄຫຼຂອງ SAID ທີ່ກວດພົບຫຼັງຈາກເວລາທ່ຽງຄືນ.

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນ Journal of Geophysical Research: Space Physics, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ 15 ເຫດການ postmidnight SAID ກວດພົບຢູ່ໃກ້ກັບອາເມລິກາໃຕ້ໃນປີ 2013. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ, ລວມທັງໂຄງການດາວທຽມແລະມາດຕະການຂອງກິດຈະກໍາ aural, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສືບສວນລັກສະນະແລະ. ການສ້າງເຫດການທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າເຫດການ postmidnight SAID, ຄ້າຍຄືກັນກັບເຫດການ premidnight, ເປັນຜົນມາຈາກປະຕິສໍາພັນສະລັບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງສະພາບ ionospheric ແລະນະໂຍບາຍດ້ານ geomagnetic. interplay ປະກອບມີການສ້າງຕັ້ງຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແລະການໂຕ້ຕອບຂອງຄື້ນ - particle, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານ plasma ຂອງບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງແລະທ່າແຮງຂອງມັນທີ່ຈະລົບກວນສັນຍານ radar ສໍາລັບການຕິດຕາມດາວທຽມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີການເຫດການ SAID ແລະປະກົດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Aural Ion Drifts (SAID) ພັດທະນາໃນເວລາກາງຄືນ (1–4) ຂະແໜງການແມ່ເຫຼັກທ້ອງຖິ່ນໃນລະຫວ່າງປີ 2013, ວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677