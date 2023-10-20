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ອັກຂະລະບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ອັກຂະລະບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023

ເຫດການເທິງຟ້າມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023, ເນື່ອງຈາກຄາດວ່າຈະເກີດເປັນອຸປະຖຳບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ. ເຫດການນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ຈັນສະໝອນ ຈັນສະໝອນ, ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຕາເວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ດວງຈັນຈັດວາງໃນລັກສະນະທີ່ແຜ່ນດິນໂລກຖິ້ມເງົາໃສ່ດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມືດລົງ.

ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດອຸປະຖໍານີ້, ມີພຽງບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍເງົາຂອງໂລກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫວ່າງບາງສ່ວນຂອງຄວາມສະຫວ່າງປົກກະຕິຂອງມັນ. ເປັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າ eclipse ປະເພດນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ eclipse lunar ທັງຫມົດ, ບ່ອນທີ່ວົງເດືອນໄດ້ຖືກປົກຄຸມຫມົດໂດຍເງົາຂອງໂລກ.

ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ອຸບັດ​ສະ​ປີ​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ, ໂດຍ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ສູງ​ສຸດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຫຼື​ຕອນ​ເຊົ້າ​ເຊົ້າ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຂດ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ, ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 28 ຕຸ​ລາ ແລະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຮອດ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 29 ຕຸ​ລາ.

ຜູ້ສັງເກດການໃນປະເທດອິນເດຍຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນດວງຈັນຄ່ອຍໆສູນເສຍຄວາມສະຫວ່າງຂອງມັນໃນຂະນະທີ່ມັນເຂົ້າໄປໃນເງົາຂອງໂລກ. ປະກົດການນີ້ເປັນການເຕືອນເຖິງເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະເປັນໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບນັກດາວ ແລະຜູ້ທີ່ມັກໃນດ້ານດາລາສາດເພື່ອສັງເກດ ແລະຊື່ນຊົມກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນເວລາສັງເກດການ eclipse ເພື່ອປົກປ້ອງຕາຂອງທ່ານຈາກຮັງສີໂດຍກົງຂອງແສງຕາເວັນ. ການນໍາໃຊ້ແວ່ນຕາແສງຕາເວັນ eclipse ຫຼືເຄື່ອງກອງແສງຕາເວັນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດອື່ນໆແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບສາຍຕາຂອງທ່ານ.

ສະນັ້ນ, ໃຫ້ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສຳລັບທ້າຍອາທິດຂອງວັນທີ 28-29 ຕຸລາ 2023, ແລະໃຊ້ເວລາເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງແສງສີລະປະບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນ. ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກທໍາມະຊາດແລະປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາມີໃຫ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອິນເດຍການສຶກສາ | ຂ່າວການສຶກສາຫຼ້າສຸດ | ຂ່າວການສຶກສາທົ່ວໂລກ | ຂ່າວການສຶກສາຫຼ້າສຸດ (ແຫຼ່ງ)
– ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NASA) (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ)

By Gabriel Botha

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