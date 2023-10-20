ຈັນຄະຕິບາງສ່ວນຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023

ຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຈັນທະລາ ກຣາຮານ, ກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023. ຈັນທະຄາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍດວງຈັນຈະເຂົ້າສູ່ຈັນທະຄາດໃນຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 28 ຕຸລາ, ແລະ ໄລຍະຮອບດວງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29. ເຫດການຊັ້ນສູງນີ້ຈະເຫັນໄດ້ຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງປະເທດອິນເດຍໃນເວລາທ່ຽງຄືນ.
ເນື່ອງຈາກເກີດອັກຄີໄພໃນດວງຈັນ, Somnath Mandir ແລະ mandirs ທັງຫມົດພາຍໃຕ້ Shri Somnath Trust ຈະລະງັບການພິທີ puja ເປັນປົກກະຕິຂອງຕົນໃນວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາຫຼັງຈາກຕອນທ່ຽງ aarti.
ປະກົດການຈະປາກົດຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ກວມເອົາມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ຕາເວັນອອກອາເມລິກາໃຕ້, ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງອາເມລິກາເຫນືອ, ມະຫາສະຫມຸດແອດແລນຕິກ, ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ, ແລະມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກໃຕ້.
ໄລຍະເກີດອັກຄີໄພຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 01:05 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໃນເວລາ 02:24 ໂມງຂອງວັນທີ 1 ຕຸລາ IST. ໄລຍະເວລາຂອງ eclipse ຈະເປັນ 19 ຊົ່ວໂມງ 0.126 ນາທີ, ມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍຂອງ XNUMX.
ເປັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າຈະເກີດອັກຄີໄພໃນວັນທີ 07 ກັນຍາປີ 2025 ແລະຈະເປັນແສງຈັນໃນດວງຈັນຄັ້ງໜ້າ. ແສງຈັນໃນດວງກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2022 ແລະເປັນອຸປະໂພກທັງໝົດ.
ຈັນທະຄາດເກີດຂື້ນໃນມື້ທີ່ດວງຈັນເຕັມດວງ ເມື່ອໜ່ວຍໂລກມາລະຫວ່າງດວງອາທິດ ແລະດວງຈັນ, ແລະວັດຖຸທັງ XNUMX ຢ່າງກົງກັນ. อุปราคาຕາມດວງຈັນທັງໝົດເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນທັງໝົດເຂົ້າສູ່ເງົາຂອງໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນເກີດເປັນບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາຂອງໂລກ.
ທີ່ມາ: DeshGujarat