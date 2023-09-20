ປາ Prehistoric ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວ

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າປາຟອດຊິວທໍາທີ່ມີອາຍຸ 455 ລ້ານປີ, Eriptychius americanus, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກກະດູກສັນຫຼັງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເບີມິງແຮມ, ສູນຊີວະນາໆພັນ Naturalis, ແລະພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໄດ້ນໍາໃຊ້ tomography ຄອມພິວເຕີ້ເພື່ອສ້າງການສະແດງ 3D ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກະໂຫຼກຂອງປາ. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ມີການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງນີ້, ເຊິ່ງຖືກເກັບມາໃນຊຸມປີ 1940 ແລະຖືກຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທຳມະຊາດ.
ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າ Eriptychius ມີໂຄງສ້າງກະໂຫຼກຫົວທີ່ເປັນເອກະລັກບໍ່ຄືກັບກະດູກສັນຫຼັງໃດໆທີ່ເຫັນໃນເມື່ອກ່ອນ. ແທນທີ່ຈະມີໂຄງສ້າງກະດູກແຂງຫຼືກະດູກອ່ອນທີ່ຫຸ້ມສະຫມອງ, ປານີ້ໄດ້ແຍກອອກຈາກກະດູກອ່ອນທີ່ເປັນເອກະລາດປົກປ້ອງສະຫມອງຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການວິວັດທະນາການຂອງໂຄງສ້າງເພື່ອແຍກສະຫມອງຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງຫົວອາດຈະມາຈາກ Eriptychius.
ທ່ານດຣ. Ivan Sansom, ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້: "ນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ອາດຈະເປີດເຜີຍປະຫວັດການວິວັດທະນາການໃນຕອນຕົ້ນຂອງວິທີການທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງເບື້ອງຕົ້ນປົກປ້ອງສະຫມອງຂອງພວກເຂົາ." ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາການເກັບມ້ຽນຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບສິ່ງມີຊີວິດໃນບູຮານນະການ.
ທ່ານດຣ Richard Dearden, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບການເກັບຮັກສາຫົວປາທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການກະໂຫຼກ. ຄວາມຮູ້ນີ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວໃນສັດມີກະດູກສັນຫຼັງທັງໝົດ, ລວມທັງມະນຸດ.
ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງເພື່ອວິເຄາະຟອດຊິວທໍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເກັບກໍາຫໍພິພິທະພັນໃນການສະຫນອງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Richard Dearden, et al. ກະດູກສັນຫຼັງສາມມິຕິທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້, ທໍາມະຊາດ (2023).
— ວິທະຍາໄລ Birmingham
ການອ້າງອິງ:
ປາກ່ອນປະຫວັດສາດຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງ 100 ລ້ານປີໃນການວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວ (2023, 20 ກັນຍາ). ດຶງມາໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023 ຈາກ phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html