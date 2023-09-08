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ເສັ້ນທາງໄປສູ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າ: ແກ້ໄຂກົນໄກປະຕິກິລິຍາຂອງແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ຊູນຟູຣິກ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ເສັ້ນທາງໄປສູ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າ: ແກ້ໄຂກົນໄກປະຕິກິລິຍາຂອງແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ຊູນຟູຣິກ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Argonne ຂອງກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ (DOE) ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກອັນສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈກົນໄກປະຕິກິລິຍາຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-sulfur. ການຄົ້ນພົບນີ້, ຈັດພີມມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນທໍາມະຊາດ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າຂອງແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ - ອາຍຸສັ້ນຂອງພວກເຂົາ.

ແບດເຕີຣີ້ Lithium-sulfur ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບຫມໍ້ໄຟ lithium-ion, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ແລະການນໍາໃຊ້ຊູນຟູຣິກທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະລາຄາບໍ່ແພງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອຂະຫຍາຍເຖິງຂະໜາດການຄ້າ, ແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານີ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງການປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ ແລະ ວົງຈອນການໄຫຼຊ້ຳໆ.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການຫຼຸດລົງນີ້ແມ່ນການລະລາຍຂອງຊູນຟູຣິກຈາກ cathode, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະລາຍຂອງ lithium polysulfides. ທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນ electrode ລົບຂອງໂລຫະ lithium ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ການສູນເສຍຊູນຟູຣິກນີ້ແລະການປ່ຽນແປງໃນອົງປະກອບ anode ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງຫມໍ້ໄຟ.

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກວິທະຍາສາດ Argonne ພັດທະນາຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການສູນເສຍຊູນຟູຣິກຢ່າງມີປະສິດທິພາບເມື່ອເພີ່ມໃສ່ cathode ຊູນຟູຣິກ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ກົນ​ໄກ​ຂະ​ໜາດ​ປະ​ລະ​ມະ​ນູ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໂດຍທີມງານ Argonne ເປີດເຜີຍວ່າການປະກົດຕົວຂອງ catalyst ໃນ cathode ນໍາໄປສູ່ເສັ້ນທາງປະຕິກິລິຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດ້ວຍຕົວເລັ່ງ, ຟອງ nanoscale ຫນາແຫນ້ນຂອງ lithium polysulfides ປະກອບຢູ່ດ້ານ cathode, ປ້ອງກັນການສູນເສຍຊູນຟູຣິກແລະປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟທີ່ຍືນຍົງ. ໂດຍບໍ່ມີການ catalyst, microscale rod-shaped ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງແທນທີ່ຈະ.

ເຕັກນິກການກໍານົດລັກສະນະທີ່ທັນສະ ໄໝ, ລວມທັງ beams X-ray synchrotron ແລະເຕັກນິກທີ່ປະດິດສ້າງໃຫມ່ເພື່ອເບິ່ງເຫັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ electrode-electrolyte, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂກົນໄກປະຕິກິລິຍານີ້.

ດ້ວຍບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້, ອະນາຄົດຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-sulfur ເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາການຂົນສົ່ງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– DOI: ເຈ້ຍທໍາມະຊາດ
- ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Argonne

By Gabriel Botha

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