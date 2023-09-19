ຍານອະວະກາດ Polaris ສຳເລັດການທົດລອງບິນສຳຫລັບ MIRA-Light Prototype

ບໍລິສັດການບິນອະວະກາດເຢຍລະມັນ, Polaris Spaceplanes, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສໍາເລັດການໂຄສະນາທົດລອງ 15 ການບິນສໍາລັບຍານພາຫະນະຕົ້ນແບບ MIRA-Light ຂອງຕົນ. ໃນໄລຍະສາມມື້ລະຫວ່າງວັນທີ 22 ສິງຫາຫາວັນທີ 8 ກັນຍາ, ຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບການບິນແລະລະບົບຄວບຄຸມການບິນຂອງຍົນອະວະກາດຂະໜາດນ້ອຍ. ຕົວແບບ, ຄວາມຍາວພຽງແຕ່ 8.2 ຟຸດ (2.5 ແມັດ), ໄດ້ນໍາໃຊ້ພັດລົມໄຟຟ້າສີ່ຕົວສໍາລັບການຂັບເຄື່ອນ.
ໃນລະຫວ່າງ 10 ຂອງ 15 ຖ້ຽວບິນ, MIRA-Light ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ aerospike simulated ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການປະຕິບັດຍານພາຫະນະ. ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການທົດສອບ, ຍົນລຳຕົ້ນແບບໄດ້ສະສົມເວລາບິນປະມານ 40 ນາທີ, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສຳລັບຍົນອາວະກາດ Polaris.
ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາຈາກຖ້ຽວບິນ MIRA-Light ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາພາຫະນະ MIRA ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ການຊ້ອມຮົບຄັ້ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະວັດແທກໄດ້ເກືອບ 14 ຟຸດ (4.25 ແມັດ) ແລະຈະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ aerospike ເສັ້ນຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ສາມາດທົດສອບລະບົບການບິນປະສົມປະສານ.
MIRA ແລະ MIRA-Light prototypes ໃຊ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກຂອງຕົວແບບສາທິດສຸດທ້າຍຂອງ Polaris Spaceplanes, NOVA. ຫຼັງຈາກການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຍານພາຫະນະ MIRA, Polaris ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການອອກແບບຕື່ມອີກເປັນຄວາມຍາວຂອງ 22 ຟຸດ (6.7 ແມັດ) ສໍາລັບຮູບແບບ NOVA. NOVA ຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຍົນທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ XNUMX ລຳ ນອກເໜືອໄປຈາກເຄື່ອງຈັກ aerospike ທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງມັນ, ເຊິ່ງຈະສາມາດບິນດ້ວຍລູກສອນໄຟເຕັມທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວສູງກວ່າສຽງໃນຊັ້ນບັນຍາກາດເທິງຂອງໂລກ.
ໂດຍສົມມຸດວ່າພາລະກິດສາທິດທີ່ຈະມາເຖິງສໍາລັບ MIRA ດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ, Polaris Spaceplanes ມີຈຸດປະສົງຈະເລີ່ມບິນແບບ NOVA ໃນປີ 2024. ເຄື່ອງທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜນການທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງບໍລິສັດໃນການພັດທະນາຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງອະເນກປະສົງ, ຄວາມໄວສູງທີ່ເອີ້ນວ່າ AURORA. ຍານອະວະກາດ AURORA ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຂົນສົ່ງບັນທຸກໜັກເຖິງ 22,000 ປອນ (10,000 ກິໂລກຣາມ) ໄປສູ່ຄວາມໄວຍ່ອຍ ຫຼື ສູງເຖິງ 2,200 ປອນ (1,000 ກິໂລກຣາມ) ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ມີທ່າທາງ.
ຍານອະວະກາດ Polaris ໄດ້ກໍານົດທັດສະນະຂອງຕົນໃນການບິນຍານພາຫະນະ AURORA ບາງຄັ້ງລະຫວ່າງ 2026 ແລະ 2027, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການບິນອະວະກາດແລະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການບິນອະວະກາດເອີຣົບ
– ເວັບໄຊທ໌ Polaris Spaceplanes