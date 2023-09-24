ຂັດສິ່ງພິມ 3 ມິຕິດ້ວຍຝຸ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະຢາງຢາງ

ເສັ້ນຊັ້ນເທິງວັດຖຸພິມ 3 ມິຕິສາມາດເປັນສັນຍານບອກເຖິງຂະບວນການຜະລິດຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີວິທີການຕ່າງໆທີ່ທ່ານສາມາດຈ້າງເພື່ອບັນລຸພື້ນຜິວທີ່ລຽບກວ່າ, ເຊັ່ນ: ການຂັດ, ການຂັດສານເຄມີ, ຫຼືການນໍາໃຊ້ສານເຕີມເຕັມ. ເຕັກນິກນະວັດຕະກໍາອັນໜຶ່ງ ປະສົມຜົງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຢາງຢາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມລຽບນຽນ.
ໃນວິດີໂອທີ່ຜ່ານມາໂດຍ [DaveRig], ຂະບວນການໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ການທົດລອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວັດຖຸເຄິ່ງຊົງກົມທີ່ມີເສັ້ນຊັ້ນທີ່ສັງເກດເຫັນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ກ້ຽງອອກ, [DaveRig] ປະສົມຢາງແລະຜົງເດັກນ້ອຍເຂົ້າກັນ, ເພື່ອແນໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບນົມຫຼືຄີມ. ລາວໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມຫ້າຂອງປະສົມນີ້ໃສ່ວັດຖຸ, ຂັດແລະຂັດດ້ວຍກະດາດຊາຍ 120-grit ລະຫວ່າງແຕ່ລະເປືອກຫຸ້ມນອກ.
ເມື່ອຂະບວນການກ້ຽງແມ່ນສໍາເລັດ, ຂັ້ນຕອນຫລັງການປຸງແຕ່ງມາດຕະຖານຖືກປະຕິບັດ. [DaveRig] ເຊັດວັດຖຸດ້ວຍເຫຼົ້າ, ດໍາເນີນການ sanding ເພີ່ມເຕີມ, ແລະດໍາເນີນການກັບດິນຊາຍຊຸ່ມ. ສຸດທ້າຍ, airbrush ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຸດແມ່ນດ້ານກ້ຽງທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ປຽບທຽບກັບບານໂຖປັດສະວະປົກກະຕິ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າເຕັກນິກນີ້ອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມກັບທຸກປະເພດຂອງວັດຖຸພິມ 3D. ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມວິທີການນີ້ຫຼືເຕັກນິກການຫລັງການປຸງແຕ່ງອື່ນໆບໍ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນຄໍາເຫັນ!
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