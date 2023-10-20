ທັດສະນະຄະຕິຂອງພໍ່ແມ່ຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Genomic ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຄົ້ນຫາທັດສະນະຄະຕິຂອງພໍ່ແມ່ຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການກັບຄືນມາຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈທັດສະນະຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າການປະຖົມພະຍາບານແລະມີລູກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ການສຶກສາໄດ້ດໍາເນີນການສໍາພາດທາງໂທລະສັບແບບເຄິ່ງໂຄງສ້າງກັບພໍ່ແມ່ 26 ຄົນ, ວິເຄາະຂໍ້ຄວາມຖອດຖອນຕາມຫົວຂໍ້.
ສາມຫົວຂໍ້ສໍາຄັນທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການສໍາພາດ. ຫົວຂໍ້ທໍາອິດແມ່ນ reciprocity, ບ່ອນທີ່ພໍ່ແມ່ສະແດງຄວາມມັກສໍາລັບການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທາງການແພດ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນໄວເດັກເປັນ gesture reciprocal ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຄືນໃຫມ່ໃນໄລຍະເວລາສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຫຼືການປັບປຸງໃດໆ. ຫົວຂໍ້ທີສອງໄດ້ຄົ້ນຫາຜົນກະທົບທາງລຸ່ມຂອງການທົດສອບພັນທຸກໍາ. ພໍ່ແມ່ມີຄວາມຫວັງສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການປິ່ນປົວໃນອະນາຄົດສໍາລັບລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຈໍາແນກພັນທຸກໍາ. ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າ genomic ຈະບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງລົບໃດໆສໍາລັບອະນາຄົດຂອງລູກຂອງພວກເຂົາ.
ຫົວຂໍ້ທີສາມແມ່ນພະລັງງານແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ພໍ່ແມ່ບາງຄົນຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າ genomic, ຍ້ອນວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດການປ້ອງກັນສໍາລັບລູກແລະສະມາຊິກຄອບຄົວອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພໍ່ແມ່ຄົນອື່ນລັງເລທີ່ຈະຈໍາກັດການເປັນເອກະລາດຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົ້ນພົບເງື່ອນໄຂທາງການແພດຫຼື predispositions ທາງພັນທຸກໍາ.
ການເຂົ້າໃຈທັດສະນະຄະຕິແລະຄວາມຄາດຫວັງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດພິຈາລະນາຄວາມເຄັ່ງຕຶງເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບການສຶກສາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັດສິນໃຈຂອງພໍ່ແມ່ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍາແນກພັນທຸກໍາແລະການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການຕັດສິນໃຈສາມາດເພີ່ມຄວາມເຕັມໃຈຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາກັບລູກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ບົດຂຽນຕົ້ນສະບັບ: ບໍ່ໄດ້ສະ ໜອງ ໃຫ້