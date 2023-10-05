Paradigm ໃຫມ່ຂອງການດໍາລົງຊີວິດທີ່ທັນສະໄຫມໃນ Dapoli: ບ້ານ Indradhanu

PPROM Developers, ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ເປີດຕົວບ້ານ Indradhanu, ບໍ່ດົນມານີ້, ໂຄງການຕົວເມືອງ bungalow ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕົວເມືອງທີ່ງຽບສະຫງົບຂອງ Dapoli, Maharashtra. ດ້ວຍເນື້ອທີ່ກວ້າງຂອງ 12.5 acres, ບ້ານ Indradhanu ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດການດໍາລົງຊີວິດທີ່ທັນສະໄຫມໂດຍການຜະສົມຜະສານຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຕົວເມືອງກັບຄວາມງຽບສະຫງົບຂອງທໍາມະຊາດ.
ການອອກແບບເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສມີຊີວິດທີ່ສະດວກສະບາຍແລະຟຸ່ມເຟືອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະຫງົບສຸກ, ຫມູ່ບ້ານ Indradhanu ສະເຫນີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງ bungalows 1, 2, ແລະ 3 BHK ທີ່ອອກແບບຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ບັງກາໂລແຕ່ລະຫຼັງຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງມີຄວາມຄິດ, ມີຫ້ອງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສວນທີ່ສວຍງາມເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີແສງທຳມະຊາດ ແລະ ລະບາຍອາກາດໄດ້ສູງສຸດ.
ຕັ້ງຢູ່ທ່າມກາງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຂຽວສົດຊື່ນ ແລະ ພູມສັນຖານທີ່ຮັກສາໄວ້ຢ່າງພິຖີພິຖັນ, ໝູ່ບ້ານ Indradhanu ແມ່ນບ່ອນຢູ່ຫ່າງຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຊີວິດເມືອງ. ພາຍໃນເມືອງມີສະໂມສອນ, ສະລອຍນ້ຳ, ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ, ແລະບ່ອນຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍທີ່ອຸທິດຕົນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວເມືອງສາມາດເຮັດກິດຈະກຳພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມພາຍໃນຊຸມຊົນໄດ້.
ຄວາມປອດໄພແມ່ນບູລິມະສິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງບ້ານອິນທະຣາດນຸ, ມີຊຸມຊົນທີ່ມີປະຕູຮົ້ວທີ່ປອດໄພທີ່ສະຫນອງຄວາມປອດໄພ 24×7 ແລະການເຝົ້າລະວັງ CCTV. ນອກນີ້, ເມືອງຍັງຍຶດໝັ້ນຫຼັກການ Vastu, ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແລະຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນບ້ານ.
ໝູ່ບ້ານ Indradhanu ເໜືອກວ່າພຽງແຕ່ການສະໜອງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ຕົວເມືອງມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບເຊັ່ນ gazebo ແລະຫ້ອງອອກກໍາລັງກາຍທີ່ເປີດສໍາລັບການພັກຜ່ອນແລະສະຫວັດດີການ. ມັນຍັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈໂດຍຜ່ານການບໍລິການຂົນສົ່ງຄົນເຈັບແລະອຸປະກອນການປະຖົມພະຍາບານທີ່ດີ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ນໍາພາຊີວິດທີ່ຫ້າວຫັນ, ມີເສັ້ນທາງແລ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ຄວາມສະດວກສະບາຍຍັງຖືກຈັດເປັນບູລິມະສິດ, ດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກປະຈໍາວັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ.
ອາ. Sandeep Naresh Joshi, ຜູ້ອໍານວຍການແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ PPROM Group, ຈິນຕະນາການບ້ານ Indradhanu ເປັນປະສົບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. ລາວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນທຸກລາຍລະອຽດໃນການອອກແບບ, ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຢູ່ອາໄສສາມາດເພີດເພີນກັບວິຖີຊີວິດທີ່ກົມກຽວແລະມີສີສັນ.
ໃນຂະນະທີ່ Dapoli ຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດບຸກຄົນທີ່ຊອກຫາວິຖີຊີວິດທີ່ສະຫງົບສຸກ, ຫມູ່ບ້ານ Indradhanu ກາຍເປັນທາງເລືອກຕົ້ນຕໍສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະເອີ້ນບ້ານອຸທິຍານທີ່ງຽບສະຫງົບນີ້. ດ້ວຍພູມສັນຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຄິດ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄຫມ, ແລະຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ຄວາມສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຫມູ່ບ້ານ Indradhanu ກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຢູ່ອາໄສໃນ Dapoli.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກພັດທະນາ PPROM