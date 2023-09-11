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ການສຳຫຼວດໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງການຕິດຂັດ: ການຫັນປ່ຽນໄລຍະໜຶ່ງໃນຂໍ້ມູນ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ການສຳຫຼວດໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງການຕິດຂັດ: ການຫັນປ່ຽນໄລຍະໜຶ່ງໃນຂໍ້ມູນ

ໃນ​ປີ 1935, Albert Einstein ແລະ Erwin Schrödinger ພົບ​ເຫັນ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ. Einstein ເຊື່ອໃນຫຼັກການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງກ່າວວ່າບໍ່ມີເຫດການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫນຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກໄດ້ທັນທີ. Schrödinger, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄດ້ຄົ້ນພົບການຕິດພັນ, ປະກົດການໃນກົນໄກການ quantum ທີ່ສອງອະນຸພາກເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະຊະຕາກໍາຂອງພວກມັນກາຍເປັນ intertwined.

ໃນຂະນະທີ່ Einstein ພົບວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບໍ່ສະຫງົບແລະໂຕ້ຖຽງວ່າມັນລະເມີດແນວຄິດຂອງລາວກ່ຽວກັບທ້ອງຖິ່ນ, ນັກຟິສິກໃນມື້ນີ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈມັນແຕກຕ່າງກັນ. ດຽວນີ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າການຕິດພັນບໍ່ມີອິດທິພົນທາງໄກ ຫຼືອຳນາດທີ່ຈະນຳມາໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບສະເພາະແຕ່ໄກ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນພຽງແຕ່ສາມາດແຈກຢາຍຄວາມຮູ້ຂອງຜົນໄດ້ຮັບນັ້ນ. ການ​ທົດ​ລອງ​ການ​ຕິດ​ພັນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ປົກກະຕິ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ​ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ໂນ​ແບນ.

ແຕ່ມີສິ່ງລົບກວນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຄູ່ຂອງອະນຸພາກ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ entanglement ສາມາດແຜ່ລາມຜ່ານກຸ່ມຂອງ particles, ປະກອບເປັນເວັບໄຊຕ໌ intricate ຂອງ contingencies. ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ສາມາດຖືກລົບກວນໂດຍການວັດແທກເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດພັນຖືກທໍາລາຍແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເວັບຈາກການສ້າງຕັ້ງ. ນັກຟີຊິກໄດ້ຂະຫນານນາມການຫັນປ່ຽນນີ້ຈາກສະຖານະເວັບໄຊຕ໌ໄປສູ່ສະຖານະທີ່ບໍ່ມີເວັບໄຊຕ໌ເປັນການຫັນປ່ຽນໄລຍະໃນຂໍ້ມູນ.

ເພື່ອເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງໄລຍະນີ້ຕື່ມອີກ, ຫຼາຍໆທີມຂອງນັກຟິສິກໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງ meta ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ quantum. ການທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອວັດແທກວິທີການວັດແທກຕົວເອງຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂໍ້ມູນ. ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງ entanglement ແລະການວັດແທກໄດ້ຖືກຢືນຢັນ, sparking ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ entanglement ແລະການວັດແທກປະຕິສໍາພັນ.

ການຮ່ວມມືອັນໜຶ່ງໄດ້ສະດຸດຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນການຕິດພັນລະຫວ່າງການສົນທະນາກ່ຽວກັບພອດເຟ່ໜຽວ. ນັກຟິສິກ Brian Skinner ແລະ Adam Nahum ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການຕິດພັນແລະຂໍ້ມູນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ການ​ວັດ​ແທກ​ຂອງ​ອະ​ນຸ​ພາກ entangled ສາ​ມາດ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ອື່ນໆ. ປະລິມານທີ່ການວັດແທກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ຮູ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ entropy entanglement, ວັດແທກເປັນບິດ.

Skinner ແລະ Nahum ໄດ້ຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດນີ້ໄປສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງອະນຸພາກ, ບ່ອນທີ່ entanglement jumps ຈາກອະນຸພາກຫນຶ່ງໄປຫາຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ entropy entanglement ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການ entangled ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕ່ອງໂສ້ແມ່ນ. ໂດຍການປ່ຽນເວລາຂອງການວັດແທກ, ພວກເຂົາຄົ້ນພົບໄລຍະການຫັນປ່ຽນຈາກສະຖານະເວັບໄປຫາສະຖານະທີ່ບໍ່ມີເວັບ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັບສົນແລະທ່າແຮງຂອງການຕິດພັນໃນໂລກຂອງກົນໄກການ quantum. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຕິດພັນສາມາດມີຢູ່ເກີນຄູ່ຂອງອະນຸພາກແລະມີຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບການແຈກຢາຍແລະໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ.

ນິຍາມ:
– Entanglement: ໃນກົນຈັກ quantum, entanglement ແມ່ນປະກົດການທີ່ສອງອະນຸພາກເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະຊະຕາກໍາຂອງພວກມັນກາຍເປັນ intertwined.
– ທ້ອງຖິ່ນ: ຫຼັກການຂອງທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າບໍ່ມີເຫດການໃດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫນຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກໄດ້ທັນທີ.
– Phase Transition: ໃນ​ຟີ​ຊິກ​, ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໄລ​ຍະ​ຫມາຍ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ສານ​, ເຊັ່ນ​: ຈາກ​ຂອງ​ແຫຼວ​ເປັນ​ຂອງ​ແຂງ​.
– Entanglement Entropy: Entanglement entropy ກໍານົດປະລິມານການຕິດພັນລະຫວ່າງວັດຖຸສອງອັນຫຼືຈໍານວນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດຖຸຫນຶ່ງທີ່ເກັບໄວ້ໃນພື້ນທີ່ອື່ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: ບົດຄວາມວາລະສານ Quanta ໂດຍ Natalie Wolchover
- ບໍ່​ມີ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​

By Robert Andrew

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