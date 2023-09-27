Microplastics ທາງອາກາດ: ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສະພາບອາກາດ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Waseda ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຂອງ microplastics ທາງອາກາດ (AMPs) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຕໍ່ການສ້າງເມຄແລະໂລກຮ້ອນ. Microplastics ຫມາຍເຖິງ particles ພາດສະຕິກທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ 5 ມມໃນຂະຫນາດແລະມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນສິ່ງເສດເຫຼືອອຸດສາຫະກໍາຫຼືເປັນຜົນມາຈາກການແຕກຫັກຂອງລາຍການພາດສະຕິກຂະຫນາດໃຫຍ່.
ອະນຸພາກພລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຄົນ ແລະສັດ ລວມທັງປອດ, ຫົວໃຈ, ເລືອດ, ແຮ່, ແລະອາຈົມ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າປະມານສິບລ້ານໂຕນຂອງ microplastics ສິ້ນສຸດລົງໃນມະຫາສະຫມຸດ, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດປ່ອຍອອກມາໃນບັນຍາກາດໂດຍຜ່ານການສີດນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ microplastics ອາດຈະກາຍເປັນອົງປະກອບຂອງເມຄ, ນໍາໄປສູ່ການປົນເປື້ອນຂອງນ້ໍາແລະອາຫານທີ່ພວກເຮົາບໍລິໂພກໂດຍຜ່ານ "ຝົນພາດສະຕິກ."
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ຜົນກະທົບຂອງ microplastics ຕໍ່ລະບົບນິເວດນ້ໍາ, ການຄົ້ນຄວ້າພຽງເລັກນ້ອຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພວກມັນເປັນອະນຸພາກທາງອາກາດແລະການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງເມຄແລະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາໂດຍສາດສະດາຈານ Hiroshi Okochi, ໄດ້ເກັບກໍາຕົວຢ່າງນ້ໍາເມກຈາກລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ລວມທັງການປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ Mount Fuji, ເພື່ອຕິດຕາມການປະກົດຕົວຂອງ microplastics ໃນບັນຍາກາດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບແບບພິເສດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງ microplastics ໃນຕົວຢ່າງແລະກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບແລະເຄມີຂອງມັນ.
ການສຶກສາໄດ້ລະບຸ XNUMX ຊະນິດຂອງໂພລີເມີຣ໌ ແລະຢາງໜຶ່ງຊະນິດຢູ່ໃນຈຸນລະພາກໃນອາກາດ. ໂດຍສະເພາະ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ polypropylene ທີ່ກວດພົບໄດ້ສະແດງອາການຂອງການເຊື່ອມໂຊມ, ເຊັ່ນ: ກຸ່ມ carbonyl (C = O) ແລະ hydroxyl (OH). ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ microplastics ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງເມຄຢ່າງໄວວາ, ມີທ່າແຮງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບອາກາດໂດຍລວມ.
ການສະສົມຂອງ microplastics ໃນອາກາດ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຂົ້ວໂລກ, ສາມາດລົບກວນຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດແລະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ microplastics ທາງອາກາດແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະສະພາບອາກາດຂອງໂລກ.
ທີ່ມາ:
"ຈຸລິນຊີ hydrophilic ທາງອາກາດໃນນ້ໍາເມຄໃນລະດັບສູງແລະພາລະບົດບາດຂອງພວກມັນໃນການສ້າງເມຄ" ໂດຍ Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajachino, Kouji , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto, ແລະ Yasuhiro Niida, ຈົດໝາຍເຄມີສາດສິ່ງແວດລ້ອມ.