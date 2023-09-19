ເພັດສີບົວ: ການເປີດເຜີຍຕົ້ນກໍາເນີດຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວອົດສະຕຣາລີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Curtin ໃນເມືອງ Perth ໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເພັດສີບົວ. ແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບສີທີ່ງົດງາມຂອງພວກມັນ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 1.3 ຕື້ປີກ່ອນໃນລະຫວ່າງການແຕກແຍກຂອງທະວີບໃນຕອນຕົ້ນ. ເພັດສີບົວ, ເຊິ່ງຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນເພັດທີ່ເສຍຫາຍທີ່ມີເສັ້ນດ່າງຜລຶກທີ່ບິດເບືອນ, ສະເຫນີຄວາມງາມທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ເພັດສີບົວສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກ, ຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນແມ່ນມາຈາກລະເບີດຝັງດິນ Argyle ທີ່ປິດຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີຕາເວັນຕົກ. ໃນທຸກໆພັນແກ້ວປະເສີດ, ມີພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດອັນທີ່ເປັນຫີນສີບົວທີ່ໄດ້ຮັບການສະແຫວງຫາສູງ. ທີມວິໄຈນໍາໂດຍທ່ານດຣ Hugo Olierook ຄາດຄະເນວ່າເພັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກດັນໄປສູ່ພື້ນຜິວໂລກໃນລະຫວ່າງທີ່ Nuna ເສຍຊີວິດ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນມະຫາສະໝຸດທີ່ໄວທີ່ສຸດ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທະວີບໂບຮານອື່ນໆອາດຈະຖືແກ້ວປະເສີດທີ່ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍກວ່ານີ້.
ເພັດ Argyle ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢູ່ໃຕ້ດິນເລິກຢູ່ໃກ້ກັບຮາກຂອງທະວີບທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້ປະທະກັນເປັນຮູບ Nuna, ຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ຂອບເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງອົດສະຕາລີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພັດທີ່ແຈ່ມແຈ້ງຄັ້ງດຽວປ່ຽນສີ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍທ່ານດຣ Robert Pidgeon ແລະທີມງານຂອງລາວໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980 ແນະນໍາວ່າການລະເບີດທີ່ນໍາເພັດໄປສູ່ຫນ້າດິນເກີດຂື້ນປະມານ 1.2 ຕື້ປີກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນນີ້ໄດ້ຖືກຖາມຍ້ອນການປ່ຽນແປງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຍ້ອນທະເລສາບບູຮານ.
ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ laser beam ກ້າວຫນ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຜະລິດການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂອງອາຍຸຂອງໂງ່ນຫີນ Argyle ໄດ້. ການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການລະເບີດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນປະມານ 1.3 ຕື້ປີກ່ອນ, ສອດຄ່ອງກັບເວລາຂອງການແຕກແຍກຂອງ Nuna. ການບາງໆຂອງຂອບທະວີບລະຫວ່າງການແຕກແຍກນີ້ອາດຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ magma ທີ່ອຸດົມດ້ວຍເພັດກັບພື້ນຜິວ.
ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມແຕກແຍກຂອງທະວີບແລະການສ້າງຕັ້ງເພັດບໍ່ແມ່ນແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ແຕ່ຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີ. ການສຶກສາໃໝ່ນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີການແຕກແຍກຂອງມະຫາທະວີບສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງເພັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄາບອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງເພັດຂອງ Argyle.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໃນການກໍາຈັດຂະບວນການສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ນໍາໄປສູ່ການສ້າງເພັດສີບົວທີ່ເປັນເອກະລັກແລະມີຄຸນຄ່າຂອງ Argyle. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຍັງຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບລະບົບວັດຖຸບູຮານນີ້. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼາຍລັກສະນະຂອງທໍາມະຊາດ, ຄວາມແປກໃຈແມ່ນແນ່ໃຈວ່າຈະສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວອົດສະຕຣາລີຄົ້ນພົບຕົ້ນກຳເນີດຂອງເພັດສີບົວ: https://www.bbc.com/news/technology-62137145
- ການສຶກສາການສື່ສານທໍາມະຊາດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເພັດສີບົວ: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8