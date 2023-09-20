ຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ເພື່ອປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງປະຊາຊົນໃນໂລກຕາເວັນຕົກທີ່ໄດ້ຮັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງພຽງພໍໃນແຕ່ລະວັນ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນຫັນໄປຫາເຄື່ອງຕິດຕາມການອອກກໍາລັງກາຍ, ລະບຽບວິໄນ, ຫຼືອຸປະກອນອອກກໍາລັງກາຍໃນເຮືອນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້, Darryl Edwards ແນະນໍາວ່າມີທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ: ຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນຄືນໃຫມ່.
Darryl, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Primal Play Method, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ podc ast ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງ sedentary ທີ່ມີຜົນກະທົບທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະເດັກນ້ອຍ. ລາວໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການອາໄສເຕັກໂນໂລຊີແລະຄວາມເຕັມໃຈພຽງຢ່າງດຽວຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ລາວສະໜັບສະໜູນການຮັບເອົາແຮງຈູງໃຈພາຍໃນທີ່ມາຈາກການຫຼິ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງການ podc ast, Darryl ສະເຫນີຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບວິທີການ reintroduce ການຫຼິ້ນເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມຄິດອັນໜຶ່ງແມ່ນການສັງລວມປະຫວັດສາດການຫຼິ້ນ, ເຊິ່ງຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບການລະນຶກເຖິງແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນໃນອະດີດຂອງພວກເຮົາ. ລາວຍັງໄດ້ແນະນໍາການໂອບກອດ "ການເຄື່ອນໄຫວເບື້ອງຕົ້ນ" ທີ່ເຮັດຕາມວິທີທີ່ສັດແລະເດັກນ້ອຍເຄື່ອນຍ້າຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວຂອງການເບິ່ງໂງ່ໃນຂະນະທີ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລວມເອົາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເກີນກວ່າສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. Darryl ອະທິບາຍວ່າ ການສຳຫຼວດຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາຜ່ານການຫຼິ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີຄວາມສຳເລັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກໍາຂອງໂລກສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການລວມເອົາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ.
ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຫຼິ້ນ, ບຸກຄົນສາມາດຊອກຫາວິທີການທີ່ຍືນຍົງແລະມີຄວາມສຸກຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມລະດັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແທນທີ່ຈະເພິ່ງອາໄສແຮງຈູງໃຈຈາກພາຍນອກ ຫຼືບັງຄັບຕົນເອງໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດດຶງດູດຄວາມສຸກທີ່ເກີດມາຈາກການຫຼິ້ນ. ການຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຈາກການຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບບໍ່ສະບາຍທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນສັງຄົມສະໄໝໃໝ່.
ນິຍາມ:
1. ຄວາມອິດເມື່ອຍ: ເປັນວິຖີຊີວິດທີ່ມີລັກສະນະການອອກກຳລັງກາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃຊ້ເວລານັ່ງ ຫຼື ນອນດົນໆ.
2. ວິທີການຫຼິ້ນແບບປະຖົມປະຖານ: ເປັນວິທີການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເນັ້ນການເຄື່ອນໄຫວແບບທຳມະຊາດ ແລະ ການຫຼິ້ນເພື່ອເພີ່ມລະດັບການອອກກຳລັງກາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Brett & Kate McKay. "ການຄົ້ນພົບຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ເພື່ອປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ." ສິນລະປະຂອງຜູ້ຊາຍ. [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]