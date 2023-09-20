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ຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ເພື່ອປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ເພື່ອປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງປະຊາຊົນໃນໂລກຕາເວັນຕົກທີ່ໄດ້ຮັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງພຽງພໍໃນແຕ່ລະວັນ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນຫັນໄປຫາເຄື່ອງຕິດຕາມການອອກກໍາລັງກາຍ, ລະບຽບວິໄນ, ຫຼືອຸປະກອນອອກກໍາລັງກາຍໃນເຮືອນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້, Darryl Edwards ແນະນໍາວ່າມີທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ: ຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນຄືນໃຫມ່.

Darryl, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Primal Play Method, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ podc ​​​​ast ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງ sedentary ທີ່ມີຜົນກະທົບທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະເດັກນ້ອຍ. ລາວ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ວ່າ​ການ​ອາໄສ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ແລະ​ຄວາມ​ເຕັມ​ໃຈ​ພຽງ​ຢ່າງ​ດຽວ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ລາວສະໜັບສະໜູນການຮັບເອົາແຮງຈູງໃຈພາຍໃນທີ່ມາຈາກການຫຼິ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງການ podc ​​​​ast, Darryl ສະເຫນີຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບວິທີການ reintroduce ການຫຼິ້ນເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມ​ຄິດ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ສັງ​ລວມ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ການ​ຫຼິ້ນ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ກັບ​ການ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ແລະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ຂອງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ລາວຍັງໄດ້ແນະນໍາການໂອບກອດ "ການເຄື່ອນໄຫວເບື້ອງຕົ້ນ" ທີ່ເຮັດຕາມວິທີທີ່ສັດແລະເດັກນ້ອຍເຄື່ອນຍ້າຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວຂອງການເບິ່ງໂງ່ໃນຂະນະທີ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລວມເອົາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເກີນກວ່າສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. Darryl ອະທິບາຍວ່າ ການສຳຫຼວດຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາຜ່ານການຫຼິ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີຄວາມສຳເລັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກໍາຂອງໂລກສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການລວມເອົາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ.

ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຫຼິ້ນ, ບຸກຄົນສາມາດຊອກຫາວິທີການທີ່ຍືນຍົງແລະມີຄວາມສຸກຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມລະດັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເພິ່ງ​ອາ​ໄສ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ ຫຼື​ບັງ​ຄັບ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຫຼິ້ນ. ການຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຈາກການຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບບໍ່ສະບາຍທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນສັງຄົມສະໄໝໃໝ່.

ນິຍາມ:
1. ຄວາມອິດເມື່ອຍ: ເປັນວິຖີຊີວິດທີ່ມີລັກສະນະການອອກກຳລັງກາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃຊ້ເວລານັ່ງ ຫຼື ນອນດົນໆ.
2. ວິທີການຫຼິ້ນແບບປະຖົມປະຖານ: ເປັນວິທີການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເນັ້ນການເຄື່ອນໄຫວແບບທຳມະຊາດ ແລະ ການຫຼິ້ນເພື່ອເພີ່ມລະດັບການອອກກຳລັງກາຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Brett & Kate McKay. "ການຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ເພື່ອປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ." ສິນລະປະຂອງຜູ້ຊາຍ. [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]

By Robert Andrew

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