ໃບຫນ້າໃຫມ່ທີ່ແປກປະຫລາດຂອງການຕິດຂັດ: ໄລຍະການຫັນປ່ຽນໃນຂໍ້ມູນ

ໃນປີ 1935, Albert Einstein ແລະ Erwin Schrödinger ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຕ້ວາທີຮ້ອນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນຈິງແລະແນວຄວາມຄິດຂອງການຕິດພັນ. ໃນຂະນະທີ່ Einstein ເຊື່ອໃນຫຼັກການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, Schrödinger ໄດ້ຄົ້ນພົບປະກົດການທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງ entanglement, ບ່ອນທີ່ຄຸນສົມບັດຂອງສອງອະນຸພາກກາຍເປັນ intertwined ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນໄລຍະຫ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ປະກົດວ່າເປັນການລະເມີດທິດສະດີຂອງ Einstein ທີ່ບໍ່ມີອິດທິພົນສາມາດເດີນທາງໄວກວ່າແສງສະຫວ່າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັບຕັ້ງແຕ່ນັກຟີຊິກໄດ້ເຂົ້າໃຈດີວ່າ entanglement ບໍ່ມີອິດທິພົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະພຽງແຕ່ສາມາດແຈກຢາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວັດແທກ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການຕິດພັນ. ໃນເວລາທີ່ອະນຸພາກກາຍເປັນ entangled, entanglement ຕາມທໍາມະຊາດແຜ່ຜ່ານກຸ່ມຂອງ particles, ປະກອບເປັນເວັບໄຊຕ໌ intricate ຂອງ contingencies. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າອະນຸພາກໄດ້ຖືກວັດແທກເລື້ອຍໆ, ການຕິດພັນຈະຖືກທໍາລາຍ, ປ້ອງກັນການສ້າງເວັບ. ການຫັນປ່ຽນລະຫວ່າງເວັບແລະບໍ່ມີເວັບໃດສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນແລະຖືກປຽບທຽບກັບການຫັນປ່ຽນໄລຍະໃນຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອສັງເກດການປ່ຽນແປງໄລຍະນີ້ໃນການປະຕິບັດ, ທີມງານສາມຄົນໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງ meta ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ quantum ເພື່ອວັດແທກວິທີການວັດແທກຕົວເອງຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢືນຢັນວ່າການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງ entanglement ແລະການວັດແທກສາມາດບັນລຸໄດ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄື້ນຂອງການຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ entanglement ແລະການວັດແທກ.
ການຮ່ວມມືອັນໜຶ່ງທີ່ສະດຸດຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນການຕິດຂັດນີ້ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຳຖາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຕິດພັນກັບປ໊ອບຟີ້ໜຽວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດຂອງ entanglement ຈາກຄູ່ຂອງ particles ເປັນຕ່ອງໂສ້ຂອງ particles ແລະສໍາຫຼວດວິທີການວັດແທກຜົນກະທົບຕໍ່ entropy entanglement, quantifies ປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ລະຫວ່າງ particles ໄດ້.
ໂດຍລວມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງການຕິດພັນແລະຄວາມສໍາພັນຂອງມັນກັບຂໍ້ມູນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈປະກົດການນີ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົນໄກການ quantum, ແຕ່ຍັງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການປະຕິວັດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນພາກສະຫນາມຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງທີ່ມາ: [ໃສ່ຊື່ແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ນີ້]
- ຄໍານິຍາມຂອງ entanglement: Phys.org
- ຄໍານິຍາມຂອງໄລຍະການຫັນປ່ຽນ: ScienceDirect