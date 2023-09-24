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ຂັດສິ່ງພິມ 3 ມິຕິດ້ວຍຝຸ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະຢາງຢາງ

ByGabriel Botha

Sep 24, 2023
ຂັດສິ່ງພິມ 3 ມິຕິດ້ວຍຝຸ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະຢາງຢາງ

ເສັ້ນຊັ້ນເທິງວັດຖຸພິມ 3 ມິຕິສາມາດເປັນສັນຍານບອກເຖິງຂະບວນການຜະລິດຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີວິທີການຕ່າງໆທີ່ທ່ານສາມາດຈ້າງເພື່ອບັນລຸພື້ນຜິວທີ່ລຽບກວ່າ, ເຊັ່ນ: ການຂັດ, ການຂັດສານເຄມີ, ຫຼືການນໍາໃຊ້ສານເຕີມເຕັມ. ເຕັກນິກນະວັດຕະກໍາອັນໜຶ່ງ ປະສົມຜົງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຢາງຢາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມລຽບນຽນ.

ໃນວິດີໂອທີ່ຜ່ານມາໂດຍ [DaveRig], ຂະບວນການໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ການທົດລອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວັດຖຸເຄິ່ງຊົງກົມທີ່ມີເສັ້ນຊັ້ນທີ່ສັງເກດເຫັນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ກ້ຽງອອກ, [DaveRig] ປະສົມຢາງແລະຜົງເດັກນ້ອຍເຂົ້າກັນ, ເພື່ອແນໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບນົມຫຼືຄີມ. ລາວໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມຫ້າຂອງປະສົມນີ້ໃສ່ວັດຖຸ, ຂັດແລະຂັດດ້ວຍກະດາດຊາຍ 120-grit ລະຫວ່າງແຕ່ລະເປືອກຫຸ້ມນອກ.

ເມື່ອຂະບວນການກ້ຽງແມ່ນສໍາເລັດ, ຂັ້ນຕອນຫລັງການປຸງແຕ່ງມາດຕະຖານຖືກປະຕິບັດ. [DaveRig] ເຊັດວັດຖຸດ້ວຍເຫຼົ້າ, ດໍາເນີນການ sanding ເພີ່ມເຕີມ, ແລະດໍາເນີນການກັບດິນຊາຍຊຸ່ມ. ສຸດທ້າຍ, airbrush ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນ. ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ດ້ານ​ກ້ຽງ​ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ, ປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ບານ​ໂຖ​ປັດ​ສະ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າເຕັກນິກນີ້ອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມກັບທຸກປະເພດຂອງວັດຖຸພິມ 3D. ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມວິທີການນີ້ຫຼືເຕັກນິກການຫລັງການປຸງແຕ່ງອື່ນໆບໍ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນຄໍາເຫັນ!

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ບົດຄວາມແຫຼ່ງ] (ເອົາ URL)
– [ແຫຼ່ງ​ວິ​ດີ​ໂອ​] (ເອົາ URL​)

By Gabriel Botha

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