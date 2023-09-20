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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ປາຟອດຊິວວັດຖຸບູຮານສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກກະດູກສັນຫຼັງ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ປາຟອດຊິວວັດຖຸບູຮານສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກກະດູກສັນຫຼັງ

ປາຟອດຊິວ ອາຍຸ 455 ລ້ານປີ ໄດ້ໃຫ້ນັກວິໄຈມີທັດສະນະໃໝ່ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງເພື່ອປົກປ້ອງສະໝອງ, ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ Nature. ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ແມ່ນ Eriptychius americanus, ປາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄາງ​ກະ​ໄຕ​ບູຮານ​ທີ່​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຢູ່ Colorado, ສະ​ຫະ​ລັດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເບີມິງແຮມ, ສູນຊີວະນາໆພັນ Naturalis ໃນເມືອງ Leiden, ເນເທີແລນ, ແລະພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ, ໄດ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ tomography ເພື່ອສ້າງການສະແດງ 3D ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກະໂຫຼກຂອງປາ.

ການສຶກສານີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສ້າງກະໂຫຼກຫົວຂອງ Eriptychius ຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເກັບກໍາໃນຊຸມປີ 1940, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ອະທິບາຍໃນຊຸມປີ 1960, ແລະປະຈຸບັນໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໃນ Chicago. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ Leverhulme Trust ເປີດເຜີຍວ່າ Eriptychius ໄດ້ແຍກອອກ, ກະດູກອ່ອນເອກະລາດ encasing ສະຫມອງ, ບໍ່ເຫມືອນກັບຊະນິດຕໍ່ມາທີ່ມີ cage ຂອງ cartilage ຜູກມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການວິວັດທະນາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງສ້າງເພື່ອແຍກສະຫມອງຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງຫົວອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ Eriptychius.

ທ່ານດຣ Ivan Sansom, ອາຈານສອນອາວຸໂສໃນ Palaeobiology ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Birmingham ແລະຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາ, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາອາດຈະເປີດເຜີຍປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການໃນຕອນຕົ້ນຂອງວິທີການທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງເບື້ອງຕົ້ນປົກປ້ອງສະຫມອງຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານດຣ Richard Dearden, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ Postdoctoral Research Fellow ຢູ່ສູນ Naturalis Biodiversity, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກຫົວໃນກະດູກສັນຫຼັງທັງຫມົດ, ລວມທັງມະນຸດ.

ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເກັບກໍາຫໍພິພິທະພັນແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮູບພາບໃຫມ່ໃນການສຶກສາຕົວຢ່າງວັດຖຸບູຮານ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ tomography ຄອມພິວເຕີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງກະໂຫຼກກະດູກສັນຫຼັງ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໄລຍະທໍາອິດຂອງການປົກປ້ອງສະຫມອງໃນສັດກະດູກສັນຫຼັງ primitive ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ evolutionary ຂອງລັກສະນະທາງກາຍະສາດທີ່ສໍາຄັນນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທຳ ມະຊາດ
— ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Birmingham​
- ສູນຊີວະນາໆພັນ Naturalis
- ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ

By Vicky Stavropoulou

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