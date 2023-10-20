ອັກຂະລະບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023

ເຫດການເທິງຟ້າມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023, ເນື່ອງຈາກຄາດວ່າຈະເກີດເປັນອຸປະຖຳບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ. ເຫດການນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ຈັນສະໝອນ ຈັນສະໝອນ, ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຕາເວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ດວງຈັນຈັດວາງໃນລັກສະນະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຖິ້ມເງົາໃສ່ດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມືດລົງ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດອຸປະຖໍານີ້, ມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍເງົາຂອງໂລກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫວ່າງບາງສ່ວນຂອງຄວາມສະຫວ່າງປົກກະຕິຂອງມັນ. ເປັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າ eclipse ປະເພດນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ eclipse lunar ທັງຫມົດ, ບ່ອນທີ່ວົງເດືອນໄດ້ຖືກປົກຄຸມຫມົດໂດຍເງົາຂອງໂລກ.
ຄາດວ່າຈະເກີດອຸບັດສະປີບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ໂດຍການສັງເກດເຫັນສູງສຸດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງຫຼືຕອນເຊົ້າເຊົ້າຂຶ້ນກັບເຂດເວລາຂອງປະເທດ. ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ, ຄາດຄະເນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ຕຸລາ ແລະສືບຕໍ່ໄປຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ຕຸລາ.
ຜູ້ສັງເກດການໃນປະເທດອິນເດຍຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນດວງຈັນຄ່ອຍໆສູນເສຍຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນໃນຂະນະທີ່ມັນເຂົ້າໄປໃນເງົາຂອງໂລກ. ປະກົດການນີ້ເປັນການເຕືອນເຖິງເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບນັກດາວ ແລະຜູ້ທີ່ມັກໃນດ້ານດາລາສາດເພື່ອສັງເກດ ແລະຊື່ນຊົມກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນເວລາສັງເກດການ eclipse ເພື່ອປົກປ້ອງຕາຂອງທ່ານຈາກຮັງສີໂດຍກົງຂອງແສງຕາເວັນ. ການນໍາໃຊ້ແວ່ນຕາແສງຕາເວັນ eclipse ຫຼືເຄື່ອງກອງແສງຕາເວັນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດອື່ນໆແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບສາຍຕາຂອງທ່ານ.
ສະນັ້ນ, ໃຫ້ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສຳລັບທ້າຍອາທິດຂອງວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023, ແລະໃຊ້ເວລາເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງແສງສີລະປະບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ. ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກທໍາມະຊາດແລະປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາມີໃຫ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອິນເດຍການສຶກສາ | ຂ່າວການສຶກສາຫຼ້າສຸດ | ຂ່າວການສຶກສາທົ່ວໂລກ | ຂ່າວການສຶກສາຫຼ້າສຸດ (ແຫຼ່ງ)
– ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA) (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)