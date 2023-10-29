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ການເປີດເຜີຍຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງທໍາມະຊາດ: ການຈັບພາບກາງຄືນ Enigmatic

ByVicky Stavropoulou

Oct 29, 2023
ການເປີດເຜີຍຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງທໍາມະຊາດ: ການຈັບພາບກາງຄືນ Enigmatic

ຈິນຕະນາການຢືນຢູ່ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານອັນກວ້າງໃຫຍ່, ແນມເບິ່ງທ້ອງຟ້າທີ່ປະດັບດ້ວຍດວງດາວທີ່ສ່ອງແສງ. ຖືກຫຸ້ມຢູ່ໃນຄວາມງຽບ, ເຈົ້າພົບວ່າຕົວເອງຖືກຈັບໃຈໂດຍຄວາມງາມທີ່ລຶກລັບທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ຫນ້າຕາຂອງເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ Marcin, ຊ່າງພາບທີ່ຢາກໄດ້, ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງເພື່ອບັນທຶກທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນອັນມະຫັດສະຈັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ເນື່ອງມາຈາກຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເປີດເຜີຍສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງທໍາມະຊາດ, Marcin ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດການຊອກຄົ້ນຫາກ່ອນການເດີນທາງຂອງລາວ. ການສະແຫວງຫາຂອງລາວໄດ້ນຳພາລາວໄປຄົ້ນຄວ້າພື້ນທີ່ ແລະຄົ້ນພົບຫີນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ. ລາວຮູ້ໜ້ອຍໜຶ່ງບໍວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງຈະພາລາວໄປສູ່ສາຍຕາອັນໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ: “ຫີນເຫັດ.”

ໃນລະຫວ່າງມື້, Marcin ເລີ່ມອອກເດີນທາງ, ສຳຫຼວດຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຢ່າງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ. ແລະຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່າມກາງພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ຫີນເຫັດໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວມັນເອງ. ເປັນທີ່ຈັບໃຈໃນທັນທີ, Marcin ປະຕິຍານວ່າຈະກັບຄືນມາຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກທີ່ຈະເປັນອະມະຕະຂອງຄວາມງາມພາຍໃຕ້ຊັ້ນຍອດຊັ້ນສູງ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມເບິ່ງຮູບຖ່າຍຂອງ Marcin ມີຄວາມປະທັບໃຈຄືຮູບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຕາເວັນຕົກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, magic ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ໄກເກີນຂອບເຂດ. ມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງຈາກບັນດາຕົວເມືອງໃກ້ຄຽງເຮັດໃຫ້ພູມສັນຖານມີສີແດງເຂັ້ມ, ປ່ຽນສະຖານທີ່ໃຫ້ກາຍເປັນພາບທີ່ມີລັກສະນະໂລກອື່ນ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ພິ​ສູດ​ເຖິງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ມະ​ນຸດ​ແລະ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​, ບ່ອນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂອງ​ອາ​ລະ​ຍະ​ທໍາ subtwined ກັບ​ຄວາມ​ສະຫງ່າ​ງາມ​ຂອງ​ໂລກ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​.

FAQ:
ມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງແມ່ນຫຍັງ?
ມົນລະພິດທາງແສງໝາຍເຖິງແສງປອມຫຼາຍເກີນໄປ, ບິດເບືອນ ຫຼືລົບກວນທີ່ເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ. ປະກົດການນີ້ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນດວງດາວ ແລະ ວັດຖຸຊັ້ນສູງໃນທ້ອງຟ້າກາງຄືນຫຼຸດລົງ.

ມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ?
ມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງສາມາດລົບກວນລະບົບນິເວດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງສັດປ່າ, ຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະຊີວະນາໆພັນ. ມັນຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ລົບກວນວົງຈອນການນອນຕາມທໍາມະຊາດແລະປະກອບສ່ວນກັບບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງໄດ້ແນວໃດ?
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງ, ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ມີແສງກາງແຈ້ງ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຮັດໃຫ້ມີແສງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງແສງທຽມຫຼາຍເກີນໄປຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະຫວັດດີການຂອງມະນຸດ.

By Vicky Stavropoulou