ນັກດາລາສາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX ຕໍ່ກັບວິທະຍຸດາລາສາດ. ຫໍສັງເກດການ Square Kilometer Array Observatory (SKAO) ໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ກາຍເປັນ telescope ວິທະຍຸທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແຕ່ວ່າຈໍານວນດາວທຽມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນ. Starlink ມີດາວທຽມຫຼາຍກວ່າ 4,600 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນອີກ 42,000 ດວງ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມກັບກຸ່ມດາວໃນອະນາຄົດຈາກບໍລິສັດເຊັ່ນ Amazon, ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງແລະແຊກແຊງກັບການສັງເກດການພື້ນດິນ.
ນັກດາລາສາດວິທະຍຸທີ່ດໍາເນີນການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນກັບ Engineering Development Array 2 (EDA2) ໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີໄດ້ຄົ້ນພົບຜົນໄດ້ຮັບ. ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກດາວທຽມ Starlink ມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່າສັນຍານທາງດາລາສາດທີ່ກວດພົບໂດຍ SKAO. ສອງປະເພດຂອງການປົນເປື້ອນໄດ້ຖືກກໍານົດ: ສັນຍານທີ່ຄາດໄວ້ລະຫວ່າງດາວທຽມແລະຫນ້າດິນ, ແລະການປ່ອຍອາຍພິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈາກເອເລັກໂຕຣນິກຂອງດາວທຽມ. ການປ່ອຍອາຍພິດເຫຼົ່ານີ້ແຊກແຊງການກວດພົບສັນຍານຈາກອາລຸນ cosmic, ເປັນຍຸກທີ່ສໍາຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ SpaceX ບໍ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດໃດໆ, ການຊ້ອນກັນລະຫວ່າງສັນຍານ Starlink ແລະສັນຍານດາລາສາດເຮັດໃຫ້ການສຶກສາອາລຸນຂອງ cosmic ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ອົງການກົດລະບຽບ, ແລະຊຸມຊົນດາລາສາດ. ດາລາສາດບໍ່ຄວນຖືກປະຖິ້ມດ້ວຍການກະທຳຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ແລະຕ້ອງມີມາດຕະການເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງທົ່ວໂລກ ແລະການຮັກສາປະເພນີດາລາສາດ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດວິທະຍຸຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າກຸ່ມດາວທຽມຂະຫຍາຍຕົວ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ການສັງເກດທາງວິທະຍາສາດ. ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສຽງຂອງນັກດາລາສາດໄດ້ຖືກໄດ້ຍິນ, ແລະການພັດທະນາຂອງກຸ່ມດາວດາວທຽມແມ່ນເຮັດໄດ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງແລະພິຈາລະນາສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມ: "ດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ວິທະຍຸດາລາສາດ"
– arXiv.org: “ຜົນກະທົບຂອງກຸ່ມດາວທຽມໃນ SKAO EDA2”