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ປາ Prehistoric ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ປາ Prehistoric ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວ

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າປາຟອດຊິວທໍາທີ່ມີອາຍຸ 455 ລ້ານປີ, Eriptychius americanus, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກກະດູກສັນຫຼັງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເບີມິງແຮມ, ສູນຊີວະນາໆພັນ Naturalis, ແລະພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໄດ້ນໍາໃຊ້ tomography ຄອມພິວເຕີ້ເພື່ອສ້າງການສະແດງ 3D ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກະໂຫຼກຂອງປາ. ນີ້​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕົວຢ່າງ​ນີ້, ​ເຊິ່ງຖືກ​ເກັບ​ມາ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1940 ​ແລະ​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຫໍພິພິທະ​ພັນ​ປະຫວັດສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າ Eriptychius ມີໂຄງສ້າງກະໂຫຼກຫົວທີ່ເປັນເອກະລັກບໍ່ຄືກັບກະດູກສັນຫຼັງໃດໆທີ່ເຫັນໃນເມື່ອກ່ອນ. ແທນທີ່ຈະມີໂຄງສ້າງກະດູກແຂງຫຼືກະດູກອ່ອນທີ່ຫຸ້ມສະຫມອງ, ປານີ້ໄດ້ແຍກອອກຈາກກະດູກອ່ອນທີ່ເປັນເອກະລາດປົກປ້ອງສະຫມອງຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການວິວັດທະນາການຂອງໂຄງສ້າງເພື່ອແຍກສະຫມອງຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງຫົວອາດຈະມາຈາກ Eriptychius.

ທ່ານດຣ. Ivan Sansom, ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້: "ນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ອາດຈະເປີດເຜີຍປະຫວັດການວິວັດທະນາການໃນຕອນຕົ້ນຂອງວິທີການທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງເບື້ອງຕົ້ນປົກປ້ອງສະຫມອງຂອງພວກເຂົາ." ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ສຶກສາ​ການ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ຫໍພິພິທະ​ພັນ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກນິກ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີວິດ​ໃນ​ບູຮານ​ນະ​ການ.

ທ່ານດຣ Richard Dearden, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບການເກັບຮັກສາຫົວປາທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການກະໂຫຼກ. ຄວາມຮູ້ນີ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວໃນສັດມີກະດູກສັນຫຼັງທັງໝົດ, ລວມທັງມະນຸດ.

ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງເພື່ອວິເຄາະຟອດຊິວທໍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເກັບກໍາຫໍພິພິທະພັນໃນການສະຫນອງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Richard Dearden, et al. ກະດູກສັນຫຼັງສາມມິຕິທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້, ທໍາມະຊາດ (2023).
— ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Birmingham​

ການອ້າງອິງ:
ປາກ່ອນປະຫວັດສາດຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງ 100 ລ້ານປີໃນການວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວ (2023, 20 ກັນຍາ). ດຶງມາໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023 ຈາກ phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html

By Gabriel Botha

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