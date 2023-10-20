ປາກົດການເກີດອັກຄີໄພບາງສ່ວນຢູ່ອິນເດຍໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023.

ປະກົດການເກີດມີດວງຈັນເປັນບາງສ່ວນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023, ໂດຍຈະເລີ່ມເກີດໃນຊ່ວງເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ. ຄາດຈະເຫັນອຸປະຖໍານີ້ຈະເຫັນໄດ້ຈາກທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດອິນເດຍໃນເວລາທ່ຽງຄືນ. ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນເວລາ 01:05 ໂມງຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ ແລະສິ້ນສຸດລົງໃນເວລາ 02:24 ໂມງເຊົ້າ. ໄລຍະເວລາຂອງ eclipse ຈະປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ 19 ນາທີ, ມີຂະຫນາດເລັກ 0.126.
ດວງຈັນໃນດວງຈັນນີ້ຈະເຫັນໄດ້ໃນຫຼາຍຂົງເຂດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາໃຕ້, ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ, ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃຕ້.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າ eclipse ຕາມຈັນທະປະຕິທິນຈະເກີດຂື້ນໃນມື້ເຕັມດວງໃນເວລາທີ່ໂລກມາຢູ່ລະຫວ່າງດວງອາທິດແລະດວງຈັນ, ແລະວັດຖຸທັງສາມແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ. อุปราคาຕາມດວງຈັນທັງໝົດເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນທັງໝົດມາຢູ່ໃຕ້ເງົາຂອງໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນເກີດເປັນບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນມາຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາຂອງໂລກ.
ໃນປະເທດອິນເດຍ, ດວງຈັນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກເຫດການນີ້ຈະແມ່ນໃນວັນທີ 07 ກັນຍາ 2025, ເຊິ່ງຈະເປັນອຸປະຖໍາທັງໝົດ. ດວງຈັນຄັ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2022 ແລະເປັນອຸປະຖຳທັງໝົດ.
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