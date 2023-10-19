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ເຄມີທີ່ມີນ້ໍາໃນ Carbonaceous Planetesimals: ການສັງເຄາະວັດຖຸອິນຊີ Prebiotic

ByGabriel Botha

Oct 19, 2023
ເຄມີທີ່ມີນ້ໍາໃນ Carbonaceous Planetesimals: ການສັງເຄາະວັດຖຸອິນຊີ Prebiotic

ເຄມີໃນນ້ໍາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງສານອິນຊີ prebiotic ພາຍໃນ planetesimals carbonaceous. ອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງສິ່ງປຸກສ້າງຊີວິດທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ, ລວມທັງໂລກ.

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນການສ້າງຕັ້ງຂອງວິຕາມິນ B3, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າອາຊິດ nicotinic, ພາຍໃນ planetesimals ເຫຼົ່ານີ້. ວິຕາມິນ B3 ເປັນຄາຣະວາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ coenzyme NAD(P)(H), ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການ metabolism ຂອງທຸກຮູບແບບຂອງຊີວິດ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີກົນໄກປະຕິກິລິຍາໃຫມ່ໂດຍອີງໃສ່ການທົດລອງທີ່ຜ່ານມາໃນພາກສະຫນາມ. ການສັງເຄາະຂອງວິຕາມິນ B3 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມຕົວຂອງທາດນໍ້າຕານ, ເຊັ່ນ glyceraldehyde ຫຼື dihydroxyacetone, ກັບອາຊິດ amino ເຊັ່ນອາຊິດ aspartic ຫຼື asparagine. ປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນໃນການແກ້ໄຂທີ່ມີນ້ໍາໂດຍບໍ່ມີການມີອົກຊີເຈນຫຼືສານ oxidizing ອື່ນໆ.

ເພື່ອຈຳລອງສະພາບພາຍໃນດາວເຄາະກາກບອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົມມຸດຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຫີນ 3 g/cm³, porosity 0.2, ແລະຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກ້ອນ 0.917 g/cm³ ຕື່ມຮູຂຸມຂົນ. ການຈໍາລອງໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນຂອງ 100 bar.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈໍາລອງໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບການວັດແທກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອາຊິດ nicotinic ໃນຕົວຢ່າງທີ່ເກັບກໍາຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ, ລວມທັງ CI chondrite Orgeil, ຫຼາຍ Antarctic CM2 chondrites, ແລະ C2 chondrite Tagish Lake ທີ່ບໍ່ມີກຸ່ມ. ປະເພດຂອງວິທີການສະກັດເອົາ, ເຊັ່ນ: ນ້ໍາຮ້ອນ, ultrasonic ນ້ໍາເຢັນ, HCl-hydrolyzed, ຫຼືອາຊິດ formic, ຍັງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ.

ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງເຄມີນ້ໍາພາຍໃນ planetesimals carbonaceous ສໍາລັບການສັງເຄາະສານອິນຊີ prebiotic. ການເຂົ້າໃຈຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນໃນທົ່ວຈັກກະວານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້ມູນສະຫນັບສະຫນູນໃນຕາຕະລາງ S1.

By Gabriel Botha

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