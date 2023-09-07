ການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນຢູ່ໃນດາວອັງຄານ (MOXIE) ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນຂະໜາດໄມໂຄເວບຢູ່ເທິງຍານສຳຫຼວດ Perseverance ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດການຜະລິດອົກຊີໃນດາວອັງຄານແລ້ວ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 122 ປີກ່ອນ, ໄດ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງ NASA ໂດຍການສ້າງອົກຊີເຈນ XNUMX ກຣາມ ໂດຍການປ່ຽນບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊຂອງດາວອັງຄານເປັນອົກຊີທີ່ຫາຍໃຈໄດ້.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສູງສຸດຂອງມັນ, MOXIE ສາມາດຜະລິດອົກຊີເຈນ 12 ກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ 98%, ສອງເທົ່າຂອງເປົ້າຫມາຍທີ່ອົງການ NASA ວາງໄວ້. ການທົດລອງໄດ້ດໍາເນີນການສໍາລັບ 16 ກອງປະຊຸມ, ບັນລຸເປົ້າຫມາຍທັງຫມົດຂອງຕົນ. ເທັກໂນໂລຍີການບຸກທະລຸນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງໃນການຫັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບພາລະກິດຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.
ຊັ້ນບັນຍາກາດ Martian ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຫາຍໃຈໄດ້ສຳລັບມະນຸດ. ໂດຍການແບ່ງປັນໂມເລກຸນຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະສະກັດອອກຊີເຈນ, MOXIE ພິສູດວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ. ນອກເໜືອໄປຈາກການສະໜອງອາກາດລະບາຍອາກາດໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດແລ້ວ, ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສ້າງລະບົບຂັບໄລ່ລູກສອນໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຳເປັນໃນການຂົນສົ່ງອົກຊີແຊນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກໂລກ.
Pam Melroy, ຮອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ NASA, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເທິງດາວອັງຄານແລະດວງຈັນສໍາລັບເປົ້າຫມາຍການສໍາຫລວດອະວະກາດໃນໄລຍະຍາວ. ການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ MOXIE ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບການບັນລຸຄວາມຍືນຍົງຢູ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງແລະການສ້າງເສດຖະກິດດວງຈັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການທົດລອງຂອງ MOXIE ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງການພັດທະນາລະບົບເຕັມຮູບແບບທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງສ້າງອົກຊີເຈນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະ liquefying ແລະເກັບຮັກສາອົກຊີເຈນ. ຈຸດສໍາຄັນນີ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບການທົດສອບເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆເທິງດາວອັງຄານ, ເຊັ່ນເຄື່ອງມືແລະວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເພື່ອກ້າວຫນ້າຄວາມພະຍາຍາມໃນການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: CNN