ທິດສະດີແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຖືກດັດແກ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະທີ່ເກົ້າອາດຈະບໍ່ມີຢູ່

ນັກຄົ້ນຄວ້າ Harsh Mathur ແລະ Katherine Brown ໄດ້ສະເຫນີວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງວົງໂຄຈອນທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະທາງນອກ, ເຊິ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນການຄົ້ນຫາດາວເຄາະທີ່ເກົ້າ, ແທນທີ່ຈະຖືກອະທິບາຍໂດຍກົດຫມາຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຖືກດັດແປງ. ທິດສະດີດັດແກ້, ເອີ້ນວ່າ Modified Newtonian Dynamics (MOND), ແນະນໍາວ່າກົດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງນິວຕັນແມ່ນຖືກຕ້ອງເຖິງຈຸດທີ່ແນ່ນອນ, ນອກເຫນືອຈາກການປະພຶດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
MOND ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການອະທິບາຍການສັງເກດການກ່ຽວກັບເກັດ galactic ແລະຖືກພິຈາລະນາໂດຍນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນວ່າເປັນທາງເລືອກສໍາລັບສິ່ງຊ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Mathur ແລະ Brown ຕ້ອງການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ລະບົບສຸລິຍະທາງນອກຫຼັງຈາກນັກດາລາສາດປະກາດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງດາວເຄາະທີ່ເກົ້າໃນປີ 2016.
ເມື່ອນັກວິໄຈວາງແຜນວົງໂຄຈອນຂອງວັດຖຸຈາກຊຸດຂໍ້ມູນດາວເຄາະທີ XNUMX ທີ່ມີທ່າແຮງຕໍ່ກັບສະໜາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ອີງຕາມ MOND, ໃນໄລຍະຫຼາຍລ້ານປີ, ວັດຖຸບາງອັນຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະທາງນອກຈະຖືກລາກໄປໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນກັບສະຫນາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງກາລັກຊີ.
ໃນຂະນະທີ່ຊຸດຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນມີຂະຫນາດນ້ອຍແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ອື່ນໆທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້, ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຊັ້ນນອກເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນຫ້ອງທົດລອງສໍາລັບການທົດສອບແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະສຶກສາບັນຫາພື້ນຖານຂອງຟີຊິກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະດວງທີ XNUMX ຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະທາງນອກ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງວົງໂຄຈອນທີ່ສັງເກດໄດ້ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍທິດສະດີແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຖືກດັດແປງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Case Western Reserve University
ນິຍາມ:
– Modified Newtonian Dynamics (MOND): ທິດສະດີການປ່ຽນແປງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ສະເຫນີກົດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງ Newton ແມ່ນຖືກຕ້ອງເຖິງຈຸດຫນຶ່ງ, ນອກເຫນືອຈາກການປະພຶດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຕກຕ່າງ.
– Dark Matter: ຮູບແບບສົມມຸດຕິຖານຂອງວັດຖຸທີ່ຈະມີຜົນກະທົບແຮງໂນ້ມຖ່ວງແຕ່ບໍ່ປ່ອຍແສງໃດໆ.
– ທາງຊ້າງເຜືອກ: ກາລັກຊີທີ່ບັນຈຸລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
(ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Katherine Brown et al, ດັດແກ້ການເຄື່ອນທີ່ຂອງ Newtonian ເປັນທາງເລືອກໃນການສົມມຸດຕິຖານດາວເຄາະເກົ້າ, The Astronomical Journal (2023))