ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ Cosmic ຂອງຂຸມດໍາ Supermassive

ໃນຖານະເປັນນັກດາລາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ຫນຶ່ງໃນການສຶກສາຕົ້ນຕໍຂອງຂ້ອຍແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂຸມດໍາ supermassive. ຄ້າຍໆກັບວິທີການລ້ຽງດູຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນບຸກຄົນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂຸມດໍາຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອາໃສກໍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນໄດ້.
ຂຸມດຳມະຫາສານທຸກໜ່ວຍມີເຮືອນ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຂອງກາແລັກຊີເຈົ້າພາບ, ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກຸ່ມກາລັກຊີທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ. ຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍການບໍລິໂພກອາຍແກັສທີ່ມີຢູ່ໃນກາລັກຊີເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາ, ບາງຄັ້ງກາຍເປັນຫຼາຍຕື້ເທົ່າທີ່ໜັກກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ.
ຟີຊິກທາງທິດສະດີຄາດຄະເນວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຕື້ປີເພື່ອໃຫ້ຂຸມດໍາເຕີບໃຫຍ່ເປັນ quasars, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸທີ່ສົດໃສແລະມີອໍານາດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຂຸມດໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ quasars ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີ.
ປະກົດການທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂຸມດຳທີ່ໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ພາຂ້ອຍໄປສຳຫຼວດພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈໃນການກໍານົດວ່າ quasars ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດປະກອບຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີປະຊາກອນຫນາແຫນ້ນກັບ galaxies ອື່ນໆຈໍານວນຫລາຍ, ຫຼືວ່າພວກມັນສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ເຖິງຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນເຂດທີ່ໂດດດ່ຽວຂອງຈັກກະວານ.
ລັກສະນະຫນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ສຶກສາແມ່ນ galaxy protoclusters. Protoclusters ແມ່ນການລວບລວມຂອງ galaxies ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົ້ມລົງເປັນວັດຖຸດຽວ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຮ້ອຍກາແລັກຊີ ແລະມີລັກສະນະເປັນກາລັກຊີທີ່ປະທະກັນ, ຂຸມດໍາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ແລະອາຍແກັສຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດດາວດວງໃໝ່ໃນທີ່ສຸດ.
protoclusters ເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາໄວຫຼາຍກ່ວາເຊື່ອໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການນໍາສະເຫນີການປິດສະ cosmic ອື່ນສໍາລັບນັກດາລາສາດແກ້ໄຂ. ພວກເຮົາກໍາລັງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິວັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງ quasars ແລະ protoclusters.
ເພື່ອກວດສອບ protoclusters, ນັກດາລາສາດຕ້ອງການທັງຮູບພາບແລະ spectra ຂອງແຕ່ລະ galaxy ພາຍໃນ protocluster. ຮູບພາບຕ່າງໆໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ ແລະສີຂອງກາແລັກຊີ, ໃນຂະນະທີ່ສະເປກຕາເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໄລຍະຫ່າງຂອງກາລັກຊີຈາກໂລກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຍາວຂອງແສງສະເພາະ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ທີ່ກຳລັງຈະມານີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການສຶກສາ protoclusters ແລະ quasars ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບພິເສດນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນກາແລັກຊີ ແລະຮູດຳດັ່ງທີ່ພວກມັນປະກົດຂຶ້ນຫຼາຍພັນລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວິວັຖນາການໃນຕົ້ນໆຂອງມັນ.
ເຄື່ອງມືສະເພາະອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເອີ້ນວ່າ spectrograph slitless ຊ່ອງກວ້າງ, ໄດ້ປະຕິວັດການຄົ້ນຫາເຂດ galaxy. ມັນສາມາດເກັບກໍາ spectra ສໍາລັບ galaxy ທັງຫມົດໃນພາກສະຫນາມຂອງຕົນເບິ່ງພ້ອມກັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສ້າງແຜນທີ່ເມືອງ cosmic ທັງຫມົດໃນເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມຊົ່ວໂມງ.
ໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຫຼາຍໂຄງການກຳລັງນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເພື່ອສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມ quasar. ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສັງເກດການ quasars ແລະ galaxy ໃກ້ຄຽງຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກໄລຍະເວລາປະມານ 800 ລ້ານປີຫຼັງຈາກ Big Bang ໄດ້. ໂດຍການວິເຄາະແສງສະຫວ່າງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ hydrogen ແລະອົກຊີເຈນ, ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດສະຖານທີ່ 3D ຂອງ galaxies ທຽບກັບ quasars ສົດໃສ.
ທີມງານ ASPIRE ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona's Steward Observatory ເປັນຜູ້ນໍາພາໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດ protocluster ອ້ອມຂ້າງ quasar ທີ່ສົດໃສເປັນພິເສດແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມັນມີ spectra ຈາກ 12 galaxies. ການສຶກສາອີກອັນໜຶ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບກາແລັກຊີຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍແຫ່ງໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງ quasar ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກໃນຈັກກະວານຕອນຕົ້ນ, ໂດຍມີ 24 ໜ່ວຍຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼືຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງ quasar.
spectrograph slitless ພາກສະຫນາມກວ້າງຂອງ James Webb Space Telescope ຖືສັນຍາທີ່ຈະສະຫນອງພວກເຮົາທີ່ມີທັດສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ quasar, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບເຂດ cosmic ທີ່ຂຸມດໍາ supermass ອາໄສຢູ່.
ນິຍາມ:
– ຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່: ເປັນຂຸມດຳທີ່ມີມວນຫຼາຍລ້ານ ຫຼືຫຼາຍຕື້ເທົ່າຂອງດວງອາທິດ.
– Quasar: ເປັນວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງ ແລະ ມີພະລັງຫຼາຍ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງມັນ.
– ກາລັກຊີເຈົ້າພາບ: galaxy ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂຸມດໍາ supermassive.
– Protocluster: ການເກັບກໍາຂອງ galaxies ກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸດຽວ.
– Spectra: ການກະຈາຍຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ປ່ອຍອອກມາ ຫຼືຖືກດູດຊຶມໂດຍວັດຖຸ, ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ ແລະໄລຍະຫ່າງຂອງວັດຖຸ.
– James Webb Space Telescope: ເປັນ telescope ຍານອະວະກາດທີ່ກໍາລັງຈະເປີດຕົວໂດຍ NASA, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສຶກສາກາແລັກຊີແລະດາວໃນຕົ້ນໆຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມແຫຼ່ງຕົວມັນເອງບໍ່ມີແຫຼ່ງພາຍນອກຫຼື URLs.