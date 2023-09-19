ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ Polaris ສຳເລັດການທົດລອງບິນສຳຫລັບ MIRA-Light Prototype

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ຍານອະວະກາດ Polaris ສຳເລັດການທົດລອງບິນສຳຫລັບ MIRA-Light Prototype

ບໍລິສັດການບິນອະວະກາດເຢຍລະມັນ, Polaris Spaceplanes, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສໍາເລັດການໂຄສະນາທົດລອງ 15 ການບິນສໍາລັບຍານພາຫະນະຕົ້ນແບບ MIRA-Light ຂອງຕົນ. ໃນໄລຍະສາມມື້ລະຫວ່າງວັນທີ 22 ສິງຫາຫາວັນທີ 8 ກັນຍາ, ຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບການບິນແລະລະບົບຄວບຄຸມການບິນຂອງຍົນອະວະກາດຂະໜາດນ້ອຍ. ຕົວແບບ, ຄວາມຍາວພຽງແຕ່ 8.2 ຟຸດ (2.5 ແມັດ), ໄດ້ນໍາໃຊ້ພັດລົມໄຟຟ້າສີ່ຕົວສໍາລັບການຂັບເຄື່ອນ.

ໃນລະຫວ່າງ 10 ຂອງ 15 ຖ້ຽວບິນ, MIRA-Light ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ aerospike simulated ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການປະຕິບັດຍານພາຫະນະ. ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການທົດສອບ, ຍົນລຳຕົ້ນແບບໄດ້ສະສົມເວລາບິນປະມານ 40 ນາທີ, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສຳລັບຍົນອາວະກາດ Polaris.

ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາຈາກຖ້ຽວບິນ MIRA-Light ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາພາຫະນະ MIRA ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ການຊ້ອມຮົບຄັ້ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະວັດແທກໄດ້ເກືອບ 14 ຟຸດ (4.25 ແມັດ) ແລະຈະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ aerospike ເສັ້ນຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ສາມາດທົດສອບລະບົບການບິນປະສົມປະສານ.

MIRA ແລະ MIRA-Light prototypes ໃຊ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກຂອງຕົວແບບສາທິດສຸດທ້າຍຂອງ Polaris Spaceplanes, NOVA. ຫຼັງຈາກການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຍານພາຫະນະ MIRA, Polaris ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການອອກແບບຕື່ມອີກເປັນຄວາມຍາວຂອງ 22 ຟຸດ (6.7 ແມັດ) ສໍາລັບຮູບແບບ NOVA. NOVA ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຍົນ​ທີ່​ໃຊ້​ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ XNUMX ລຳ ​ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ເຄື່ອງຈັກ aerospike ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ຂອງ​ມັນ, ​ເຊິ່ງຈະ​ສາມາດ​ບິນ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ເຕັມ​ທີ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ກວ່າ​ສຽງ​ໃນ​ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ເທິງ​ຂອງ​ໂລກ.

ໂດຍສົມມຸດວ່າພາລະກິດສາທິດທີ່ຈະມາເຖິງສໍາລັບ MIRA ດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ, Polaris Spaceplanes ມີຈຸດປະສົງຈະເລີ່ມບິນແບບ NOVA ໃນປີ 2024. ເຄື່ອງທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜນການທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງບໍລິສັດໃນການພັດທະນາຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງອະເນກປະສົງ, ຄວາມໄວສູງທີ່ເອີ້ນວ່າ AURORA. ຍານອະວະກາດ AURORA ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຂົນສົ່ງບັນທຸກໜັກເຖິງ 22,000 ປອນ (10,000 ກິໂລກຣາມ) ໄປສູ່ຄວາມໄວຍ່ອຍ ຫຼື ສູງເຖິງ 2,200 ປອນ (1,000 ກິໂລກຣາມ) ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ມີທ່າທາງ.

ຍານອະວະກາດ Polaris ໄດ້ກໍານົດທັດສະນະຂອງຕົນໃນການບິນຍານພາຫະນະ AURORA ບາງຄັ້ງລະຫວ່າງ 2026 ແລະ 2027, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການບິນອະວະກາດແລະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການສໍາຫລວດອະວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອີ​ຣົບ​
– ເວັບໄຊທ໌ Polaris Spaceplanes

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ວົງໂຄຈອນເປັນຮູບດາວ Bennu

Sep 23, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ວົງໂຄຈອນເປັນຮູບດາວ Bennu

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA: ກັບຄືນມາດ້ວຍຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທຳອິດຂອງສະຫະລັດ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ