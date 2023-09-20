ແມ່ກາຝາກຄວບຄຸມມົດເພື່ອປີນໃບຫຍ້າ, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບ

ນັກວິທະຍາສາດຈາກພະແນກພືດແລະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈກ່ຽວກັບພວງມະໄລຕັບ lancet, ເປັນແມ່ກາຝາກຊະນິດຫນຶ່ງ. flukes ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຄວບຄຸມມົດແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປີນຂຶ້ນແລະລົງແຜ່ນໃບຫຍ້າ, ເພີ່ມໂອກາດຂອງ flukes ຈະຖືກບໍລິໂພກໂດຍສັດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ວົງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດຕັບອັກເສບ lancet ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອໄຂ່ຂອງພວກມັນຖືກຂັບໄລ່ອອກໂດຍງົວແລະສິ້ນສຸດລົງໃນຫຍ້າ. ຫອຍກິນໄຂ່ເຫຼົ່ານີ້, ບ່ອນທີ່ພວກມັນພັດທະນາໄປເປັນຕົວອ່ອນ ແລະ ແຜ່ພັນແບບບໍ່ເປັນເພດ. ຫອຍແມ່ນຕອບສະໜອງຕໍ່ການລະບາດໂດຍການເກີດເປັນຊ່ອງຄອດຢູ່ອ້ອມຕົວແມ່ທ້ອງ, ເຊິ່ງຕໍ່ມາກໍ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກເປັນລູກນໍ້າເມືອກ. ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ, ມົດກິນໝາກບານເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມກັບຕົວອ່ອນຂອງແມ່ທ້ອງ.
ເມື່ອຢູ່ໃນຕົວມົດ, ຕົວອ່ອນຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານຂອງມົດຫຼືສະຫມອງຂອງມັນ. ຜູ້ທີ່ໄປຮອດສະໝອງຈະຄວບຄຸມ, ສັ່ງໃຫ້ມົດປີນໃບຫຍ້າແລະຈັບມັນ. ພຶດຕິກຳນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບສັດໃຫຍ່ທີ່ຈະກິນມົດ ແລະແມ່ກາຝາກຂອງມັນໂດຍບັງເອີນ. ພາຍໃນເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍ, ແມ່ທ້ອງໃຫຍ່ແລະວາງໄຂ່ຢູ່ໃນຕັບຂອງເຈົ້າພາບ, ສໍາເລັດວົງຈອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຶກສາມົດທີ່ຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນປ່າ Bidstrup ຂອງເດນມາກພົບວ່າອຸນຫະພູມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນພຶດຕິກໍາຂອງມົດ. ໃນມື້ທີ່ເຢັນ, ມົດຍັງຢູ່ເທິງຫຍ້າ, ແຕ່ໃນມື້ທີ່ອົບອຸ່ນ, ພວກມັນຫຼຸດລົງ. ການສັງເກດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ທ້ອງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຄວບຄຸມມົດໃນເວລາກາງຄືນແລະຕອນເຊົ້າ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສັບສົນຂອງພຶດຕິກໍາຂອງແມ່ກາຝາກແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຫາຍາກ, ບາງຄັ້ງຄາວມະນຸດສາມາດຕິດເຊື້ອຈາກແມ່ກາຝາກເຫຼົ່ານີ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຕັບແລະທໍ່ນ້ໍາປະປາອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມະນຸດບໍ່ແມ່ນເຈົ້າພາບຕົ້ນຕໍສໍາລັບພະຍາດຕັບອັກເສບ lancet.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen, ກົມວິທະຍາສາດພືດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
- ວາລະສານນິເວດວິທະຍາພຶດຕິກຳ