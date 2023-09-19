ການອອກແບບ Nerf Blaster ຍິງ 100 Darts ຕໍ່ວິນາທີ

ສະຫຼຸບ: A enthusiast DIY ໄດ້ສ້າງ Nerf blaster ອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນທີ່ສາມາດຍິງ 100 Darts ຕໍ່ວິນາທີ, surpassing ຂອງຫຼິ້ນ Nerf ມາດຕະຖານໃນແງ່ຂອງ punch, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະອັດຕາການໄຟ. ການອອກແບບຂອງ blaster ນຳໃຊ້ລູກດອກບານທີ່ມີຄວາມຍາວເຄິ່ງ, ເຊິ່ງບິນໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເມື່ອເປີດຕົວໂດຍ blasters ທີ່ມີພະລັງສູງ. Darts ແມ່ນ loaded ເຂົ້າໄປໃນວາລະສານ drum ກັບ sliders ທີ່ຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນລໍ້ໃນຂະນະທີ່ drum rotates. ການບັນລຸອັດຕາການດັບເພີງທີ່ສູງແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ໂດຍຜູ້ສ້າງຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນ: ລູກປືນຫັກແລະຊິ້ນສ່ວນທີ່ບິນອອກຈາກວາລະສານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍຜ່ານການອອກແບບຊ້ໍາຊ້ອນ, blaster ໃນປັດຈຸບັນດໍາເນີນການໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍ, ດ້ວຍການຍິງລູກປືນອອກຈາກວາລະສານແລະເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບຫຼຸດລົງດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ວິດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ blaster ໃນການປະຕິບັດໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງລູກព្រួញຖືກຍິງ.
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ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ Nerf ທີ່ຊອກຫາປະສົບການລະເບີດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ອອກແບບ DIY ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ [3DprintedLife] ໄດ້ສ້າງ blaster ອັດຕະໂນມັດຢ່າງສົມບູນແບບຢ່າງສໍາເລັດຜົນທີ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງເຄື່ອງຫຼິ້ນ Nerf ມາດຕະຖານ. ການອອກແບບນະວັດຕະກໍານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸອັດຕາການດັບເພີງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ 100 Darts ຕໍ່ວິນາທີໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການດີໃຈຫລາຍແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ຕ້ອງການ, blaster ໄດ້ໃຊ້ລູກປືນທີ່ມີຄວາມຍາວເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະສະແດງລັກສະນະການບິນທີ່ດີກວ່າເມື່ອເປີດຕົວໂດຍ blasters ທີ່ມີພະລັງງານສູງ. darts ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ propelled ໂດຍສາຍແອວຂັບເຄື່ອນໂດຍ motors ມີອໍານາດ, ຄ້າຍຄືກັນກັບກົນໄກຂອງ blasters ລໍ້. ລູກປືນໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນວາລະສານ drum ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍ sliders ທີ່ປະສິດທິຜົນຍູ້ darts ເຂົ້າໄປໃນລໍ້ຫມຸນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະບວນການບັນລຸອັດຕາການຍິງ 100 ລູກດອກຕໍ່ວິນາທີໄດ້ພິສູດວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ. ຜູ້ອອກແບບໄດ້ພົບກັບອຸປະສັກເຊັ່ນ: ດາດທີ່ແຕກຫັກ ແລະ ວາລະສານທີ່ຂັບໄລ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສ້າງ. ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງພາກພຽນແລະປັບປຸງການອອກແບບ, ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເທື່ອລະກ້າວ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ blaster ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເປີດຕົວ Darts ຈາກວາລະສານ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ downrange ດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການສໍາຫຼວດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການອອກແບບຂອງ blaster, ມີໄຟລ໌ຜ່ານ OnShape. ນອກຈາກນັ້ນ, ວິດີໂອໄດ້ຖືກແບ່ງປັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການດັບເພີງຢ່າງໄວວາຂອງ blaster, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຊົມມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມປະທັບໃຈຂອງການສືບທອດລູກດອກທີ່ຖືກປົດປ່ອຍ.
ການອອກແບບແລະການດັດແປງເພີ່ມເຕີມຂອງ Nerf blasters ໄດ້ຖືກເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຊຸມຊົນທີ່ກະຕືລືລົ້ນ Nerf.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [3DprintedLife]
- YouTube (ການເຊື່ອມຕໍ່ວິດີໂອບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້)