ການສຳຫຼວດໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງການຕິດຂັດ: ການຫັນປ່ຽນໄລຍະໜຶ່ງໃນຂໍ້ມູນ

ໃນປີ 1935, Albert Einstein ແລະ Erwin Schrödinger ພົບເຫັນຕົນເອງໃນການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນຈິງ. Einstein ເຊື່ອໃນຫຼັກການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງກ່າວວ່າບໍ່ມີເຫດການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫນຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກໄດ້ທັນທີ. Schrödinger, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄດ້ຄົ້ນພົບການຕິດພັນ, ປະກົດການໃນກົນໄກການ quantum ທີ່ສອງອະນຸພາກເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະຊະຕາກໍາຂອງພວກມັນກາຍເປັນ intertwined.
ໃນຂະນະທີ່ Einstein ພົບວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບໍ່ສະຫງົບແລະໂຕ້ຖຽງວ່າມັນລະເມີດແນວຄິດຂອງລາວກ່ຽວກັບທ້ອງຖິ່ນ, ນັກຟິສິກໃນມື້ນີ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈມັນແຕກຕ່າງກັນ. ດຽວນີ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າການຕິດພັນບໍ່ມີອິດທິພົນທາງໄກ ຫຼືອຳນາດທີ່ຈະນຳມາໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບສະເພາະແຕ່ໄກ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນພຽງແຕ່ສາມາດແຈກຢາຍຄວາມຮູ້ຂອງຜົນໄດ້ຮັບນັ້ນ. ການທົດລອງການຕິດພັນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບນ.
ແຕ່ມີສິ່ງລົບກວນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຄູ່ຂອງອະນຸພາກ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ entanglement ສາມາດແຜ່ລາມຜ່ານກຸ່ມຂອງ particles, ປະກອບເປັນເວັບໄຊຕ໌ intricate ຂອງ contingencies. ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ສາມາດຖືກລົບກວນໂດຍການວັດແທກເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດພັນຖືກທໍາລາຍແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເວັບຈາກການສ້າງຕັ້ງ. ນັກຟີຊິກໄດ້ຂະຫນານນາມການຫັນປ່ຽນນີ້ຈາກສະຖານະເວັບໄຊຕ໌ໄປສູ່ສະຖານະທີ່ບໍ່ມີເວັບໄຊຕ໌ເປັນການຫັນປ່ຽນໄລຍະໃນຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງໄລຍະນີ້ຕື່ມອີກ, ຫຼາຍໆທີມຂອງນັກຟິສິກໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງ meta ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ quantum. ການທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອວັດແທກວິທີການວັດແທກຕົວເອງຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂໍ້ມູນ. ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນລະຫວ່າງ entanglement ແລະການວັດແທກໄດ້ຖືກຢືນຢັນ, sparking ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ entanglement ແລະການວັດແທກປະຕິສໍາພັນ.
ການຮ່ວມມືອັນໜຶ່ງໄດ້ສະດຸດຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນການຕິດພັນລະຫວ່າງການສົນທະນາກ່ຽວກັບພອດເຟ່ໜຽວ. ນັກຟິສິກ Brian Skinner ແລະ Adam Nahum ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການຕິດພັນແລະຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການວັດແທກຂອງອະນຸພາກ entangled ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບສະພາບຂອງອະນຸພາກອື່ນໆ. ປະລິມານທີ່ການວັດແທກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ຮູ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ entropy entanglement, ວັດແທກເປັນບິດ.
Skinner ແລະ Nahum ໄດ້ຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດນີ້ໄປສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງອະນຸພາກ, ບ່ອນທີ່ entanglement jumps ຈາກອະນຸພາກຫນຶ່ງໄປຫາຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ entropy entanglement ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການ entangled ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕ່ອງໂສ້ແມ່ນ. ໂດຍການປ່ຽນເວລາຂອງການວັດແທກ, ພວກເຂົາຄົ້ນພົບໄລຍະການຫັນປ່ຽນຈາກສະຖານະເວັບໄປຫາສະຖານະທີ່ບໍ່ມີເວັບ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັບສົນແລະທ່າແຮງຂອງການຕິດພັນໃນໂລກຂອງກົນໄກການ quantum. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຕິດພັນສາມາດມີຢູ່ເກີນຄູ່ຂອງອະນຸພາກແລະມີຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບການແຈກຢາຍແລະໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ.
ນິຍາມ:
– Entanglement: ໃນກົນຈັກ quantum, entanglement ແມ່ນປະກົດການທີ່ສອງອະນຸພາກເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະຊະຕາກໍາຂອງພວກມັນກາຍເປັນ intertwined.
– ທ້ອງຖິ່ນ: ຫຼັກການຂອງທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າບໍ່ມີເຫດການໃດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫນຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກໄດ້ທັນທີ.
– Phase Transition: ໃນຟີຊິກ, ການຫັນປ່ຽນໄລຍະຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໃນສະພາບຂອງສານ, ເຊັ່ນ: ຈາກຂອງແຫຼວເປັນຂອງແຂງ.
– Entanglement Entropy: Entanglement entropy ກໍານົດປະລິມານການຕິດພັນລະຫວ່າງວັດຖຸສອງອັນຫຼືຈໍານວນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດຖຸຫນຶ່ງທີ່ເກັບໄວ້ໃນພື້ນທີ່ອື່ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: ບົດຄວາມວາລະສານ Quanta ໂດຍ Natalie Wolchover
- ບໍ່ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ