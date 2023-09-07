ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການ​ທົດ​ລອງ​ອົກຊີ​ເຈນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ອັງຄານ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ​ເປັນ​ການ​ປູ​ທາງ​ສູ່​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ໃນ​ອະນາຄົດ

ByMampho Brescia

Sep 7, 2023
ການ​ທົດ​ລອງ​ອົກຊີ​ເຈນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ອັງຄານ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ​ເປັນ​ການ​ປູ​ທາງ​ສູ່​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ໃນ​ອະນາຄົດ

ການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນຢູ່ໃນດາວອັງຄານ (MOXIE) ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນຂະໜາດໄມໂຄເວບຢູ່ເທິງຍານສຳຫຼວດ Perseverance ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດການຜະລິດອົກຊີໃນດາວອັງຄານແລ້ວ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 122 ປີກ່ອນ, ໄດ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງ NASA ໂດຍການສ້າງອົກຊີເຈນ XNUMX ກຣາມ ໂດຍການປ່ຽນບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊຂອງດາວອັງຄານເປັນອົກຊີທີ່ຫາຍໃຈໄດ້.

ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສູງສຸດຂອງມັນ, MOXIE ສາມາດຜະລິດອົກຊີເຈນ 12 ກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ 98%, ສອງເທົ່າຂອງເປົ້າຫມາຍທີ່ອົງການ NASA ວາງໄວ້. ການ​ທົດ​ລອງ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ສໍາ​ລັບ 16 ກອງ​ປະ​ຊຸມ​, ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ຕົນ​. ເທັກໂນໂລຍີການບຸກທະລຸນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງໃນການຫັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບພາລະກິດຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.

ຊັ້ນບັນຍາກາດ Martian ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຫາຍໃຈໄດ້ສຳລັບມະນຸດ. ໂດຍການແບ່ງປັນໂມເລກຸນຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະສະກັດອອກຊີເຈນ, MOXIE ພິສູດວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ. ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ສະໜອງ​ອາກາດ​ລະບາຍ​ອາກາດ​ໃຫ້​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລ້ວ, ຍັງ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ລະບົບ​ຂັບ​ໄລ່​ລູກ​ສອນ​ໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ອົກຊີ​ແຊນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຈາກ​ໂລກ.

Pam Melroy, ຮອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ NASA, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເທິງດາວອັງຄານແລະດວງຈັນສໍາລັບເປົ້າຫມາຍການສໍາຫລວດອະວະກາດໃນໄລຍະຍາວ. ການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ MOXIE ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບການບັນລຸຄວາມຍືນຍົງຢູ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງແລະການສ້າງເສດຖະກິດດວງຈັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການທົດລອງຂອງ MOXIE ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງການພັດທະນາລະບົບເຕັມຮູບແບບທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງສ້າງອົກຊີເຈນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະ liquefying ແລະເກັບຮັກສາອົກຊີເຈນ. ຈຸດສໍາຄັນນີ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນສໍາລັບການທົດສອບເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆເທິງດາວອັງຄານ, ເຊັ່ນເຄື່ອງມືແລະວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເພື່ອກ້າວຫນ້າຄວາມພະຍາຍາມໃນການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: CNN

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ການ​ທົດ​ລອງ​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຂອງ NASA ສ້າງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ແດງ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ຈາກການສັງເກດການຊີວະນາໆພັນ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ