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ຍານສຳຫຼວດແສງຕາເວັນ Parker ຂອງອົງການ NASA ສັງເກດເຫັນການໄຫຼອອກຂອງມະຫາຊົນ Coronal ທີ່ມີພະລັງ

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
ຍານສຳຫຼວດແສງຕາເວັນ Parker ຂອງອົງການ NASA ສັງເກດເຫັນການໄຫຼອອກຂອງມະຫາຊົນ Coronal ທີ່ມີພະລັງ

ຍານ Parker Solar Probe ຂອງອົງການ NASA ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບິນຜ່ານລະບົບ ejection massive coronal (CME) ທີ່ມີອໍານາດຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດ, ເຊິ່ງສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີການ plasma ຂອງດວງອາທິດພົວພັນກັບຝຸ່ນລະຫວ່າງດາວເຄາະ. CME ນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້. ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ຍານສຳຫຼວດໄດ້ສັງເກດເຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງ CMEs ແລະຂີ້ຝຸ່ນ interplanetary, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະກົດການທີ່ເປັນທິດສະດີເມື່ອສອງທົດສະວັດກ່ອນແຕ່ບໍ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນມາກ່ອນ.

ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໂດຍ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບິນ​ຜ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ Astrophysical. ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາ CME ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າມັນກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ interplanetary ເຖິງໄລຍະຫ່າງປະມານ 6 ລ້ານໄມຈາກດວງອາທິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກອະນາໄມທັນທີເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນ interplanetary ຫຼາຍ.

ຮູບພາບພາກສະຫນາມກວ້າງຂອງ Parker Solar Probe ສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Solar Probe (WISPR) ສະຫນອງທັດສະນະຂອງ CME ໃນຂະນະທີ່ຍານອາວະກາດໄດ້ຜ່ານມັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຈັບພາບທິວທັດອັນສະຫງົບຂອງອາວະກາດເລິກ, ແຕ່ມັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແອອັດຢ່າງໄວວາດ້ວຍແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນການຜ່ານ.

ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນປີ 2018. ໃນປີ 2021, ມັນໄດ້ທຳການສຳຜັດໂດຍກົງຄັ້ງທຳອິດກັບໂຄໂຣນາຂອງດວງອາທິດ ແລະ ໄດ້ສຶກສາລົມແສງອາທິດ. ຕັ້ງຊື່ຕາມ Eugene Parker, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທິດສະດີການມີຢູ່ຂອງລົມແສງຕາເວັນ, ຍານສຳຫຼວດໄດ້ສຳເລັດການບິນຄັ້ງທີ່ 2022 ຂອງດາວພະຫັດໃນເດືອນສິງຫາ XNUMX ແລະຈະສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ຍາວນານກ່ຽວກັບດວງອາທິດ, ອົງການ NASA

By Robert Andrew

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