Stargazers ແລະນັກດາລາສາດທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຄາດຫວັງວ່າເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ຄາດວ່າຈະມີຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ໃນວັນທີ 28-29 ເດືອນຕຸລາ, ຈະເກີດປະກົດການປະກົດຕົວເປັນບາງສ່ວນ, ຕິດຕາມມາຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼັງຈາກແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງແຫວນທີ່ເກີດຂື້ນໃນວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາ.
ໃນລະຫວ່າງເກີດອຸບັດເຫດ, ດວງຈັນຈະເຂົ້າສູ່ດວງຈັນຄັ້ງທຳອິດໃນເວລາ 11:31 ໂມງຂອງວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍໄລຍະດວງຈັນເລີ່ມແຕ່ເວລາ 1:05 ໂມງເຊົ້າ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນເວລາ 2:24 ໂມງຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ. ປະກົດການຊັ້ນສູງພິເສດນີ້ຈະເຫັນໄດ້ຈາກ. ທົ່ວປະເທດໃນເວລາທ່ຽງຄືນ.
ຕາມການຢືນຢັນຂອງສູນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາໃນ Bhubaneswar, อุปราคาຈະເປັນອຸປະຖໍາບາງສ່ວນ, ເຊິ່ງດວງຈັນຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາຂອງໂລກ. ໄລຍະເວລາຂອງ eclipse ຈະກວມເອົາປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງແລະເກົ້ານາທີ, ໂດຍມີຂະຫນາດ 0.126.
ການເບິ່ງເຫັນຂອງ eclipse ຈະຂະຫຍາຍໄປທົ່ວພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ຕາເວັນອອກອາເມລິກາໃຕ້, ຕາເວັນອອກເຫນືອຂອງອາເມລິກາເຫນືອ, ມະຫາສະຫມຸດແອດແລນຕິກ, ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ, ແລະມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກໃຕ້. ເຖິງແມ່ນວ່າແຜ່ນຂອງດວງຈັນຈະຖືກປົກຄຸມພຽງແຕ່ປະມານ XNUMX ສ່ວນຮ້ອຍ, ແຕ່ເຫດການທີ່ຫນ້າຈັບໃຈນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ, ອີງຕາມນັກດາລາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງ Subhendu Patnaik.
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ດວງຈັນໃນດວງຕໍ່ໄປທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2025, ແລະມັນຈະເປັນອຸປະຖໍາທັງໝົດ. ແສງຈັນໃນດວງຈັນທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກທົ່ວປະເທດຄັ້ງລ່າສຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2022 ແລະເປັນອຸປະຖໍາທັງໝົດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສອງດວງອາທິດແລະສອງດວງຈັນ eclipses ໃນປີ 2024, ບໍ່ມີໃຜໃນນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍ.
ເມື່ອວັນທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກຊັ້ນສູງອັນເປັນຕາຢ້ານ. ມັນເປັນການປະທັບໃຈທີ່ແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໃນຄວາມຢ້ານກົວຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ມີຢູ່ນອກເຫນືອໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ຈັນທະຄາດ ແມ່ນຫຍັງ?
ຈັນທະຄາດເປັນອຸປະຖໍາເປັນເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ໂລກມາລະຫວ່າງດວງອາທິດແລະດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ດວງຈັນຕົກລົງພາຍໃຕ້ເງົາຂອງໂລກ.
2. ຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນແມ່ນຫຍັງ?
ອັກຂະລະບາງສ່ວນແມ່ນເປັນອຸປະຖໍາຂອງດວງຈັນທີ່ມີພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍເງົາຂອງໂລກ.
3. ສາມາດສັງເກດເຫັນສຸລິຍະຄາດດ້ວຍຕາເປົ່າ?
ແມ່ນແລ້ວ, ດວງຈັນ eclipse ສາມາດສັງເກດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາສະຖານທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກແສງເມືອງທີ່ສົດໃສເພື່ອຊື່ນຊົມຢ່າງເຕັມທີ່.
4. ດວງຈັນໃນດວງຕໍ່ໄປຈະເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍເມື່ອໃດ?
ດວງຈັນໃນດວງຕໍ່ໄປທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2025, ແລະມັນຈະເປັນອຸປະຖໍາທັງໝົດ.
5. ໃນປີ 2024 ຈະມີ eclipses ເຫັນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ຈະມີແສງຕາເວັນສອງຄັ້ງ ແລະ eclipses ສອງດວງໃນປີ 2024. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີອັນໃດຈະເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍ.