Smithsonian ເປີດເຜີຍຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ເປັນປ່ອງຢ້ຽມເຂົ້າໄປໃນຈັກກະວານ

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມຍາວ 200 ລ້ານໄມລ໌ຜ່ານອາວະກາດ, ຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ສົ່ງຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວພະເຄາະ Bennu ມາສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ. ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດແຫ່ງຊາດຂອງ Smithsonian ໃນປັດຈຸບັນຈະສະແດງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້, ສະເຫນີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos ຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ການສະແດງຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, ແລະແຮ່ທາດໃນວໍຊິງຕັນ, DC, ງານວາງສະແດງຈະສະແດງຫີນສີເຂັ້ມແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu. , ສະຫນອງການ glimpse ເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດສາດວັດຖຸບູຮານຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ມາພ້ອມກັບຊິ້ນສ່ວນຂອງຮູບດາວຈະເປັນແບບຈໍາລອງຂະໜາດຂອງຍານອະວະກາດ OSIRIS-Rex, ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກ Lockheed Martin, ແລະຈະຫຼວດ Atlas V 411 ທີ່ຂົນສົ່ງຍານອະວະກາດ, ໂດຍກູ້ຢືມຈາກ United Launch Alliance. ງານວາງສະແດງທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຊົມໃນຄວາມສັບສົນຂອງການສຳຫຼວດອະວະກາດ.
ຜູ້ຮັກສາອຸຕຸນິຍົມ, Tim McCoy, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາລະກິດ OSIRIS-REx, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວສໍາລັບງານວາງສະແດງທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້: "ງານວາງສະແດງນີ້ແມ່ນໂອກາດທໍາອິດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະແບ່ງປັນການເດີນທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ກັບສາທາລະນະຊົນ."
Bennu, ເປັນຮູບດາວຂະຫນາດນ້ອຍຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ, ໄດ້ຈັບນັກວິທະຍາສາດຍ້ອນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນກັບຮູບດາວທີ່ມີກາກບອນຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ. ການຢູ່ໃກ້ກັບໂລກທຸກໆຫົກປີເຮັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຂອງອົງການ NASA, ນໍາໄປສູ່ພາລະກິດ OSIRIS-Rex. ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, ຍານອະວະກາດໄດ້ລົງຈອດເທິງພື້ນຜິວຂອງ Bennu ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະເກັບຕົວຢ່າງຫີນໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລັກນ້ອຍ, ທີມງານທີ່ອຸທິດຕົນສາມາດສະກັດເອົາຂີ້ຝຸ່ນແລະກ້ອນຫີນທີ່ອຸດົມສົມບູນອອກຈາກຫົວ TAGSAM, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບ fasteners. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະເກັບເອົາຊາກຫັກພັງໄດ້ 60 ກຣາມ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີຈໍານວນ 2.48 ອອນສ໌ (70.3 ກຣາມ).
ການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂມເລກຸນຄາບອນແລະນ້ໍາ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. Tim McCoy ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຕົວຢ່າງຂອງ Bennu ຖືຄໍາສັນຍາທີ່ຈະບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບນ້ໍາແລະອິນຊີກ່ອນທີ່ຊີວິດຈະເກີດເປັນດາວເຄາະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຮົາ."
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດແຫ່ງຊາດຂອງ Smithsonian ເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງທີ່ພິເສດນີ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງມະນຸດກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ.
FAQ
ຖາມ: ຂ້ອຍຈະສັງເກດເຫັນຊິ້ນສ່ວນຈາກຮູບດາວ Bennu ໄດ້ແນວໃດ?
A: ຊິ້ນສ່ວນຈາກຮູບດາວ Bennu ສາມາດສັງເກດໄດ້ທີ່ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດແຫ່ງຊາດຂອງ Smithsonian ໃນວໍຊິງຕັນດີຊີ.
ຖາມ: ງານວາງສະແດງຈະຈັດຂຶ້ນເມື່ອໃດ?
A: ງານວາງສະແດງຈະເປີດໃນວັນສຸກ, 3 ພະຈິກ.
ຖາມ: ມີຫຍັງອີກແດ່ທີ່ຈະສະແດງນອກຈາກຊິ້ນຮູບດາວ?
A: ງານວາງສະແດງຍັງຈະສະແດງແບບຈໍາລອງຂະຫນາດຂອງຍານອະວະກາດ OSIRIS-Rex ແລະຈະລວດ Atlas V 411.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າສົນໃຈອັນໃດທີ່ໄດ້ເຮັດຈາກຕົວຢ່າງມາເຖິງຕອນນັ້ນ?
A: ການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂມເລກຸນຄາບອນແລະນ້ໍາ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ມີການເກັບເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຮູບດາວ Bennu ຫຼາຍປານໃດ?
A: ອົງການ NASA ໄດ້ເກັບກູ້ເອົາຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນ 2.48 ອອນສ໌ (70.3 ກຣາມ) ເກີນເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈະເກັບເອົາເສດເຫຼືອໄດ້ 60 ກຣາມ.