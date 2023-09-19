ການຄົ້ນພົບຂອງ Polar Ring Galaxies ສ່ອງແສງໃສ່ໂຄງສ້າງ Galactic

ກາລັກຊີມາໃນຮູບຮ່າງຕ່າງໆ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພວກມັນໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາຂະຫຍາຍການສັງເກດການຂອງພວກເຮົາອອກໄປນອກຂອບເຂດທີ່ເບິ່ງເຫັນ. galaxies ວົງ Polar (PRGs) ແມ່ນປະເພດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ galaxy ທີ່ມີລັກສະນະເປັນວົງແຫວນນອກຂອງອາຍແກັສແລະດາວທີ່ tilted perpendicular ກັບຍົນ galactic. ວົງແຫວນເຫຼົ່ານີ້, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສ hydrogen ກະຈາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນວິທະຍຸ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ galaxies ວົງຂົ້ວໂລກໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1978, ຂະບວນການສ້າງຕັ້ງຂອງໂຄງສ້າງ galactic ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ. ທິດສະດີຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວົງແຫວນແມ່ນຜົນມາຈາກການປະທະກັນຂອງກາແລັກຊີ, ບ່ອນທີ່ອາຍແກັສ hydrogen ຈາກການປະທະກັນຂອງກາແລັກຊີຖືກໂຍນອອກໄປໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂົ້ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າ galaxy ວົງຂົ້ວໂລກແມ່ນຫາຍາກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສໍາຫຼວດທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ galaxies ທີ່ດໍາເນີນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ WALLABY ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ PRGs ອາດຈະພົບເລື້ອຍກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ໂຄງການ WALLABY, ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງໄຮໂດເຈນທີ່ເປັນກາງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຊີກໂລກໃຕ້. ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ຂອງອາຍແກັສ intergalactic ແລະ hydrogen ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ galaxies, ການສໍາຫຼວດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງວັດຖຸ cosmic ເຫຼົ່ານີ້. ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການສຳຫຼວດ, ປະມານ 600 ກາແລັກຊີໄດ້ຖືກສ້າງແຜນທີ່, ແລະກາແລັກຊີວົງຂົ້ວໂລກສອງໜ່ວຍໄດ້ຖືກລະບຸ.
ອີງຕາມການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ຄາດຄະເນວ່າ 1% ຫາ 3% ຂອງກາແລັກຊີທີ່ສໍາຫຼວດຢູ່ໃນ WALLABY ຈະສະແດງໂຄງສ້າງຂອງວົງ Polar. ເມື່ອ ສຳ ເລັດການ ສຳ ຫຼວດ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຫຼາຍຮ້ອຍກາແລັກຊີວົງຂົ້ວໂລກຈະຖືກຄົ້ນພົບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການສ້າງກາແລັກຊີທີ່ລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍຜ່ານໂຄງການນີ້ຈະສະເຫນີໃຫ້ນັກດາລາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການ galaxies peculiar ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບແລະພັດທະນາ. ມັນຍັງອາດຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງຊ້ໍາແລະກາລັກຊີ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບ galaxies ວົງ Polar ແລະໂຄງການ WALLABY ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະເຫນີໃຫ້ມີເສັ້ນທາງທີ່ດີສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນໂຄງສ້າງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນ galaxies ແລະ unraveling ຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ.
ນິຍາມ:
– ກາແລັກຊີວົງຂົ້ວໂລກ (PRGs): ກາແລັກຊີກ້ຽວວຽນ ຫຼືຮູບສ້ວຍ ທີ່ມີວົງແຫວນນອກຂອງແກັສ ແລະດວງດາວ tilted ປະມານ perpendicular ກັບຍົນ galactic.
– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, ໂຄງການທີ່ແນໃສ່ການສ້າງແຜນທີ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງໄຮໂດເຈນທີ່ເປັນກາງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຊີກໂລກໃຕ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Deg, N., et al. "ການສໍາຫຼວດ WALLABY ທົດລອງ: galaxies ວົງຂົ້ວໂລກທີ່ມີທ່າແຮງ NGC 4632 ແລະ NGC 6156." ແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.