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ກະຈົກປະຖົມສໍາລັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Magellan ໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ

ByVicky Stavropoulou

Oct 4, 2023
ກະຈົກປະຖົມສໍາລັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Magellan ໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ

ພາກສ່ວນກະຈົກຫຼັກທີ 27.5 ແລະສຸດທ້າຍຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ Giant Magellan Telescope (GMT) ຈະຖືກກໍ່ສ້າງ, ເຮັດໃຫ້ໂຄງການໃກ້ຈະສໍາເລັດ. ກະຈົກ, ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 4,155 ຟຸດແລະຢືນສູງສອງຊັ້ນ, ຈະຜ່ານຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນໃນໄລຍະສາມເດືອນຂ້າງຫນ້າກ່ອນທີ່ຈະກະກຽມສໍາລັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ. ຂະບວນການຜະລິດສີ່ປີນີ້ຈະໃຫ້ GMT ມີຈໍານວນສ່ວນກະຈົກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຫນ້າການລວບລວມແສງສະຫວ່າງ XNUMX ຕາລາງຟຸດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ optics ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະທ້າທາຍທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ເຄີຍຜະລິດ.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Giant Magellan ຈະເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໜ່ວຍທຳອິດທີ່ເຮັດສຳເລັດຮູບກະຈົກຫຼັກຂອງມັນ. ດ້ວຍກຳລັງການເກັບກຳແສງສະຫວ່າງ, ປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມລະອຽດຂອງພາບ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂອງດາລາສາດ. ອີງຕາມການ Rebecca Bernstein, ຫົວຫນ້າວິທະຍາສາດຂອງ GMT, ຄວາມສາມາດຂອງ telescope ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສຶກສາດາວເຄາະທີ່ມີຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງແລະ spectral ສູງ. ນີ້ຈະມີຄວາມສໍາຄັນໃນການກໍານົດອົງປະກອບຂອງດາວເຄາະ, ມີນ້ໍາຂອງແຫຼວ, ແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດ.

Buell Jannuzi, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Steward Observatory ແລະຫົວຫນ້າກົມດາລາສາດ, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການໃກ້ຈະສໍາເລັດຂອງ observatory ທໍາອິດນີ້ແລະໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະມີຕໍ່ການຄົ້ນພົບໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ຂ່າວ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໄອ​ແລນ (ບໍ່​ມີ URL ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​, ແຫຼ່ງ​ຂອງ​ຄໍາ​ເວົ້າ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​)

By Vicky Stavropoulou

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