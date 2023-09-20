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ຍານອະວະກາດ Varda ຕິດຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ລໍຖ້າການອະນຸມັດເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂລກ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ຍານອະວະກາດ Varda ຕິດຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ລໍຖ້າການອະນຸມັດເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂລກ

ຍານອະວະກາດການຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Varda Space Industries, ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດໃນອາວະກາດ, ໄດ້ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນດົນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ຍ້ອນວ່າມັນລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂລກດ້ວຍການລວບລວມຕົວຢ່າງຢາ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາໂດຍມີເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງພາລະກິດໜຶ່ງເດືອນເພື່ອສະແດງເທັກໂນໂລຍີຂອງບໍລິສັດໃນການຜະລິດວັດສະດຸທາງການຄ້າ, ໂດຍສະເພາະການຢາ, ພາຍໃນແຄບຊູນທີ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງຄືນຜະລິດຕະພັນສູ່ໂລກເພື່ອການວິເຄາະ ແລະການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຟື້ນຕົວຂອງແຄບຊູນຂອງ Varda ໄດ້ຖືກຢຸດໄວ້ໃນປັດຈຸບັນຫຼັງຈາກອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ (FAA) ແລະກອງທັບອາກາດສະຫະລັດປະຕິເສດການອະນຸມັດສໍາລັບການລົງຈອດໃນເຂດຫ່າງໄກຂອງລັດ Utah. FAA ລະບຸວ່າ Varda ເປີດຕົວຍານພາຫະນະຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ reentry ແລະບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ. Varda ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາຄືນການຕັດສິນໃຈ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຍັງລໍຖ້າຢູ່. ບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ໂອກາດໃນການລົງຈອດໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຢູ່ທີ່ສະໜາມທົດສອບ ແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ ແຕ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດການອະນຸຍາດ ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ.

Varda Space Industries ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຍານອາວະກາດຂອງຕົນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີແລະ "ມີສຸຂະພາບດີໃນທົ່ວທຸກລະບົບ." ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນເປັນເວລາ XNUMX ປີເຕັມຖ້າຈໍາເປັນ, ບໍລິສັດກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລັດຖະບານເພື່ອນໍາເອົາແຄບຊູນກັບຄືນສູ່ໂລກໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ຫ້ອງການປະຕິບັດງານອາວະກາດການຄ້າຂອງ FAA ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການອອກໃບອະນຸຍາດທາງການຄ້າແລະການດໍາເນີນການກັບຄືນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການສ່ວນໃຫຍ່ຈະທົບທວນຄືນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບໃບອະນຸຍາດເປີດຕົວ, ແລະການອອກໃບອະນຸຍາດຄືນໃຫມ່ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫມ່. FAA ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຕົວການຄ້າ 82 ແຫ່ງໃນປີນີ້, ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປີກ່ອນ. ຈໍານວນການເປີດຕົວທາງການຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນຈັງຫວະການເປີດຕົວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ SpaceX. FAA ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເງິນ​ທຶນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ອະ​ວະ​ກາດ​ການ​ຄ້າ​.

ຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍຂອງ FAA ໃນເວລາທົບທວນການຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດແມ່ນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນເລື່ອງແປກທີ່ FAA ທີ່ຈະປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຍານພາຫະນະການເຂົ້າໃຫມ່ແມ່ນຍັງຂ້ອນຂ້າງບໍ່ຄ່ອຍເປັນ. ພຽງແຕ່ສອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ FAA ການຄ້າຄືນມາຮອດປະຈຸບັນ.

Varda ແລະ FAA ໄດ້ຢູ່ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນການຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະກັບຄືນອັດຕະໂນມັດແຄບຊູນອາວະກາດກັບໂລກເປັນປະຈໍາແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ການຈະລາຈອນທາງອາກາດທາງການຄ້າ.

By Gabriel Botha

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