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ຈັນຄະຕິບາງສ່ວນຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ຈັນຄະຕິບາງສ່ວນຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023

ຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຈັນທະລາ ກຣາຮານ, ກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023. ຈັນທະຄາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍດວງຈັນຈະເຂົ້າສູ່ຈັນທະຄາດໃນຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 28 ຕຸລາ, ແລະ ໄລຍະຮອບດວງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29. ເຫດການຊັ້ນສູງນີ້ຈະເຫັນໄດ້ຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງປະເທດອິນເດຍໃນເວລາທ່ຽງຄືນ.

ເນື່ອງ​ຈາກ​ເກີດ​ອັກ​ຄີ​ໄພ​ໃນ​ດວງ​ຈັນ, Somnath Mandir ແລະ mandirs ທັງ​ຫມົດ​ພາຍ​ໃຕ້ Shri Somnath Trust ຈະ​ລະ​ງັບ​ການ​ພິ​ທີ puja ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຕອນ​ທ່ຽງ aarti.

ປະກົດການຈະປາກົດຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ກວມເອົາມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ຕາເວັນອອກອາເມລິກາໃຕ້, ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງອາເມລິກາເຫນືອ, ມະຫາສະຫມຸດແອດແລນຕິກ, ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ, ແລະມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກໃຕ້.

ໄລຍະເກີດອັກຄີໄພຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 01:05 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໃນເວລາ 02:24 ໂມງຂອງວັນທີ 1 ຕຸລາ IST. ໄລຍະເວລາຂອງ eclipse ຈະເປັນ 19 ຊົ່ວໂມງ 0.126 ນາທີ, ມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍຂອງ XNUMX.

​ເປັນ​ທີ່​ຄວນ​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ອັກ​ຄີ​ໄພ​ໃນ​ວັນ​ທີ 07 ກັນຍາ​ປີ 2025 ​ແລະ​ຈະ​ເປັນ​ແສງ​ຈັນ​ໃນ​ດວງ​ຈັນ​ຄັ້ງ​ໜ້າ. ແສງຈັນໃນດວງກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກອິນເດຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2022 ແລະເປັນອຸປະໂພກທັງໝົດ.

ຈັນທະຄາດເກີດຂື້ນໃນມື້ທີ່ດວງຈັນເຕັມດວງ ເມື່ອໜ່ວຍໂລກມາລະຫວ່າງດວງອາທິດ ແລະດວງຈັນ, ແລະວັດຖຸທັງ XNUMX ຢ່າງກົງກັນ. อุปราคาຕາມດວງຈັນທັງໝົດເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນທັງໝົດເຂົ້າສູ່ເງົາຂອງໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນເກີດເປັນບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາຂອງໂລກ.

ທີ່ມາ: DeshGujarat

By Mampho Brescia

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