ຕົ້ນໄມ້ສາມາດສື່ສານແລະເຕືອນເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງອັນຕະລາຍ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາໃໝ່ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Nature Communications ເປີດເຜີຍວ່າ ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ເທິງໂລກສາມາດສື່ສານ ແລະເຕືອນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນແນວໃດກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າພືດທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບປ່ອຍທາດປະສົມເຄມີທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງຂອງພືດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ປ້ອງກັນຈາກພາຍໃນຈຸລັງຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເສີມສ້າງພືດຕ້ານການໂຈມຕີແມງໄມ້ຫຼືໄພແຫ້ງແລ້ງ.
ແນວຄວາມຄິດຂອງຕົ້ນໄມ້ "ເວົ້າ" ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໃນຊຸມປີ 1980 ໃນເວລາທີ່ນັກວິທະຍາສາດສັງເກດເຫັນວ່າຕົ້ນໄມ້ຜະລິດສານເຄມີເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້ໃນເວລາທີ່ພວກມັນຖືກໂຈມຕີ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີສຸຂະພາບດີຂອງຊະນິດດຽວກັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ້ອງກັນສານເຄມີດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຮາກກັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກທໍາລາຍ. ອັນນີ້ ໄດ້ແນະນຳວ່າ ຕົ້ນໄມ້ຕິດຕໍ່ກັນຜ່ານອາກາດ, ເປັນປະກົດການທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ຕົ້ນໄມ້ eavesdroping.
ໃນໄລຍະສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍກວ່າ 30 ຊະນິດຂອງພືດໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ສານຈາກເຊນຫາຈຸລັງໂດຍຜ່ານການປ່ອຍທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າທາດປະສົມໃດມີຄວາມສໍາຄັນແລະວິທີການທີ່ພວກມັນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍພືດ.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການປວດໃບດ້ວຍມືແລະວາງແມງໄມ້ໃນ mustard Arabidopsis ຫຼືຕົ້ນຫມາກເລັ່ນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍອາຍພິດຂອງໃບສີຂຽວຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ພືດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ທີມງານໄດ້ດັດແປງພັນທຸກໍາຂອງພືດທີ່ມີສຸຂະພາບດີເພື່ອໃຫ້ທາດການຊຽມໄອອອນ fluoresced ເມື່ອເປີດໃຊ້ພາຍໃນຈຸລັງແຕ່ລະຄົນ, ໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມການຕອບສະຫນອງຂອງພືດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າພຽງແຕ່ສອງຕົວລະເຫີຍຂອງໃບສີຂຽວທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະເພີ່ມທາດແຄຊຽມໃນຈຸລັງຂອງພືດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ສັນຍານຂອງແຄຊຽມໃນພືດມີບົດບາດໃນການກະຕຸ້ນການຕອບໂຕ້ປ້ອງກັນ, ເຊັ່ນ: ການປິດໃບຫຼືການຍ່ອຍອາຫານຂອງແມງໄມ້. ທີມງານຍັງພົບວ່າທາດປະສົມໄດ້ຖືກດູດຊຶມຜ່ານ stomata, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພືດສາມາດແລກປ່ຽນທາດອາຍຜິດໃນລະຫວ່າງການສັງເຄາະແສງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນເຂົ້າໄປໃນເນື້ອເຍື່ອພາຍໃນຂອງພືດ.
ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້, ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງພູມຕ້ານທານຂອງພືດຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ແລະຄວາມກົດດັນໂດຍການເປີດເຜີຍພວກມັນກັບສານປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຢາປາບສັດຕູພືດໃນການປູກຝັງແລະເຮັດໃຫ້ພືດມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງພຽງແຕ່ທາດປະສົມສະເພາະເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານຂອງທາດການຊຽມແລະເພື່ອກໍານົດຕົວຮັບໃນພືດທີ່ພົວພັນກັບທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນການສື່ສານຂອງພືດແລະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງພືດຈາກອັນຕະລາຍກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ຕົ້ນໄມ້ເວົ້າ: ການຄົ້ນພົບໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງວິທີທີ່ພືດສື່ສານ” – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbors-study - ຊອກ/)
– “ການສື່ສານຂອງພືດ: ທາດການຊຽມໄອອອນກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຕອບສະຫນອງການປ້ອງກັນ” – Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)