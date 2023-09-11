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ວິທະຍາສາດ

ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ Cosmic ຂອງຂຸມດໍາ Supermassive

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ Cosmic ຂອງຂຸມດໍາ Supermassive

ໃນຖານະເປັນນັກດາລາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ຫນຶ່ງໃນການສຶກສາຕົ້ນຕໍຂອງຂ້ອຍແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂຸມດໍາ supermassive. ຄ້າຍໆກັບວິທີການລ້ຽງດູຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນບຸກຄົນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂຸມດໍາຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອາໃສກໍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນໄດ້.

ຂຸມດຳມະຫາສານທຸກໜ່ວຍມີເຮືອນ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຂອງກາແລັກຊີເຈົ້າພາບ, ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກຸ່ມກາລັກຊີທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ. ຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍການບໍລິໂພກອາຍແກັສທີ່ມີຢູ່ໃນກາລັກຊີເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາ, ບາງຄັ້ງກາຍເປັນຫຼາຍຕື້ເທົ່າທີ່ໜັກກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ.

ຟີຊິກທາງທິດສະດີຄາດຄະເນວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຕື້ປີເພື່ອໃຫ້ຂຸມດໍາເຕີບໃຫຍ່ເປັນ quasars, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸທີ່ສົດໃສແລະມີອໍານາດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຂຸມດໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ quasars ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນກວ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີ.

ປະກົດການທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂຸມດຳທີ່ໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ພາຂ້ອຍໄປສຳຫຼວດພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈໃນການກໍານົດວ່າ quasars ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດປະກອບຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີປະຊາກອນຫນາແຫນ້ນກັບ galaxies ອື່ນໆຈໍານວນຫລາຍ, ຫຼືວ່າພວກມັນສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ເຖິງຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນເຂດທີ່ໂດດດ່ຽວຂອງຈັກກະວານ.

ລັກສະນະຫນຶ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ສຶກສາແມ່ນ galaxy protoclusters. Protoclusters ແມ່ນການລວບລວມຂອງ galaxies ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົ້ມລົງເປັນວັດຖຸດຽວ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຮ້ອຍກາແລັກຊີ ແລະມີລັກສະນະເປັນກາລັກຊີທີ່ປະທະກັນ, ຂຸມດໍາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ແລະອາຍແກັສຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດດາວດວງໃໝ່ໃນທີ່ສຸດ.

protoclusters ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ໄວ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​, ການ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ການ​ປິດ​ສະ cosmic ອື່ນ​ສໍາ​ລັບ​ນັກ​ດາ​ລາ​ສາດ​ແກ້​ໄຂ​. ພວກເຮົາກໍາລັງພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິວັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງ quasars ແລະ protoclusters.

ເພື່ອກວດສອບ protoclusters, ນັກດາລາສາດຕ້ອງການທັງຮູບພາບແລະ spectra ຂອງແຕ່ລະ galaxy ພາຍໃນ protocluster. ຮູບພາບຕ່າງໆໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ ແລະສີຂອງກາແລັກຊີ, ໃນຂະນະທີ່ສະເປກຕາເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໄລຍະຫ່າງຂອງກາລັກຊີຈາກໂລກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຍາວຂອງແສງສະເພາະ.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ທີ່ກຳລັງຈະມານີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການສຶກສາ protoclusters ແລະ quasars ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບພິເສດນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນກາແລັກຊີ ແລະຮູດຳດັ່ງທີ່ພວກມັນປະກົດຂຶ້ນຫຼາຍພັນລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວິວັຖນາການໃນຕົ້ນໆຂອງມັນ.

ເຄື່ອງມືສະເພາະອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເອີ້ນວ່າ spectrograph slitless ຊ່ອງກວ້າງ, ໄດ້ປະຕິວັດການຄົ້ນຫາເຂດ galaxy. ມັນ​ສາ​ມາດ​ເກັບ​ກໍາ spectra ສໍາ​ລັບ galaxy ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ຂອງ​ຕົນ​ເບິ່ງ​ພ້ອມ​ກັນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ດາ​ລາ​ສາດ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ເມືອງ cosmic ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ພຽງ​ແຕ່​ສອງ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ.

ໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຫຼາຍໂຄງການກຳລັງນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເພື່ອສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມ quasar. ໂຄງ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ສັງ​ເກດ​ການ quasars ແລະ galaxy ໃກ້​ຄຽງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ປະ​ມານ 800 ລ້ານ​ປີ​ຫຼັງ​ຈາກ Big Bang ໄດ້​. ໂດຍການວິເຄາະແສງສະຫວ່າງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ hydrogen ແລະອົກຊີເຈນ, ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດສະຖານທີ່ 3D ຂອງ galaxies ທຽບກັບ quasars ສົດໃສ.

ທີມງານ ASPIRE ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona's Steward Observatory ເປັນຜູ້ນໍາພາໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ protocluster ອ້ອມ​ຂ້າງ quasar ທີ່​ສົດ​ໃສ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ມັນ​ມີ spectra ຈາກ 12 galaxies​. ການສຶກສາອີກອັນໜຶ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບກາແລັກຊີຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍແຫ່ງໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງ quasar ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກໃນຈັກກະວານຕອນຕົ້ນ, ໂດຍມີ 24 ໜ່ວຍຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼືຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງ quasar.

spectrograph slitless ພາກສະຫນາມກວ້າງຂອງ James Webb Space Telescope ຖືສັນຍາທີ່ຈະສະຫນອງພວກເຮົາທີ່ມີທັດສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ quasar, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບເຂດ cosmic ທີ່ຂຸມດໍາ supermass ອາໄສຢູ່.

ນິຍາມ:
– ຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່: ເປັນຂຸມດຳທີ່ມີມວນຫຼາຍລ້ານ ຫຼືຫຼາຍຕື້ເທົ່າຂອງດວງອາທິດ.
– Quasar: ເປັນວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງ ແລະ ມີພະລັງຫຼາຍ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງມັນ.
– ກາລັກຊີເຈົ້າພາບ: galaxy ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂຸມດໍາ supermassive.
– Protocluster: ການເກັບກໍາຂອງ galaxies ກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸດຽວ.
– Spectra: ການກະຈາຍຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ປ່ອຍອອກມາ ຫຼືຖືກດູດຊຶມໂດຍວັດຖຸ, ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ ແລະໄລຍະຫ່າງຂອງວັດຖຸ.
– James Webb Space Telescope: ເປັນ telescope ຍານອະວະກາດທີ່ກໍາລັງຈະເປີດຕົວໂດຍ NASA, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສຶກສາກາແລັກຊີແລະດາວໃນຕົ້ນໆຂອງຈັກກະວານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມແຫຼ່ງຕົວມັນເອງບໍ່ມີແຫຼ່ງພາຍນອກຫຼື URLs.

By Vicky Stavropoulou

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